Norvegiya va Vengriyadan ishonchli g‘alabalar: UYEFA Millatlar ligasi 5-tur bahslari yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 5-turida Norvegiya va Vengriya terma jamoalari o'z raqiblari ustidan ishonchli g'alabalarni qo'lga kiritdi.
- Norvegiya o'z maydonida Uelsni 3:1 hisobida mag'lub etdi, bunda Erling Holand penaltidan gol urib, o'yin nuqtasini qo'ydi.
- Vengriya esa safarda Gruziyani 2:0 hisobida taslim etib, guruhdagi yetakchiligini yanada mustahkamlab oldi.
Yevropada UYEFA Millatlar ligasining 5-tur uchrashuvlari qizg‘in davom etmoqda. Muxlislar guruhlardagi raqobatning kuchayishiga sabab bo‘layotgan shiddatli va muhim o‘yinlarga guvoh bo‘lishmoqda. Ushbu tur doirasida Norvegiya o‘z maydonida Uelsni qabul qilgan bo‘lsa, Vengriya terma jamoasi Gruziya mehmoni bo‘lib, muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
Norvegiya — Uels 3:1: Holandning goli va Norvegiyaning g‘alabasi
O‘z muxlislari qarshisida harakat qilgan Norvegiya milliy jamoasi (6 ochko, 2-o‘rin) Uels terma jamoasiga (3 ochko, 4-o‘rin) qarshi maydonga tushdi. O‘ta murosasiz va hujumlarga boy kechgan bahs maydon egalarining 3:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
O‘yinning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida o‘tgan bo‘lsa, ikkinchi taymda norvegiyaliklar o‘z ustunliklarini yaqqol namoyish etishdi:
59-daqiqada Nusa hisobni ochdi.
68-daqiqada Shelderup farqni yanada oshirdi.
Uels safidan Bruks 79-daqiqada javob golini urib, hisobni qisqartirdi.
Biroq uchrashuv so‘nggida — 87-daqiqada yulduz hujumchi Erling Holand penaltidan unumli foydalanib, o‘yin nuqtasini qo‘ydi va hisobni 3:1 ga yetkazdi.
Norvegiya — Uels uchrashuvi tarkiblari
Futbolchilar
Norvegiya asosiy tarkibi
Selvik, Ryuerson, Ayre, Torbern, Volfe, Osgor (Berg, 66), Edegor, Berge, Bobb (Shelderup, 66), Nusa, Holand.
Uels asosiy tarkibi
Darlou, Uilyams (Robers, 72), Rodon, Devis, Dasilva, Kallen (Kolvill, 72), Jeyms (Bruks, 72), Ampadu, Jonson, Kumas (Xarris, 64), Uilson.
Gruziya — Vengriya 0:2: Vengriya safarda muhim g‘alabaga erishdi
Guruh peshqadami Vengriya (10 ochko, 1-o‘rin) safarda Gruziya terma jamoasi (2 ochko, 4-o‘rin) mehmoni bo‘ldi. O‘ta qiyin kechgan bahsda vengriyaliklar tajriba va o‘z imkoniyatlaridan oqilona foydalanish evaziga 2:0 hisobida zafar quchdi.
Uchrashuv taqdirini mezbonlarning xatosi va raqibning faolligi hal qildi:
73-daqiqada gruziyalik himoyachi Dvali o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol).
85-daqiqada esa Varga hisobni 2:0 ga yetkazib, jamoasining g‘alabasini to‘liq ta’minladi.
Mazkur g‘alabadan so‘ng Vengriya o‘z guruhidagi yetakchiligini yanada mustahkamlab oldi. UYEFA Millatlar ligasining qolgan tur uchrashuvlari ham muxlislarga yana ko‘plab qiziqarli va kutilmagan natijalarni taqdim etishi kutilmoqda.
Sizningcha, joriy mavsumda Millatlar ligasida qaysi terma jamoa bosh sovrinni qo‘lga kiritishga asosiy da’vogar bo‘la oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…