Yilning eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun yakuniy 26 nafar nomzod e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Globe Soccer Awards tashkilotchilari 2026 yilning eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun kurashadigan 26 nafar nomzod ro‘yxatini e’lon qildi.
- Mazkur ro‘yxatda Fransiyaning «Pari Sen-Jermen» klubi 8 nafar futbolchi bilan eng ko‘p vakilga ega jamoa bo‘ldi.
- Shuningdek, «Barselona»dan 4 nafar, «Real» va «Arsenal» klublaridan esa 3 nafardan o‘yinchi sovrin uchun da’vogarlik qiladi.
Globe Soccer Awards mukofoti tashkilotchilari 2026 yilning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasi bo‘yicha yakuniy nomzodlar ro‘yxatini rasman taqdim etdi. Nufuzli mukofot uchun jami 26 nafar jahon futboli yulduzi kurash olib boradi. Taqdirlash marosimi 2026 yilning 28 dekabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarida bo‘lib o‘tadi.
PSJ vakillari mutlaq yetakchi
E’lon qilingan ro‘yxatda eng ko‘p vakil Fransiyaning «Pari Sen-Jermen» klubiga tegishli — parijliklarning naqd 8 nafar futbolchisi (Usmon Dembele, Dezire Due, Ashraf Hakimi, Xvicha Kvaratsxeliya, Nunu Mendesh, Joau Nevesh, Fabian Ruis, Vitinya) da’vogarlar qatoridan joy oldi. Shuningdek, «Barselona»dan 4 nafar, «Real» va «Arsenal»dan esa 3 nafardan o‘yinchi nomzod sifatida qayd etildi.
«Yilning eng yaxshi futbolchisi — 2026» nominatsiyasiga da’vogarlar ro‘yxati
№
Futbolchi
Klubi
Milliy terma jamoasi
1
Jud Bellinghem
«Real»
Angliya
2
Pau Kubarsi
«Barselona»
Ispaniya
3
Usmon Dembele
«PSJ»
Fransiya
4
Federiko Dimarko
«Inter»
Italiya
5
Dezire Due
«PSJ»
Fransiya
6
Brunu Fernandesh
Portugaliya
7
Erling Holand
«Manchester Siti»
Norvegiya
8
Ashraf Hakimi
«PSJ»
Marokash
9
Vinisius Junior
«Real»
Braziliya
10
Harri Keyn
«Bavariya»
Angliya
11
Xvicha Kvaratsxeliya
«PSJ»
Gruziya
12
Lautaro Martines
«Inter»
Argentina
13
Kilian Mbappe
«Real»
Fransiya
14
Nunu Mendesh
«PSJ»
Portugaliya
15
Lionel Messi
«Inter Mayami»
Argentina
16
Joau Nevesh
«PSJ»
Portugaliya
17
Maykl Olise
«Bavariya»
Fransiya
18
Rafinya
«Barselona»
Braziliya
19
Deklan Rays
«Arsenal»
Angliya
20
Rodri
«Barselona»
Ispaniya
21
Fabian Ruis
«PSJ»
Ispaniya
22
Bukayo Saka
«Arsenal»
Angliya
23
Vilyam Saliba
«Arsenal»
Fransiya
24
Dominik Soboslai
«Liverpul»
Vengriya
25
Vitinya
«PSJ»
Portugaliya
26
Lamin Yamal
«Barselona»
Ispaniya
(Izoh: Xabar matnining kirish qismida Krishtianu Ronaldu ham qayd etilgan bo‘lsa-da, taqdim etilgan yakuniy 26 kishilik rasmiy ro‘yxatda uning ismi ko‘rsatilmagan).
Sizningcha, 28 dekabr kuni BAAda o‘tadigan taqdirlash marosimida ushbu 26 nafar yulduz orasidan qaysi futbolchi 2026 yilning eng yaxshisi deb topilishga eng munosib?
O‘z favoritingizni izohlarda yozib qoldiring va futbol ixlosmandlariga yakuniy nomzodlar ro‘yxatini darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…