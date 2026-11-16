1:4 hisobidagi shov-shuvli mag‘lubiyat: «Skuadra adzurra» yetakchisi nimadan shikoyat qildi?

1 daqiqa o'qish26
1:4 hisobidagi shov-shuvli mag‘lubiyat: «Skuadra adzurra» yetakchisi nimadan shikoyat qildi?

Italiya milliy jamoasi UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining oltinchi turida Belgiyaga qarshi kechgan o‘ta muhim bahsda kutilmaganda yirik mag‘lubiyatga uchradi. Safarda 1:4 hisobida imkoniyatni boy bergan «Skuadra adzurra» guruhda uzoq vaqt peshqadamlik qilganiga qaramay, yakunda pley-off bosqichiga yo‘l ola olmadi.

Charchoq va yangi bosqichdagi qiyinchiliklar

O‘yindan so‘ng jamoa darvozaboni va sardori Janluidji Donnarumma UYEFA matbuot xizmatiga bergan intervyusida mag‘lubiyatning asosiy sabablarini ochiqladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilarning jismoniy charchog‘i o‘z so‘zini aytgan:

«Biz yangi bosqichni boshladik, bu yo‘lda ko‘tarilishlar ham, pasayishlar ham bo‘lishi tabiiy. Fransiyaga qarshi ajoyib o‘yin o‘tkazdik, lekin bu safar maydonga biroz charchagan holda chiqdik», – dedi tajribali posbon.

Uchrashuv va jamoa ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar

Musobaqa va bosqich

UYEFA Millatlar ligasi, 6-tur

Natija

Belgiya — Italiya 4:1

Asosiy muammo

Jismoniy charchoq va raqibning kuchliroq harakat qilgani

Yakuniy natija

Peshqadamlikdan mahrum bo‘lish va pley-offdan chetda qolish

Raqibning ustunligi va tan olingan haqiqat

Donnarumma avvalgi uchrashuvlarda Italiyadan bunday yomon natijalarni deyarli hech kim kutmaganini eslatib o‘tdi. Shuningdek, u aynan ushbu bellashuvda Belgiya terma jamoasi maydonda har tomonlama kuchliroq ko‘ringanini xolisona tan oldi. Italiyalik futbolchilar uchun ushbu og‘ir natija turnirdagi ishtirokning erta yakunlanishiga olib keldi.

Sizningcha, Roberto Manchini boshchiligidagi Italiya terma jamoasi bunday inqirozdan tez chiqib keta oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari