1:4 hisobidagi shov-shuvli mag‘lubiyat: «Skuadra adzurra» yetakchisi nimadan shikoyat qildi?
Italiya milliy jamoasi UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining oltinchi turida Belgiyaga qarshi kechgan o‘ta muhim bahsda kutilmaganda yirik mag‘lubiyatga uchradi. Safarda 1:4 hisobida imkoniyatni boy bergan «Skuadra adzurra» guruhda uzoq vaqt peshqadamlik qilganiga qaramay, yakunda pley-off bosqichiga yo‘l ola olmadi.
Charchoq va yangi bosqichdagi qiyinchiliklar
O‘yindan so‘ng jamoa darvozaboni va sardori Janluidji Donnarumma UYEFA matbuot xizmatiga bergan intervyusida mag‘lubiyatning asosiy sabablarini ochiqladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilarning jismoniy charchog‘i o‘z so‘zini aytgan:
«Biz yangi bosqichni boshladik, bu yo‘lda ko‘tarilishlar ham, pasayishlar ham bo‘lishi tabiiy. Fransiyaga qarshi ajoyib o‘yin o‘tkazdik, lekin bu safar maydonga biroz charchagan holda chiqdik», – dedi tajribali posbon.
Uchrashuv va jamoa ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar
Musobaqa va bosqich
UYEFA Millatlar ligasi, 6-tur
Natija
Belgiya — Italiya 4:1
Asosiy muammo
Jismoniy charchoq va raqibning kuchliroq harakat qilgani
Yakuniy natija
Peshqadamlikdan mahrum bo‘lish va pley-offdan chetda qolish
Raqibning ustunligi va tan olingan haqiqat
Donnarumma avvalgi uchrashuvlarda Italiyadan bunday yomon natijalarni deyarli hech kim kutmaganini eslatib o‘tdi. Shuningdek, u aynan ushbu bellashuvda Belgiya terma jamoasi maydonda har tomonlama kuchliroq ko‘ringanini xolisona tan oldi. Italiyalik futbolchilar uchun ushbu og‘ir natija turnirdagi ishtirokning erta yakunlanishiga olib keldi.
Sizningcha, Roberto Manchini boshchiligidagi Italiya terma jamoasi bunday inqirozdan tez chiqib keta oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…