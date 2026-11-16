Millatlar ligasi: Fransiya guruhda birinchi o‘rinni olsa ham, Zidan nega xavotirda?

2 daqiqa o'qish24
Millatlar ligasi: Fransiya guruhda birinchi o‘rinni olsa ham, Zidan nega xavotirda?

Fransiya terma jamoasi UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining so‘nggi turida o‘z maydonida Turkiyani qabul qilib, qiyin g‘alabaga erishdi (2:1). «Uch ranglilar» safida raqib futbolchisi o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan bo‘lsa (avtogol), Eli Junior Krupi aniq zarba muallifiga aylandi. Turklar esa uchrashuv so‘nggida — 90-daqiqada bitta javob golini urishdi.

«Bugungi o‘yin mazmuni menda ma’lum xavotir uyg‘otdi»

Shunga qaramay, Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan TF1 telekanaliga bergan intervyusida g‘alabadan to‘liq qoniqmaganini ochiq aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoaning pressing va himoyadagi harakatlari jiddiy savollarni tug‘dirgan:

«Biz uchun asosiy maqsad – guruhdan chiqish edi, bu vazifani bajardik. Lekin bugungi o‘yin mazmuni menda ma’lum xavotir uyg‘otdi. Ayniqsa, pressing bo‘yicha – biz raqiblarga juda ko‘p imkoniyat berib qo‘ydik. Bu juda yomon ko‘rinish edi», — dedi tajribali mutaxassis.

Uchrashuv va guruh ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar

Uchrashuv hisobi

Fransiya — Turkiya 2:1

Gollar mualliflari

Topsu (avtogol), Krupi — Bardakchi

Fransiyaning guruhdagi o‘rni

13 ochko bilan 1-o‘rin (Pley-off yo‘llanmasi)

Guruhdagi boshqa jamoalar

Belgiya (12 ochko), Italiya (10 ochko), Turkiya (0 ochko)

Tanaffusdagi ko‘rsatmalar va futbolchilarning shijoati

Murabbiy tanaffus paytida yo‘l qo‘yilgan xatolarni bartaraf etishga harakat qilganini va shundan so‘ng ikkinchi bo‘limda o‘yin biroz yaxshilanganini ta’kidladi. Shu bilan birga, Zidan muammo faqat himoyachilarda emasligini, butun jamoa birgalikda himoyalanishi lozimligini eslatib o‘tdi:

«Muammo faqat himoyachilarda emas – butun jamoa birgalikda himoyalanadi. Men ko‘p jihatlardan noroziman, shu bilan birga futbolchilar maydonda kuch ayamaganini ko‘rdim – men uchun eng muhimi ham shu», — deya qo‘shimcha qildi Zidan.

Qayd etish joizki, ushbu g‘alabadan keyin Fransiya terma jamoasi guruh bosqichini 13 ochko bilan birinchi o‘rinda yakunladi. Guruhdagi boshqa o‘rinlar esa quyidagicha taqsimlandi: Belgiya 12 ochko bilan ikkinchi, Italiya 10 ochko bilan uchinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, Turkiya biror marta ham ochko to‘play olmadi.

Sizningcha, Zinedin Zidan boshchiligidagi Fransiya terma jamoasi Millatlar ligasining hal qiluvchi bosqichida o‘z o‘yinini kuchaytira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari