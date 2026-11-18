Qahva spirtli ichimliklarga bo‘lgan ishtiyoqni so‘ndiradi: tadqiqot natijalari e’lon qilindi
Xalqaro olimlar guruhi tomonidan o‘tkazilgan yangi ilmiy tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, spirtli ichimlik iste’mol qilishdan avval qahva ichish alkogoldan olinadigan lazzatlanish hissini sezilarli darajada kamaytiradi. Natijada insonda spirtli ichimliklarga nisbatan moyillik va ishtiyoq pasayadi.
Hamma gap — miyaning reaksiyasida
Italiyaning Kalyari, AQSHning Stenford va bir qator boshqa nufuzli universitetlar tadqiqotchilari ushbu jarayonning neyrobiologik mexanizmini o‘rganib chiqishdi. Mutaxassislarning tushuntirishicha, asosiy omil organizmga kofein kirganidan so‘ng inson miyasining keyingi javob reaksiyasi bilan bevosita bog‘liq. Ya’ni, qahva miyaning mukofotlash tizimiga ta’sir ko‘rsatib, alkogol keltirib chiqaradigan eyforiya va rohatlanish effektini bloklaydi.
Tadqiqotning asosiy xulosalari va ta’sir mexanizmi
Ko‘rsatkichlar
Tadqiqot tafsilotlari
Tadqiqot mualliflari
Kalyari, Stenford va boshqa universitetlar olimlari
Asosiy ta’sir mexanizmi
Alkogoldan oldin qahva ichish miyaning lazzatlanish reaksiyasini pasaytiradi
Klinik ahamiyati
Spirtli ichimliklarga bo‘lgan kuchli ishtiyoq va moyillikni yengishga yordam beradi
Muhim jihati
Qahvaning o‘zi yengil qaramlik chaqirsa-da, og‘ir alkogol bog‘liqligidan xalos etishi mumkin
Bir odat orqali xavfli qaramlikdan qutulish imkoniyati
Olimlarning ta’kidlashicha, qahva iste’moli insonda ma’lum darajada o‘ziga xos odat va qaramlikni shakllantirishi mumkin. Biroq tajriba natijalari ushbu xususiyat sog‘liq uchun ancha xavfli bo‘lgan alkogolga bog‘liqlikni yengishda va zararli odatdan xalos bo‘lishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkinligini isbotladi.
Sizningcha, qahva kabi kundalik ichimliklar yordamida spirtli ichimliklarga bo‘lgan moyillikni kamaytirish amaliyotda qanchalik samara beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va salomatlikka oid ushbu qiziqarli ilmiy yangilikni yaqinlaringizga ham ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…