«Paxtakor» yoshlari 10 kishi bo‘lib «Nasaf»ni yengdi va uch karra U19 chempioniga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Paxtakor»
- U19 jamoasi finalda «Nasaf» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, O‘zbekiston chempioni unvonini uchinchi bor qo‘lga kiritdi.
- Uchrashuvning 13-daqiqasida Asadbek Shuhratov tomonidan kiritilgan yagona gol «sherlar»ga g‘alaba keltirdi.
- Mo‘minjon Shuhratov qizil kartochka olib maydondan chetlatilganiga qaramay, toshkentliklar o‘yin oxirigacha hisobni saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi.
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston U19 chempionatining 2026 yilgi mavsumi o‘z yakuniga yetdi. Murosasiz kechgan hal qiluvchi final bellashuvida Toshkentning «Paxtakor» U19 jamoasi Qarshining «Nasaf» yoshlariga qarshi maydonga tushib, 1:0 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Bir kishi kam bo‘lib himoyalangan chempionlik
Uchrashuvning 13-daqiqasidayoq Asadbek Shuhratov tomonidan kiritilgan yagona gol «sherlar»ni hisobda oldinga olib chiqdi. O‘yin davomida Mo‘minjon Shuhratov qizil kartochka olib maydondan chetlatilganiga qaramay, «Paxtakor» tarbiyalanuvchilari so‘nggi daqiqalargacha intizomli himoyalanib, g‘alabani saqlab qolishdi. Shu tariqa, toshkentliklar o‘tgan yilgi muvaffaqiyatini takrorlab, mamlakat miqyosida uch karra U19 chempioni degan sharafli nomga sazovor bo‘ldilar.
Bronza medallari Respublika FA jamoasiga nasib etdi
Musobaqaning 3-o‘rin uchun kechgan bellashuvida Respublika futbol akademiyasi (FA) U19 jamoasi Muborakning «Mash’al» klubi yoshlari ustidan ishonchli 2:0 hisobida zafar quchib, bronza medallarini qo‘lga kiritdi.
U19 chempionati-2026: Final bosqichi va mavsum tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va natijalar
Final uchrashuvi
«Nasaf» U19 — «Paxtakor» U19 (0:1)
Final goli muallifi
Asadbek Shuhratov (13-daqiqa)
Chetlatish (Qizil kartochka)
Mo‘minjon Shuhratov («Paxtakor»)
Final bosh hakami
Doston Rahmonov
3-o‘rin uchun bahs
Respublika FA U19 — «Mash’al» U19 (2:0)
Ishtirokchi jamoalar soni
3 ta mintaqada jami 29 ta jamoa
«Paxtakor»ning natijasi
Ketma-ket ikkinchi va umumiy 3-chempionlik
Ma’lumot o‘rnida, joriy yilgi U19 chempionati bahslari 3 ta mintaqaga bo‘lingan holda jami 29 ta jamoa ishtirokida tashkil etildi.
Sizningcha, «Paxtakor» akademiyasining U19 chempionatidagi ketma-ket gegemonligi yaqin yillarda O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Superliga klublari uchun qanchalik kuchli zaxira yaratib beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga yosh «sherlar»ning ushbu g‘alabasi haqidagi yangilikni darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…