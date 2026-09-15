Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?
Jahon futbolining eng tajribali va sovrindor mutaxassislaridan biri, hozirda Braziliya milliy terma jamoasini boshqarayotgan Karlo Anchelotti o‘z vatani Italiya futbolining bugungi holati bo‘yicha keskin va xolis tahliliy fikrlari bilan chiqdi. «Skuadra Adzurra»ning ketma-ket yirik musobaqalardagi muvaffaqiyatsizliklari fonida italiyalik murabbiy mamlakatda top-darajadagi mahalliy charm to‘p ustalarini tarbiyalash tizimida chuqur inqiroz yuz berganini ochiq tan oldi. Anchelottining ta’kidlashicha, Italiya so‘nggi yillarda jahon miqyosidagi yuqori saviyali futbolchilar avlodini yetishtirib bera olmadi.
Bu salbiy holatning yaqqol isboti sifatida u A Seriyaning bayroqdorlari bo‘lgan «Milan», «Inter» va «Yuventus» klublari safida hozirgi kunda hal qiluvchi rol o‘ynay oladigan yuqori toifali mahalliy italyan hujumchilari umuman yo‘qligini ko‘rsatib o‘tdi. Shunga qaramay, taniqli mutaxassis Italiya futbolining kelajagiga butunlay umidsiz qarayotgani yo‘q — u Yevropa maydonlarida porlayotgan o‘smirlar va yoshlar avlodi vaziyatni tubdan o‘zgartirishiga qat’iy ishonadi. Xo‘sh, to‘rt karra jahon chempionlari nega o‘z superhujumchilarini yo‘qotib qo‘ydi, U-17 va U-20 jamoalarining muvaffaqiyati katta termani qutqara oladimi va Anchelottining Jahon chempionati bo‘yicha umidlari qay darajada asosli?
«Grandlarda mahalliy hujumchi yo‘q»: Anchelottining achchiq haqiqati
Italiyalik mutaxassis milliy futboldagi tizimli muammolarni quyidagicha ochib berdi:
Yo‘qotilgan avlod bo‘shlig‘i: «Menimcha, Italiya so‘nggi yillarda jahon darajasidagi kuchli va raqobatbardosh futbolchilar avlodini yetishtira olmadi», — deya ta’kidladi Karlo Anchelotti;
A Seriya yetakchilaridagi tanqislik: Murabbiy mamlakatning bosh klublari hisoblangan «Milan», «Inter» va «Yuventus» tarkibida natijani belgilab beradigan birorta ham yuqori saviyali italiyalik to‘purar qolmaganiga alohida e’tibor qaratdi;
Legionerlarga qaramlik: Ichki chempionat gigantlari hujum chizig‘ini faqat chet ellik legionerlar hisobiga to‘ldirayotgani sababli milliy terma jamoa oldingi chiziqda kuchli yetakchisiz qolmoqda.
U-17 va U-20 porlashi: Italiyaning najot qal’asi
Anchelotti kelajak avloddan katta natijalar kutmoqda:
Yoshlarning Yevropa maydonlaridagi g‘alabalari: Taniqli murabbiy mamlakatning hozirgi U-17 va U-20 yoshlar toifasidagi jamoalari Yevropa chempionatlarida ko‘rsatayotgan yuksak natijalarini olqishladi;
Sifatli yangi baza: Yoshlar darajasidagi mazkur muvaffaqiyatlar Italiyada yangi va sifatli iste’dodlar to‘lqini yetishib chiqayotganidan darak beradi;
«Ular ancha kuchli bo‘ladi»: «Ishonchim komilki, bu yangi avlod oldingisidan ancha yaxshiroq bo‘ladi va Italiyaning nufuzini qaytaradi», — dedi Anchelotti.
Keyingi Jahon chempionati maqsadi va mutaxassis ishonchi
Mundial yo‘llanmasi va milliy jamoa taqdiri:
Jahon chempionatiga chiqish shart: Ketma-ket jahon chempionatlarini o‘tkazib yuborgan Italiya uchun keyingi mundialga borish hayot-mamot masalasi ekanini Anchelotti yana bir bor eslatdi;
Avlodlar almashinuvi davri: Mutaxassisning fikricha, yoshlarning asosiy tarkibga tezroq integratsiyalashuvi terma jamoaning asosiy turnirga muvaffaqiyatli yo‘l olishini ta’minlaydi;
Kelajakka umid: Anchelotti yangi shakllanayotgan avlodning salohiyati Italiyani yana dunyoning yetakchi termalari qatoriga qaytarishiga ishonch bildirdi.
Karlo Anchelottining mazkur mulohazalari nafaqat Italiya, balki butun jahon futbolida mahalliy akademiyalar va yoshlar futboliga e’tiborni kuchaytirish qanchalik muhim ekanini yana bir bor isbotlamoqda.
Sizningcha, Italiya futbolining yuqori saviyali hujumchilar yetishtira olmayotganiga asosiy sabab nima — akademiyalardagi taktik cheklovlarmi yoki A Seriya grandlarining legionerlarga haddan tashqari suyanib qolganimi? Anchelotti maqtagan U-17 va U-20 avlodi haqiqatan ham «Skuadra Adzurra»ni yana jahon cho‘qqisiga olib chiqa oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va jahon futbolining ushbu dolzarb bahsi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…