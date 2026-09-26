Millatlar ligasi: Fransiya g‘alaba bilan boshladi, Italiya esa Belgiyaga tiz cho‘kdi

·9·Sport
Millatlar ligasi: Fransiya g‘alaba bilan boshladi, Italiya esa Belgiyaga tiz cho‘kdi

UYEFA Millatlar ligasining yangi mavsumi 1-turi Yevropa futbolida katta shov-shuvlar, tarixiy debyutlar va kutilmagan natijalar bilan boshlandi. Qit’aning ikki yirik qarama-qarshiligi futbol muxlislariga haqiqiy dramatik oqshomni taqdim etdi. Birinchidan, Rimda Italiya milliy terma jamoasi o‘z maydonida Belgiyani qabul qilib, kutilmaganda 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi — «qizil iblislar» safida Mika Godts 20-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, zaxiradan maydonga tushgan Dodi Lukebakio 69-daqiqada mehmonlarning g‘alabasini mustahkamladi.

Janluiji Donnarumma boshchiligidagi «Skuadra Adzurra» mudofaasi raqibning tezkor qanot hujumlari oldida ojiz qoldi. Ikkinchi tomondan, Istanbulda kechgan shiddatli bahsda Fransiya terma jamoasi Turkiya mehmoni bo‘lib, 1:0 hisobidagi qiyin va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bu uchrashuv afsonaviy Zayniddin Zidanning Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy debyut bahsi bo‘ldi va unga sardor Kilian Mbappening 54-daqiqadagi yagona goli muvaffaqiyat keltirdi. Uchrashuv yakunida turklar darvozaboni Ug‘urjon Chaqir 88-daqiqada qizil kartochka olib maydondan chetlatildi.

Xo‘sh, Zidanning yangilangan Fransiyasi qanday taktikani tanladi va Luchano Spalletti shogirdlari o‘z uyida nega Belgiyaga to‘liq mag‘lub bo‘ldi?

«Zidanning tarixiy debyuti, Mbappening zarbasi va Belgiyaning sensatsiyasi»: 1-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Millatlar ligasi 1-turining markaziy bahslari bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • Zidan g‘alaba bilan boshladi: Afsonaviy Zayniddin Zidan Fransiya milliy terma jamoasi boshqaruvidagi ilk rasmiy uchrashuvidayoq g‘alabaga erishdi;

  • Mbappe hal qiluvchi rolda: Kilian Mbappe 54-daqiqada kiritgan yagona to‘p «uchranglilar»ga Turkiya safarida 3 ochko olib berdi;

  • Turkiya ozchilikda qoldi: 88-daqiqada mezbonlar posboni Ug‘urjon Chaqir qo‘polligi sababli maydondan haydaldi;

  • Belgiya Italiyani dog‘da qoldirdi: Godts va Lukebakioning gollari evaziga Belgiya Italiya ustidan safarda 2:0 hisobida ishonchli zafar quchdi;

  • Italiya mudofaasidagi bo‘shliqlar: Donnarumma, Di Lorenso va Kalafioridan iborat mudofaa markazi Belgiyaning tezkor qarshi hujumlarini to‘xtata olmadi.

Millatlar ligasi 1-turi: Italiya — Belgiya va Turkiya — Fransiya o‘yinlari taqqosi

Ikki markaziy qarama-qarshilikning statistik va texnik ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

Italiya — Belgiya uchrashuvi

Turkiya — Fransiya uchrashuvi

Yakuniy hisob

0:2 (Belgiyaning g‘alabasi)

0:1 (Fransiyaning g‘alabasi)

Gol mualliflari

M. Godts (20'), D. Lukebakio (69')

Kilian Mbappe (54')

Murabbiylik omili

Luchano Spallettining taktik inqirozi

Zayniddin Zidanning rasmiy debyuti

Darvozabonlar harakati

Donnarumma (2 ta to‘p o‘tkazdi) / Lammens («quruq»)

Menyan («quruq») / Chaqir (88' chetlatildi)

Intizom va kartochkalar

Qo‘polliklarsiz kechgan kurash

88-daqiqada qizil kartochka (Chaqir)

Hujum yulduzlari

Ken, Espozito, Kambiagi

Mbappe, Dembele, Olise, Sherki

Futbol ekspertizasi: Nega Zidan g‘alaba qozondi, Italiya esa qoqildi?

Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • «Zidanning g‘alaba mentaliteti»: Fransiya terma jamoasi Turkiyadek qaynoq muhitga ega maydonda haddan tashqari sovuqqon harakat qildi; Zidan maydon markazida Manu Kone va Adriyen Rabio juftligi orqali Arda Guler hamda Kenan Yilmazning yaratuvchanlik harakatlarini butunlay bog‘lab tashladi, hujumda esa Mbappening yakka mahorati bahs taqdirini hal qildi;

  • Chaqirning chetlatilishi va turklar bosimi: Turkiya ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirish uchun faol pressingga o‘tgan edi, ammo 88-daqiqada darvozabonning xatosi va maydondan chetlatilishi mezbonlarning so‘nggi shturmini chippakka chiqardi;

  • Italiya mudofaasining inqirozi: «Skuadra Adzurra» markazda Barella va Tonaliga ega bo‘lishiga qaramay, Belgiyaning qanot hujumchilari Godts va Lukebakioning yuqori tezligiga dosh berolmadi; De Bryuynening kreativ paslari va tezkor almashinuvlar mehmonlarga har ikkala bo‘limda mutlaq taktik ustunlikni taqdim etdi.

Sizningcha, Zayniddin Zidan Fransiya milliy terma jamoasi bilan ham xuddi «Real Madrid»dagidek barcha sovrinlarni yutib ola biladimi? Italiyaning o‘z uyida Belgiyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining ushbu shiddatli tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Zayniddin ZidanMbappeUYEFA Millatlar ligi 1-turUg‘urjon Chaqir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahliliYevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahliliKecha 06:16Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasi12 sentabr 06:23Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»6 iyul 17:33JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...7 iyul 16:35AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»7 iyul 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?