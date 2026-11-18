Toshkentda dzyudo bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionatiga qur’a tashlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi Olimpiya shaharchasida dzyudo bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati bahslariga qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi.
- O‘zbekistonda ilk bor tashkil etilayotgan mazkur nufuzli musobaqada 78 davlatdan 574 nafar sportchi ishtirok etadi.
Ertaga poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasida dzyudo bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati bahslariga rasman start beriladi. O‘zbekistonda ilk bor tashkil etilayotgan ushbu nufuzli dunyo birinchiligi oldidan 78 davlatdan tashrif buyurgan jami 574 nafar sportchi ishtirokidagi bellashuvlarga qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi.
Yuqori darajadagi tashkilotchilik va rasmiylar ishtiroki
Tantanali qur’a tashlash marosimida O‘zbekiston Respublikasi Sport vaziri Adham Ikramov, Milliy olimpiya qo‘mitasi Bosh kotibi Oybek Kasimov, O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi va Osiyo dzyudo ittifoqi vitse-prezidenti Azizjon Kamilov hamda Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) rasmiylari ishtirok etdi.
Marosimda so‘zga chiqqan mutasaddilar mamlakatimiz mezbonlik qilayotgan ilk yoshlar jahon chempionatiga barcha sharoitlar eng yuqori darajada hozirlanganini ta’kidlab, barcha ishtirokchilarga murosasiz tatami bellashuvlarida omad tiladilar.
O‘zbekiston terma jamoasi vakillari uchun qur’a natijalari
Yigitlar terma jamoasi:
Vazn toifasi
O‘zbekiston vakili
Dastlabki raqib(lar)
-60 kg
Dilshod Karimov
Raffaele Sodano (Italiya) / Lam Yuk Ngai (Gonkong) g‘olibi
-60 kg
Arapbay Daurbayev
Yigtiyar Gurbanberdiyev (Turkmaniston)
-60 kg
Muhammadjon Masharipov
Sun Jia Hao (Xitoy) / Nazar Batirov (Turkmaniston) g‘olibi
-66 kg
Asadbek Misirov
Batirxan Assanaliyev (Ispaniya) / Rolan Kairgali (Qozog‘iston) g‘olibi
-66 kg
Izzatbek Ro‘zimatov
Roman Kuznetsov (Belarus)
-73 kg
Muhriddin Ma’rufov
Nikolas Gkinis (Gretsiya)
-73 kg
Inoyat Telmanov
Ali Al-Shammari (Kuveyt) / Konstantinos Saparas (Gretsiya) g‘olibi
-81 kg
Kamronbek Qodirov
Mehdi Abbasov (Ozarbayjon) / Edoardo Russo (Italiya) g‘olibi
-81 kg
Sa’dulla Ravshanov
Taichi Okudo (Yaponiya)
-90 kg
Dilshod Nashirov
Aslan Kotsoyev (Ozarbayjon)
-90 kg
Behruzbek Rustamboyev
Mohammad Almazaydeh (Iordaniya)
-90 kg
Inomjon Bahodirov
Nikolas Zadvinskiy (AQSH)
-100 kg
Muhammadali Sa’dullayev
Mungun-Uchral Uuganbayar (Mo‘g‘uliston)
-100 kg
Muhammadobid Mahmarayimov
Tomoya Takeshita (Yaponiya)
+100 kg
Fazliddin Rafiqov
Oleg Fesenko (Ukraina) / Stefan Kovinich (Chernogoriya) g‘olibi
+100 kg
Alibek Durdiyev
Bayek Jong Vu (Koreya Respublikasi)
Qizlar terma jamoasi:
Vazn toifasi
O‘zbekiston vakili
Dastlabki raqib(lar)
-48 kg
Laziza Haydarova
Rama Alhalayleh (Iordaniya)
-48 kg
Zarina Jamalova
Han Isabel Sharan Lu (Gonkong)
-52 kg
Sabina Azamatova
Ol Iroha (Yaponiya)
-52 kg
Nargiza Do‘stmamatova
Madina Qurbonzoda (Tojikiston)
-57 kg
Maftuna Ahmedova
Tibo Xayden (Kanada)
-57 kg
Rayhona Mamatova
Gil Perri (Isroil) / Marlen Shinvold (Avstriya) g‘olibi
-57 kg
Mohinur Allaberganova
Varvara Kuchar (Litva) / Luka Veg (Vengriya) g‘olibi
-63 kg
Nigina Saparboyeva
Mubarak Menas (Iordaniya) / Honoka Kimura (Yaponiya) g‘olibi
-63 kg
Dinora Samandarova
Emili Daniela (AQSH)
-63 kg
Parizoda Yo‘ldosheva
Ivett Fuentes (Venesuela)
-70 kg
Poshshajon Jumaboyeva
Marta Navikayte (Litva) / Yang Yuan Ji (Xitoy) g‘olibi
-70 kg
Durdona Tursunova
Renata Sandoval (Meksika) / Diana Benkova (Polsha) g‘olibi
-78 kg
Marjona Ko‘chimova
Zina Shreyber (Germaniya) / Lyusi Ruller (Fransiya) g‘olibi
-78 kg
Shoira Aminova
Akmarjan Turdajiyeva (Qirg‘iz Respublikasi)
+78 kg
Zarina Bobonazarova
Li Seung Jin (Koreya Respublikasi)
+78 kg
Yulianna Shubladze
Tomoka Inoue (Yaponiya)
(Izoh: Berilgan rasmiy ro‘yxatda Asadbek Misirov va Izzatbek Ro‘zimatov ishtirok etadigan vazn toifasi texnik sabablarga ko‘ra -60 kg deb ko‘rsatilgan, musobaqa reglamentiga muvofiq ushbu juftlik -66 kg vaznda bahs olib boradi).
Sizningcha, Toshkentdagi Olimpiya shaharchasi mezbonlik qilayotgan ushbu jahon chempionatida o‘zbekistonlik yosh dzyudochilar umumjamoa hisobida nechta oltin medal qo‘lga kirita oladi?
O‘z taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda dzyudo muxlislariga vakillarimizning qur’a natijalarini darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…