Nodirbek Abdusattorov Budapeshtdagi turnirda so‘nggi o‘rinni egalladi
Vengriya poytaxti Budapesht shahrida shaxmat bo‘yicha yangi formatdagi nufuzli musobaqa — Total Chess World Championship Tour doirasida guruh bosqichi yakunlandi. 650 ming AQSH dollari mukofot jamg‘armasiga ega turnirda 24 nafar grossmeyster ishtirok etmoqda. Biroq O‘zbekiston vakili Nodirbek Abdusattorov uchun saralash bosqichi omadsiz kechdi.
Guruhdagi so‘nggi partiyalarda ham g‘alaba qozona olmagan hamyurtimiz olti shaxmatchi orasida eng past natijani qayd etdi. Endi u chempionlik uchun emas, musobaqaning yakuniy 21–24-o‘rinlari uchun kurash olib boradi.
Abdusattorov guruh bosqichini so‘nggi o‘rinda yakunladi
Musobaqaning guruh bosqichida 24 nafar shaxmatchi to‘rtta guruhga bo‘lindi. Ishtirokchilar besh kun davomida Fast Classic formatida o‘zaro bahs olib borishdi.
Ushbu bosqichda g‘alaba uchun 3 ochko, durang uchun esa 1 ochko taqdim etildi. Bu tizim shaxmatchilarni nafaqat mag‘lubiyatdan qochishga, balki har bir imkoniyatdan foydalanib, g‘alaba qozonishga undadi.
Afsuski, Nodirbek Abdusattorov «A» guruhida o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon eta olmadi. Guruh bosqichining so‘nggi kuni u amerikalik Endryu Hongga qarshi har ikki partiyada ham durang qayd etdi.
Natijada hamyurtimiz jami 9 ochko bilan guruhda oltinchi, ya’ni so‘nggi o‘rinni egalladi. Bu esa uning musobaqaning bosh sovrini uchun kurashish imkoniyatini yo‘qqa chiqardi.
Alireza Firuzdja yarim finalga chiqdi
«A» guruhida eng yaxshi natijani eronlik shaxmatchi Alireza Firuzdja qayd etdi. U 15 ochko to‘plab, birinchi o‘rinni egalladi va yarim finalga yo‘l oldi.
Endi Firuzdja final yo‘llanmasi uchun amerikalik Fabiano Karuanaga qarshi bahs olib boradi. Ikkinchi yarim finalda esa fransiyalik Maksim Vashe-Lagrav niderlandiyalik Anish Giri bilan kuch sinashadi.
Shunday qilib, turnirning bosh sovrini uchun jahon shaxmatining taniqli vakillari o‘rtasida keskin raqobat kutiladi.
Abdusattorovni endi Pragnanandhaga qarshi bahs kutmoqda
Guruh bosqichidan keyin ishtirokchilar yakuniy o‘rinlar uchun oltita pley-off setkasiga taqsimlanadi. Birinchi setkada musobaqa g‘olibi aniqlansa, qolgan beshta setkada 5–24-o‘rinlar taqsimlab chiqiladi.
Nodirbek Abdusattorov oltinchi setkadan joy oldi. Ushbu bosqichda hamyurtimizni hindistonlik mashhur grossmeyster Rameshbabu Pragnanandhaga qarshi bahs kutmoqda.
Bu setkada 21–24-o‘rinlar uchun kurash olib boriladi. Demak, Abdusattorov uchun musobaqaning qolgan qismidagi asosiy vazifa imkoni boricha yuqoriroq natija qayd etish bo‘ladi.
Budapeshtda 650 ming dollarlik mukofot jamg‘armasi uchun kurash
Total Chess World Championship Tour musobaqasi shaxmatchilar uchun odatiy turnirlardan farq qiluvchi formatda tashkil etilgan. Unda uch xil vaqt nazorati — blis, rapid va Fast Classic formatlaridan foydalaniladi.
Musobaqa 11 kun davom etadi. Pley-off bahslarida shaxmatchilar yana bir-biri bilan turli vaqt nazoratlarida kuch sinashadi. Turnirning 20 noyabr kuni yakunlanishi rejalashtirilgan.
Musobaqaning umumiy mukofot jamg‘armasi 650 ming AQSH dollarini tashkil etadi. Turnir g‘olibi 80 ming dollar mukofot pulini qo‘lga kiritadi.
Budapeshtdagi musobaqa 2027 yilda rasman yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilgan Total Chess jahon chempionati turining ilk sinov bosqichi hisoblanadi.
Endi asosiy savol: Abdusattorov pley-offda qanday natija ko‘rsatadi?
Nodirbek Abdusattorov uchun guruh bosqichidagi natija kutilganidek bo‘lmadi. Biroq musobaqa hali yakunlangani yo‘q. Hamyurtimiz oldida pley-offda o‘zini ko‘rsatish va yakuniy jadvalda yuqoriroq o‘rinni egallash imkoniyati bor.
Pragnanandhaga qarshi bahs ham oson kechmasligi aniq. Hindistonlik grossmeyster zamonaviy shaxmatning eng kuchli yosh vakillaridan biri sanaladi. Shu bois ushbu to‘qnashuv Abdusattorov uchun jiddiy sinov bo‘ladi.
Shaxmatda bir turnirdagi omadsiz natija sportchining haqiqiy salohiyatini to‘liq belgilab bermaydi. Eng muhimi, mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarish va keyingi imkoniyatdan unumli foydalanishdir. Endi muxlislar hamyurtimizning pley-offdagi o‘yinlarini qiziqish bilan kuzatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…