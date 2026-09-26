Millatlar ligasi: Fransiya g‘alaba bilan boshladi, Italiya esa Belgiyaga tiz cho‘kdi
UYEFA Millatlar ligasining yangi mavsumi 1-turi Yevropa futbolida katta shov-shuvlar, tarixiy debyutlar va kutilmagan natijalar bilan boshlandi. Qit’aning ikki yirik qarama-qarshiligi futbol muxlislariga haqiqiy dramatik oqshomni taqdim etdi. Birinchidan, Rimda Italiya milliy terma jamoasi o‘z maydonida Belgiyani qabul qilib, kutilmaganda 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi — «qizil iblislar» safida Mika Godts 20-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, zaxiradan maydonga tushgan Dodi Lukebakio 69-daqiqada mehmonlarning g‘alabasini mustahkamladi.
Janluiji Donnarumma boshchiligidagi «Skuadra Adzurra» mudofaasi raqibning tezkor qanot hujumlari oldida ojiz qoldi. Ikkinchi tomondan, Istanbulda kechgan shiddatli bahsda Fransiya terma jamoasi Turkiya mehmoni bo‘lib, 1:0 hisobidagi qiyin va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bu uchrashuv afsonaviy Zayniddin Zidanning Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy debyut bahsi bo‘ldi va unga sardor Kilian Mbappening 54-daqiqadagi yagona goli muvaffaqiyat keltirdi. Uchrashuv yakunida turklar darvozaboni Ug‘urjon Chaqir 88-daqiqada qizil kartochka olib maydondan chetlatildi.
Xo‘sh, Zidanning yangilangan Fransiyasi qanday taktikani tanladi va Luchano Spalletti shogirdlari o‘z uyida nega Belgiyaga to‘liq mag‘lub bo‘ldi?
«Zidanning tarixiy debyuti, Mbappening zarbasi va Belgiyaning sensatsiyasi»: 1-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Millatlar ligasi 1-turining markaziy bahslari bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
Zidan g‘alaba bilan boshladi: Afsonaviy Zayniddin Zidan Fransiya milliy terma jamoasi boshqaruvidagi ilk rasmiy uchrashuvidayoq g‘alabaga erishdi;
Mbappe hal qiluvchi rolda: Kilian Mbappe 54-daqiqada kiritgan yagona to‘p «uchranglilar»ga Turkiya safarida 3 ochko olib berdi;
Turkiya ozchilikda qoldi: 88-daqiqada mezbonlar posboni Ug‘urjon Chaqir qo‘polligi sababli maydondan haydaldi;
Belgiya Italiyani dog‘da qoldirdi: Godts va Lukebakioning gollari evaziga Belgiya Italiya ustidan safarda 2:0 hisobida ishonchli zafar quchdi;
Italiya mudofaasidagi bo‘shliqlar: Donnarumma, Di Lorenso va Kalafioridan iborat mudofaa markazi Belgiyaning tezkor qarshi hujumlarini to‘xtata olmadi.
Millatlar ligasi 1-turi: Italiya — Belgiya va Turkiya — Fransiya o‘yinlari taqqosi
Ikki markaziy qarama-qarshilikning statistik va texnik ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
Italiya — Belgiya uchrashuvi
Turkiya — Fransiya uchrashuvi
Yakuniy hisob
0:2 (Belgiyaning g‘alabasi)
0:1 (Fransiyaning g‘alabasi)
Gol mualliflari
M. Godts (20'), D. Lukebakio (69')
Kilian Mbappe (54')
Murabbiylik omili
Luchano Spallettining taktik inqirozi
Zayniddin Zidanning rasmiy debyuti
Darvozabonlar harakati
Donnarumma (2 ta to‘p o‘tkazdi) / Lammens («quruq»)
Menyan («quruq») / Chaqir (88' chetlatildi)
Intizom va kartochkalar
Qo‘polliklarsiz kechgan kurash
88-daqiqada qizil kartochka (Chaqir)
Hujum yulduzlari
Ken, Espozito, Kambiagi
Mbappe, Dembele, Olise, Sherki
Futbol ekspertizasi: Nega Zidan g‘alaba qozondi, Italiya esa qoqildi?
Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:
«Zidanning g‘alaba mentaliteti»: Fransiya terma jamoasi Turkiyadek qaynoq muhitga ega maydonda haddan tashqari sovuqqon harakat qildi; Zidan maydon markazida Manu Kone va Adriyen Rabio juftligi orqali Arda Guler hamda Kenan Yilmazning yaratuvchanlik harakatlarini butunlay bog‘lab tashladi, hujumda esa Mbappening yakka mahorati bahs taqdirini hal qildi;
Chaqirning chetlatilishi va turklar bosimi: Turkiya ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirish uchun faol pressingga o‘tgan edi, ammo 88-daqiqada darvozabonning xatosi va maydondan chetlatilishi mezbonlarning so‘nggi shturmini chippakka chiqardi;
Italiya mudofaasining inqirozi: «Skuadra Adzurra» markazda Barella va Tonaliga ega bo‘lishiga qaramay, Belgiyaning qanot hujumchilari Godts va Lukebakioning yuqori tezligiga dosh berolmadi; De Bryuynening kreativ paslari va tezkor almashinuvlar mehmonlarga har ikkala bo‘limda mutlaq taktik ustunlikni taqdim etdi.
Sizningcha, Zayniddin Zidan Fransiya milliy terma jamoasi bilan ham xuddi «Real Madrid»dagidek barcha sovrinlarni yutib ola biladimi? Italiyaning o‘z uyida Belgiyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining ushbu shiddatli tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…