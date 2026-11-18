Yevro-2028 saralash bosqichi qur’asi uchun savatchalar tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA 2028 yilgi Yevropa chempionati saralash bosqichida ishtirok etadigan 54 ta terma jamoa uchun savatchalar tarkibini rasman tasdiqladi.
- Rossiya terma jamoasi ushbu ro‘yxatga kiritilmadi, saralash guruhlarini aniqlab beruvchi qur’a tashlash marosimi esa 6 dekabr kuni bo‘lib o‘tadi.
- Final bosqichi 2028 yilning 9 iyunidan 9 iyuliga qadar Buyuk Britaniya va Irlandiya maydonlarida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA) 2028 yilgi Yevropa chempionati saralash bosqichi qur’a tashlash marosimi oldidan milliy terma jamoalar taqsimlangan savatchalar tarkibini rasman tasdiqladi. UYEFA rasmiy saytining ma’lum qilishicha, saralash o‘yinlarida jami 54 ta terma jamoa ishtirok etadi, Rossiya terma jamoasi esa bu safar ham ro‘yxatga kiritilmagan.
Qur’a tashlash marosimi va final bosqichi sanalari
Saralash guruhlarini aniqlab beruvchi rasmiy qur’a tashlash marosimi 6 dekabr kuni bo‘lib o‘tadi. Eslatib o‘tamiz, Yevro-2028 final bosqichi 2028 yil 9 iyundan 9 iyulga qadar Buyuk Britaniya va Irlandiya maydonlarida o‘tkaziladi.
Yevro-2028 saralash bosqichi qur’asi savatchalari
Savatcha
Jamoalar soni
Milliy terma jamoalar tarkibi
1-savatcha
12
Angliya, Portugaliya, Fransiya, Germaniya, Ispaniya, Belgiya, Niderlandiya, Daniya, Gretsiya, Italiya, Norvegiya, Xorvatiya
2-savatcha
12
Uels, Serbiya, Turkiya, Chexiya, Shveysariya, Shvetsiya, Avstriya, Vengriya, Shimoliy Irlandiya, Bosniya va Gersegovina, Sloveniya, Irlandiya
3-savatcha
12
Shotlandiya, Kosovo, Ukraina, Polsha, Isroil, Ruminiya, Gruziya, Shimoliy Makedoniya, Chernogoriya, Albaniya, Islandiya, Slovakiya
4-savatcha
12
Estoniya, Belarus, Kipr, Farer orollari, Finlyandiya, Moldova, Armaniston, Bolgariya, Luksemburg, Qozog‘iston, Latviya, San-Marino
5-savatcha
6
Malta, Ozarbayjon, Litva, Andorra, Gibraltar, Lixtenshteyn
Grandlar bir savatchada, Qozog‘iston va Ozarbayjon quyi savatchalarda
1-savatchadan Yevropaning eng kuchli grandlari — Ispaniya, Fransiya, Germaniya, Angliya, Portugaliya va Italiya bilan bir qatorda Norvegiya hamda Gretsiya ham joy oldi. MDH va mintaqa vakillaridan Ukraina va Gruziya 3-savatchaga, Qozog‘iston va Belarus 4-savatchaga, Ozarbayjon esa 5-savatchaga taqsimlandi.
⚽️ Sizningcha, 6 dekabr kuni bo‘lib o‘tadigan qur’a natijasida qaysi savatchalardan tuzilgan guruh eng murosasiz «o‘lim guruhi»ga aylanishi mumkin?
O‘z taxmin va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli muxlislariga Yevro-2028 saralash savatchalari tarkibini darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…