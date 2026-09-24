Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi drama

·30·Sport
Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi drama
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zaynab Dayibekova XX yozgi Osiyo o‘yinlarining ayollar o‘rtasidagi sablya yo‘nalishida finalga qadar barcha raqiblarini mag‘lub etib, oltin medal uchun kurashdi.
  • Hal qiluvchi bahsda u ikki karra jahon chempioni, mezbon yaponiyalik Misaki Emuraga qarshi jang olib bordi.
  • Dramatik va murosasiz kechgan finalda Dayibekova kumush medalni qo‘lga kiritdi va O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi qimmatli sovrinni taqdim etdi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining qilichbozlik dasturida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yuqori natijani rasmiylashtirdi. Ayollar o‘rtasida sablya yo‘nalishida mamlakatimizning bosh umidi va yetakchi vakili hisoblangan Zaynab Dayibekova yakkalik bahslarida finalga qadar barcha raqiblarini ketma-ket taslim etib, oltin medal uchun hal qiluvchi jangga yo‘l oldi. Musobaqaning kulminatsion final bahsida hamyurtimizga mezbon mamlakatning eng mashhur yulduzi, ikki karra jahon chempioni yaponiyalik Misaki Emura raqiblik qildi.

O‘z maydonida mahalliy muxlislarning ulkan bosimi va qo‘llab-quvvatlovi ostida harakat qilgan jahon chempioniga qarshi Dayibekova murosasiz va qahramonona jang olib bordi. Keskin va dramatik kechgan yakuniy bahsda Misaki Emura tajriba evaziga g‘alabani ilib ketib, oltin medalga sazovor bo‘ldi; Zaynab Dayibekova esa ushbu nufuzli musobaqani faxrli kumush medal bilan yakunladi. Shu tariqa, o‘zbek qilichbozlik maktabining yorqin yulduzi «Aichi-Nagoya-2026» musobaqasida O‘zbekiston hisobiga navbatdagi qimmatli kumush medalni taqdim etdi.

Xo‘sh, Dayibekovaning ikki karra jahon chempioni bilan finaldagi jangi qanday kechdi, ushbu kumush medal O‘zbekiston qilichbozligiga qanday yangi nafas bag‘ishlaydi va oldinda kutilayotgan jamoaviy bahslarda sablyachi qizlarimiz Yaponiyadan qasos ola biladimi?

«Final yo‘li, Misaki Emura to‘sig‘i va qit’a vitse-chempionligi»: Bahsning 5 ta asosiy nuqtasi

Zaynab Dayibekovaning Osiyo o‘yinlaridagi muvaffaqiyatidan eng muhim faktlar:

  • Finalga qadar ishonchli yurish: Dayibekova sablya bo‘yicha yakkalik bellashuvlarining barcha bosqichlarida g‘alaba qozonib, bosh finalga chiqdi;

  • Dunyoning 2 karra chempioniga qarshi jang: Oltin medal uchun bahsda hamyurtimiz mezbon Yaponiya safidagi ikki karra jahon chempioni Misaki Emura bilan to‘qnash keldi;

  • XX Osiyo o‘yinlari vitse-chempionligi: Qattiq qarshilik ko‘rsatgan Dayibekova kumush medalga sazovor bo‘lib, qit’aning 2-raqamli sablyachisi maqomini tasdiqladi;

  • Delegatsiya hisobiga yangi kumush: O‘zbekiston terma jamoasining «Aichi-Nagoya-2026» medallar jamg‘armasi yana bir nufuzli sovrin bilan boyidi;

  • O‘zbek sablya maktabining barqarorligi: Dayibekova yirik musobaqalarda muntazam shohsupaga ko‘tarilib, terma jamoamizning flagmani ekanini yana bir bor isbotladi.

«Aichi-Nagoya-2026»: Ayollar sablya yakkalik bahslari va final tahlili

Finalchilar maqomi, yo‘nalish xususiyatlari va natijalarning qiyosiy ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Zaynab Dayibekova (O‘zbekiston)

Misaki Emura (Yaponiya)

Sport yo‘nalishi va qurol

Sablya (ayollar yakkalik dasturi)

Sablya (ayollar yakkalik dasturi)

Sportchilarning darajasi

O‘zbekistonning 1-raqamli sablyachisi, Osiyo yetakchisi

Ikki karra jahon chempioni, mezbon yulduz

Finaldagi harakat va taktika

Murosasiz hujumkorlik, tezkor qarshi zarbalar

Mezbonlik tajribasi, sovuqqon yakuniy himoya

Qayd etilgan yakuniy natija

Kumush medal (Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni)

Oltin medal (Osiyo o‘yinlari chempioni)

Musobaqadagi umumiy o‘rni

Shohsupaning 2-pog‘onasi

Shohsupaning 1-pog‘onasi

Delegatsiyaga qo‘shgan hissasi

O‘zbekiston g‘aznasiga qimmatli kumush medal

Yaponiya jamoasiga oltin ochko

Qilichbozlik ekspertizasi va tahlil: Nega Dayibekovaning kumushi oltinga teng yutuq?

Xalqaro sport sharhlovchilari va milliy qilichbozlik federatsiyasi mutaxassislarining xulosalari:

  • Jahonning eng kuchlisi bilan tengma-teng kurash: Misaki Emura bugungi kunda sablya olamida sayyoraning eng kuchli va mukammal texnikaga ega qilichbozlaridan biri sanaladi; bunday nomdor raqib bilan uning o‘z vatanida final bellashuvini o‘tkazish va mardonavor jang ko‘rsatish Dayibekovaning darajasi jahon grandlari bilan tenglashganidan dalolat beradi;

  • Sablya dasturidagi tezlik omili: Qilichbozlikning sablya yo‘nalishi millisoniyalarni talab qiladigan eng tezkor turi hisoblanadi; Zaynabning final yo‘lida Osiyoning boshqa nomdor sportchilarini osonlik bilan ortda qoldirgani uning jismoniy va psixologik formasi yuqoriligini ko‘rsatdi;

  • Jamoaviy bahslar uchun kuchli zamin: Yakkalik dasturidagi ushbu kumush medal tez orada boshlanadigan ayollar sablya jamoaviy bahslari oldidan qizlarimizga katta ruhiy ishonch bag‘ishlaydi va revansh olish uchun qo‘shimcha stimul beradi;

  • Olimpiya yo‘lidagi barqarorlik: Yosh va shijoatli Zaynab Dayibekovaning nufuzli qit’a musobaqasida finalgacha yetib borishi uning kelgusi Los-Anjeles Olimpiya o‘yinlarida ham medallar uchun asosiy da’vogarlardan biri bo‘lib qolishini kafolatlaydi.

Yaponiya maydonlarida O‘zbekiston sha’nini munosib himoya qilgan Zaynab Dayibekova milliy sportimiz shon-shuhratini yana bir bor yuksaklarga ko‘tardi.

Sizningcha, ikki karra jahon chempioniga qarshi finalda mardonavor jang ko‘rsatgan Zaynab Dayibekova kelgusi bahslarda yapon sablyachilaridan revansh ola biladimi? Sportchimizning Osiyo o‘yinlaridagi ushbu kumush medaliga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va qahramonimizga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy qilichbozlik sportimiz zafariga bag‘ishlangan maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Zaynab DayibekovaMisaki EmuraAichi-Nagoya-2026Osiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiSharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:36Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiBugun 17:24Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:10Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiFeruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiBugun 11:28Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiBugun 10:59Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiBugun 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?