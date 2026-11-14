Norvegiya va Vengriyadan ishonchli g‘alabalar: UYEFA Millatlar ligasi 5-tur bahslari yakunlandi

2 daqiqa o'qish54
Norvegiya va Vengriyadan ishonchli g‘alabalar: UYEFA Millatlar ligasi 5-tur bahslari yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasining 5-turida Norvegiya va Vengriya terma jamoalari o'z raqiblari ustidan ishonchli g'alabalarni qo'lga kiritdi.
  • Norvegiya o'z maydonida Uelsni 3:1 hisobida mag'lub etdi, bunda Erling Holand penaltidan gol urib, o'yin nuqtasini qo'ydi.
  • Vengriya esa safarda Gruziyani 2:0 hisobida taslim etib, guruhdagi yetakchiligini yanada mustahkamlab oldi.

Yevropada UYEFA Millatlar ligasining 5-tur uchrashuvlari qizg‘in davom etmoqda. Muxlislar guruhlardagi raqobatning kuchayishiga sabab bo‘layotgan shiddatli va muhim o‘yinlarga guvoh bo‘lishmoqda. Ushbu tur doirasida Norvegiya o‘z maydonida Uelsni qabul qilgan bo‘lsa, Vengriya terma jamoasi Gruziya mehmoni bo‘lib, muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.

Norvegiya — Uels 3:1: Holandning goli va Norvegiyaning g‘alabasi

O‘z muxlislari qarshisida harakat qilgan Norvegiya milliy jamoasi (6 ochko, 2-o‘rin) Uels terma jamoasiga (3 ochko, 4-o‘rin) qarshi maydonga tushdi. O‘ta murosasiz va hujumlarga boy kechgan bahs maydon egalarining 3:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.

O‘yinning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida o‘tgan bo‘lsa, ikkinchi taymda norvegiyaliklar o‘z ustunliklarini yaqqol namoyish etishdi:

  • 59-daqiqada Nusa hisobni ochdi.

  • 68-daqiqada Shelderup farqni yanada oshirdi.

  • Uels safidan Bruks 79-daqiqada javob golini urib, hisobni qisqartirdi.

  • Biroq uchrashuv so‘nggida — 87-daqiqada yulduz hujumchi Erling Holand penaltidan unumli foydalanib, o‘yin nuqtasini qo‘ydi va hisobni 3:1 ga yetkazdi.

Norvegiya — Uels uchrashuvi tarkiblari

Futbolchilar

Norvegiya asosiy tarkibi

Selvik, Ryuerson, Ayre, Torbern, Volfe, Osgor (Berg, 66), Edegor, Berge, Bobb (Shelderup, 66), Nusa, Holand.

Uels asosiy tarkibi

Darlou, Uilyams (Robers, 72), Rodon, Devis, Dasilva, Kallen (Kolvill, 72), Jeyms (Bruks, 72), Ampadu, Jonson, Kumas (Xarris, 64), Uilson.

Gruziya — Vengriya 0:2: Vengriya safarda muhim g‘alabaga erishdi

Guruh peshqadami Vengriya (10 ochko, 1-o‘rin) safarda Gruziya terma jamoasi (2 ochko, 4-o‘rin) mehmoni bo‘ldi. O‘ta qiyin kechgan bahsda vengriyaliklar tajriba va o‘z imkoniyatlaridan oqilona foydalanish evaziga 2:0 hisobida zafar quchdi.

Uchrashuv taqdirini mezbonlarning xatosi va raqibning faolligi hal qildi:

  • 73-daqiqada gruziyalik himoyachi Dvali o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol).

  • 85-daqiqada esa Varga hisobni 2:0 ga yetkazib, jamoasining g‘alabasini to‘liq ta’minladi.

Mazkur g‘alabadan so‘ng Vengriya o‘z guruhidagi yetakchiligini yanada mustahkamlab oldi. UYEFA Millatlar ligasining qolgan tur uchrashuvlari ham muxlislarga yana ko‘plab qiziqarli va kutilmagan natijalarni taqdim etishi kutilmoqda.

Sizningcha, joriy mavsumda Millatlar ligasida qaysi terma jamoa bosh sovrinni qo‘lga kiritishga asosiy da’vogar bo‘la oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari