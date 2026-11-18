Iliya Topuriya revansh istagi va Peddi Pimblett bilan to‘qnashuv rejasi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC sobiq chempioni Iliya Topuriya o‘zining asosiy maqsadi amaldagi chempion Jastin Getjiga qarshi revansh jangi o‘tkazish ekanligini ma’lum qildi.
- Agar ushbu bellashuv amalga oshmasa, sportchi zaxira varianti sifatida britaniyalik jangchi Peddi Pimblett bilan to‘qnash kelishni istamoqda.
- Topuriya diviziondagi boshqa raqiblar, jumladan Arman Sarukyan ham u bilan jang qilishga qiziqish bildirayotganini ta’kidladi.
UFC'ning sobiq chempioni Iliya Topuriya oktagondagi asosiy maqsadi amaldagi chempion Jastin Getjiga qarshi revansh jangi o‘tkazish ekanini ma’lum qildi. Biroq u mazkur bellashuv amalga oshmagan taqdirda, zaxira varianti sifatida britaniyalik jangchi Peddi Pimblettni ko‘rmoqda.
«Sarukyan ham, hamma men bilan jang qilishni istaydi»
The Independent nashri xabariga ko‘ra, Topuriya chempion bilan bo‘lajak qarama-qarshilik va diviziondagi raqobatchilarga nisbatan o‘z munosabatini ochiq bayon etdi:
«Maqsadim, albatta, Jastin Getji bilan revansh o‘tkazish. Bu qanday va qachon amalga oshishini bilmayman, ammo maqsadim shu. Agar qandaydir sababga ko‘ra Jastin bilan jangni tashkil etishning imkoni bo‘lmasa, Peddi Pimblett bilan to‘qnash kelishni istardim. Bu jang men uchun juda qiziq.
Menimcha, Jastin men bilan jang qilishni xohlamayapti. Sarukyan esa xohlayapti, hamma xohlayapti. Agar men Peddi yoki boshqa birovning o‘rnida bo‘lganimda ham, bu jangni tanlagan bo‘lardim.»
— Iliya Topuriya
Iliya Topuriyaning keyingi ehtimoliy raqiblari
Nomzod jangchi
Maqomi / Vaziyati
Topuriyaning munosabati
Jastin Getji
Amaldagi UFC chempioni
Asosiy maqsad (revansh jangi uchun birinchi tanlov)
Peddi Pimblett
Taniqli da’vogar
Zaxira varianti (Getji bilan jang o‘xshamasa, eng qiziq to‘qnashuv)
Arman Sarukyan
Yetakchi da’vogar
Jang o‘tkazishga tayyor va qiziqish bildirayotgan raqib sifatida qayd etildi
Keyingi qadam qanday bo‘ladi?
Sobiq chempionning so‘zlariga ko‘ra, diviziondagi ko‘plab yetakchilar unga qarshi oktagonga chiqish istagini bildirmoqda. Endi barchasi UFC rahbariyatining qarori hamda amaldagi chempion Jastin Getjining revansh taklifiga qanday javob qaytarishiga bog‘liq.
Sizningcha, Iliya Topuriyaning navbatdagi raqibi kim bo‘lishi kerak — Jastin Getji bilan chempionlik revanshimi yoki Peddi Pimblett bilan shov-shuvli to‘qnashuv?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA ixlosmandlariga ushbu qaynoq xabarni darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…