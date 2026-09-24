Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi drama
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Zaynab Dayibekova XX yozgi Osiyo o‘yinlarining ayollar o‘rtasidagi sablya yo‘nalishida finalga qadar barcha raqiblarini mag‘lub etib, oltin medal uchun kurashdi.
- Hal qiluvchi bahsda u ikki karra jahon chempioni, mezbon yaponiyalik Misaki Emuraga qarshi jang olib bordi.
- Dramatik va murosasiz kechgan finalda Dayibekova kumush medalni qo‘lga kiritdi va O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi qimmatli sovrinni taqdim etdi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining qilichbozlik dasturida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yuqori natijani rasmiylashtirdi. Ayollar o‘rtasida sablya yo‘nalishida mamlakatimizning bosh umidi va yetakchi vakili hisoblangan Zaynab Dayibekova yakkalik bahslarida finalga qadar barcha raqiblarini ketma-ket taslim etib, oltin medal uchun hal qiluvchi jangga yo‘l oldi. Musobaqaning kulminatsion final bahsida hamyurtimizga mezbon mamlakatning eng mashhur yulduzi, ikki karra jahon chempioni yaponiyalik Misaki Emura raqiblik qildi.
O‘z maydonida mahalliy muxlislarning ulkan bosimi va qo‘llab-quvvatlovi ostida harakat qilgan jahon chempioniga qarshi Dayibekova murosasiz va qahramonona jang olib bordi. Keskin va dramatik kechgan yakuniy bahsda Misaki Emura tajriba evaziga g‘alabani ilib ketib, oltin medalga sazovor bo‘ldi; Zaynab Dayibekova esa ushbu nufuzli musobaqani faxrli kumush medal bilan yakunladi. Shu tariqa, o‘zbek qilichbozlik maktabining yorqin yulduzi «Aichi-Nagoya-2026» musobaqasida O‘zbekiston hisobiga navbatdagi qimmatli kumush medalni taqdim etdi.
Xo‘sh, Dayibekovaning ikki karra jahon chempioni bilan finaldagi jangi qanday kechdi, ushbu kumush medal O‘zbekiston qilichbozligiga qanday yangi nafas bag‘ishlaydi va oldinda kutilayotgan jamoaviy bahslarda sablyachi qizlarimiz Yaponiyadan qasos ola biladimi?
«Final yo‘li, Misaki Emura to‘sig‘i va qit’a vitse-chempionligi»: Bahsning 5 ta asosiy nuqtasi
Zaynab Dayibekovaning Osiyo o‘yinlaridagi muvaffaqiyatidan eng muhim faktlar:
Finalga qadar ishonchli yurish: Dayibekova sablya bo‘yicha yakkalik bellashuvlarining barcha bosqichlarida g‘alaba qozonib, bosh finalga chiqdi;
Dunyoning 2 karra chempioniga qarshi jang: Oltin medal uchun bahsda hamyurtimiz mezbon Yaponiya safidagi ikki karra jahon chempioni Misaki Emura bilan to‘qnash keldi;
XX Osiyo o‘yinlari vitse-chempionligi: Qattiq qarshilik ko‘rsatgan Dayibekova kumush medalga sazovor bo‘lib, qit’aning 2-raqamli sablyachisi maqomini tasdiqladi;
Delegatsiya hisobiga yangi kumush: O‘zbekiston terma jamoasining «Aichi-Nagoya-2026» medallar jamg‘armasi yana bir nufuzli sovrin bilan boyidi;
O‘zbek sablya maktabining barqarorligi: Dayibekova yirik musobaqalarda muntazam shohsupaga ko‘tarilib, terma jamoamizning flagmani ekanini yana bir bor isbotladi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Ayollar sablya yakkalik bahslari va final tahlili
Finalchilar maqomi, yo‘nalish xususiyatlari va natijalarning qiyosiy ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Zaynab Dayibekova (O‘zbekiston)
Misaki Emura (Yaponiya)
Sport yo‘nalishi va qurol
Sablya (ayollar yakkalik dasturi)
Sablya (ayollar yakkalik dasturi)
Sportchilarning darajasi
O‘zbekistonning 1-raqamli sablyachisi, Osiyo yetakchisi
Ikki karra jahon chempioni, mezbon yulduz
Finaldagi harakat va taktika
Murosasiz hujumkorlik, tezkor qarshi zarbalar
Mezbonlik tajribasi, sovuqqon yakuniy himoya
Qayd etilgan yakuniy natija
Kumush medal (Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni)
Oltin medal (Osiyo o‘yinlari chempioni)
Musobaqadagi umumiy o‘rni
Shohsupaning 2-pog‘onasi
Shohsupaning 1-pog‘onasi
Delegatsiyaga qo‘shgan hissasi
O‘zbekiston g‘aznasiga qimmatli kumush medal
Yaponiya jamoasiga oltin ochko
Qilichbozlik ekspertizasi va tahlil: Nega Dayibekovaning kumushi oltinga teng yutuq?
Xalqaro sport sharhlovchilari va milliy qilichbozlik federatsiyasi mutaxassislarining xulosalari:
Jahonning eng kuchlisi bilan tengma-teng kurash: Misaki Emura bugungi kunda sablya olamida sayyoraning eng kuchli va mukammal texnikaga ega qilichbozlaridan biri sanaladi; bunday nomdor raqib bilan uning o‘z vatanida final bellashuvini o‘tkazish va mardonavor jang ko‘rsatish Dayibekovaning darajasi jahon grandlari bilan tenglashganidan dalolat beradi;
Sablya dasturidagi tezlik omili: Qilichbozlikning sablya yo‘nalishi millisoniyalarni talab qiladigan eng tezkor turi hisoblanadi; Zaynabning final yo‘lida Osiyoning boshqa nomdor sportchilarini osonlik bilan ortda qoldirgani uning jismoniy va psixologik formasi yuqoriligini ko‘rsatdi;
Jamoaviy bahslar uchun kuchli zamin: Yakkalik dasturidagi ushbu kumush medal tez orada boshlanadigan ayollar sablya jamoaviy bahslari oldidan qizlarimizga katta ruhiy ishonch bag‘ishlaydi va revansh olish uchun qo‘shimcha stimul beradi;
Olimpiya yo‘lidagi barqarorlik: Yosh va shijoatli Zaynab Dayibekovaning nufuzli qit’a musobaqasida finalgacha yetib borishi uning kelgusi Los-Anjeles Olimpiya o‘yinlarida ham medallar uchun asosiy da’vogarlardan biri bo‘lib qolishini kafolatlaydi.
Yaponiya maydonlarida O‘zbekiston sha’nini munosib himoya qilgan Zaynab Dayibekova milliy sportimiz shon-shuhratini yana bir bor yuksaklarga ko‘tardi.
Sizningcha, ikki karra jahon chempioniga qarshi finalda mardonavor jang ko‘rsatgan Zaynab Dayibekova kelgusi bahslarda yapon sablyachilaridan revansh ola biladimi? Sportchimizning Osiyo o‘yinlaridagi ushbu kumush medaliga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va qahramonimizga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy qilichbozlik sportimiz zafariga bag‘ishlangan maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…