Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?

·9·Sport
Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?

Jahon futbolining eng tajribali va sovrindor mutaxassislaridan biri, hozirda Braziliya milliy terma jamoasini boshqarayotgan Karlo Anchelotti o‘z vatani Italiya futbolining bugungi holati bo‘yicha keskin va xolis tahliliy fikrlari bilan chiqdi. «Skuadra Adzurra»ning ketma-ket yirik musobaqalardagi muvaffaqiyatsizliklari fonida italiyalik murabbiy mamlakatda top-darajadagi mahalliy charm to‘p ustalarini tarbiyalash tizimida chuqur inqiroz yuz berganini ochiq tan oldi. Anchelottining ta’kidlashicha, Italiya so‘nggi yillarda jahon miqyosidagi yuqori saviyali futbolchilar avlodini yetishtirib bera olmadi.

Bu salbiy holatning yaqqol isboti sifatida u A Seriyaning bayroqdorlari bo‘lgan «Milan», «Inter» va «Yuventus» klublari safida hozirgi kunda hal qiluvchi rol o‘ynay oladigan yuqori toifali mahalliy italyan hujumchilari umuman yo‘qligini ko‘rsatib o‘tdi. Shunga qaramay, taniqli mutaxassis Italiya futbolining kelajagiga butunlay umidsiz qarayotgani yo‘q — u Yevropa maydonlarida porlayotgan o‘smirlar va yoshlar avlodi vaziyatni tubdan o‘zgartirishiga qat’iy ishonadi. Xo‘sh, to‘rt karra jahon chempionlari nega o‘z superhujumchilarini yo‘qotib qo‘ydi, U-17 va U-20 jamoalarining muvaffaqiyati katta termani qutqara oladimi va Anchelottining Jahon chempionati bo‘yicha umidlari qay darajada asosli?

«Grandlarda mahalliy hujumchi yo‘q»: Anchelottining achchiq haqiqati

Italiyalik mutaxassis milliy futboldagi tizimli muammolarni quyidagicha ochib berdi:

  • Yo‘qotilgan avlod bo‘shlig‘i: «Menimcha, Italiya so‘nggi yillarda jahon darajasidagi kuchli va raqobatbardosh futbolchilar avlodini yetishtira olmadi», — deya ta’kidladi Karlo Anchelotti;

  • A Seriya yetakchilaridagi tanqislik: Murabbiy mamlakatning bosh klublari hisoblangan «Milan», «Inter» va «Yuventus» tarkibida natijani belgilab beradigan birorta ham yuqori saviyali italiyalik to‘purar qolmaganiga alohida e’tibor qaratdi;

  • Legionerlarga qaramlik: Ichki chempionat gigantlari hujum chizig‘ini faqat chet ellik legionerlar hisobiga to‘ldirayotgani sababli milliy terma jamoa oldingi chiziqda kuchli yetakchisiz qolmoqda.

U-17 va U-20 porlashi: Italiyaning najot qal’asi

Anchelotti kelajak avloddan katta natijalar kutmoqda:

  • Yoshlarning Yevropa maydonlaridagi g‘alabalari: Taniqli murabbiy mamlakatning hozirgi U-17 va U-20 yoshlar toifasidagi jamoalari Yevropa chempionatlarida ko‘rsatayotgan yuksak natijalarini olqishladi;

  • Sifatli yangi baza: Yoshlar darajasidagi mazkur muvaffaqiyatlar Italiyada yangi va sifatli iste’dodlar to‘lqini yetishib chiqayotganidan darak beradi;

  • «Ular ancha kuchli bo‘ladi»: «Ishonchim komilki, bu yangi avlod oldingisidan ancha yaxshiroq bo‘ladi va Italiyaning nufuzini qaytaradi», — dedi Anchelotti.

Keyingi Jahon chempionati maqsadi va mutaxassis ishonchi

Mundial yo‘llanmasi va milliy jamoa taqdiri:

  • Jahon chempionatiga chiqish shart: Ketma-ket jahon chempionatlarini o‘tkazib yuborgan Italiya uchun keyingi mundialga borish hayot-mamot masalasi ekanini Anchelotti yana bir bor eslatdi;

  • Avlodlar almashinuvi davri: Mutaxassisning fikricha, yoshlarning asosiy tarkibga tezroq integratsiyalashuvi terma jamoaning asosiy turnirga muvaffaqiyatli yo‘l olishini ta’minlaydi;

  • Kelajakka umid: Anchelotti yangi shakllanayotgan avlodning salohiyati Italiyani yana dunyoning yetakchi termalari qatoriga qaytarishiga ishonch bildirdi.

Karlo Anchelottining mazkur mulohazalari nafaqat Italiya, balki butun jahon futbolida mahalliy akademiyalar va yoshlar futboliga e’tiborni kuchaytirish qanchalik muhim ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

Sizningcha, Italiya futbolining yuqori saviyali hujumchilar yetishtira olmayotganiga asosiy sabab nima — akademiyalardagi taktik cheklovlarmi yoki A Seriya grandlarining legionerlarga haddan tashqari suyanib qolganimi? Anchelotti maqtagan U-17 va U-20 avlodi haqiqatan ham «Skuadra Adzurra»ni yana jahon cho‘qqisiga olib chiqa oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va jahon futbolining ushbu dolzarb bahsi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Karlo AnchelottiSkuadra AdzurraU-20Milan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Bugun, 15:40Osiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiOsiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 15:34Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiBugun, 14:57Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Bugun, 13:51Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiBugun, 13:15Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiAlan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?