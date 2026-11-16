Millatlar ligasi: Fransiya guruhda birinchi o‘rinni olsa ham, Zidan nega xavotirda?
Fransiya terma jamoasi UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining so‘nggi turida o‘z maydonida Turkiyani qabul qilib, qiyin g‘alabaga erishdi (2:1). «Uch ranglilar» safida raqib futbolchisi o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan bo‘lsa (avtogol), Eli Junior Krupi aniq zarba muallifiga aylandi. Turklar esa uchrashuv so‘nggida — 90-daqiqada bitta javob golini urishdi.
«Bugungi o‘yin mazmuni menda ma’lum xavotir uyg‘otdi»
Shunga qaramay, Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan TF1 telekanaliga bergan intervyusida g‘alabadan to‘liq qoniqmaganini ochiq aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoaning pressing va himoyadagi harakatlari jiddiy savollarni tug‘dirgan:
«Biz uchun asosiy maqsad – guruhdan chiqish edi, bu vazifani bajardik. Lekin bugungi o‘yin mazmuni menda ma’lum xavotir uyg‘otdi. Ayniqsa, pressing bo‘yicha – biz raqiblarga juda ko‘p imkoniyat berib qo‘ydik. Bu juda yomon ko‘rinish edi», — dedi tajribali mutaxassis.
Uchrashuv va guruh ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar
Uchrashuv hisobi
Fransiya — Turkiya 2:1
Gollar mualliflari
Topsu (avtogol), Krupi — Bardakchi
Fransiyaning guruhdagi o‘rni
13 ochko bilan 1-o‘rin (Pley-off yo‘llanmasi)
Guruhdagi boshqa jamoalar
Belgiya (12 ochko), Italiya (10 ochko), Turkiya (0 ochko)
Tanaffusdagi ko‘rsatmalar va futbolchilarning shijoati
Murabbiy tanaffus paytida yo‘l qo‘yilgan xatolarni bartaraf etishga harakat qilganini va shundan so‘ng ikkinchi bo‘limda o‘yin biroz yaxshilanganini ta’kidladi. Shu bilan birga, Zidan muammo faqat himoyachilarda emasligini, butun jamoa birgalikda himoyalanishi lozimligini eslatib o‘tdi:
«Muammo faqat himoyachilarda emas – butun jamoa birgalikda himoyalanadi. Men ko‘p jihatlardan noroziman, shu bilan birga futbolchilar maydonda kuch ayamaganini ko‘rdim – men uchun eng muhimi ham shu», — deya qo‘shimcha qildi Zidan.
Qayd etish joizki, ushbu g‘alabadan keyin Fransiya terma jamoasi guruh bosqichini 13 ochko bilan birinchi o‘rinda yakunladi. Guruhdagi boshqa o‘rinlar esa quyidagicha taqsimlandi: Belgiya 12 ochko bilan ikkinchi, Italiya 10 ochko bilan uchinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, Turkiya biror marta ham ochko to‘play olmadi.
Sizningcha, Zinedin Zidan boshchiligidagi Fransiya terma jamoasi Millatlar ligasining hal qiluvchi bosqichida o‘z o‘yinini kuchaytira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…