Xiaomi Watch S5 sotuvga chiqdi: AMOLED ekran va 21 kunlik avtonomlik
Rossiya bozorida Xiaomi kompaniyasining yangi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlari sotuvga chiqdi. Bu haqda maishiy texnika va elektronika yetkazib beruvchi yirik diHouse kompaniyasi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi model 1,48 dyuymli, 2500 nit yorqinlikka ega AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning ramkalari avvalgi avlodlarga qaraganda 40 foizga ingichkalashgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Soat korpusi zanglamaydigan poʻlatdan ishlangan, shuningdek, keramika va karbonli ramka variantlari ham mavjud. Qurilmaning ogʻirligi tasmachasiz 46 grammni tashkil etadi. Xiaomi Watch S5 yangi HyperOS 3 operatsion tizimida ishlaydi va Xiaomi Smart Hub funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa soatni aqlli uy ekotizimiga integratsiya qilish va smartfon bilan mukammal sinxronizatsiyani taʼminlaydi.
Qurilmaning asosiy ustunliklaridan biri uning avtonom ish vaqtidir. 815 mAch sigʻimli akkumulyator tufayli soat bir marta quvvatlangach, 21 kungacha xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, gadjet ikki diapazonli GNSS tizimi, 160 dan ortiq sport rejimi va salomatlikni monitoring qilishning takomillashtirilgan funksiyalariga ega. Yangi datchiklar (4 LED + 4 PD) yordamida puls oʻlchash aniqligi 98,4 foizga yetkazilgan.
Qiziqarli jihati shundaki, soatda maxsus “muxlis rejimi” mavjud boʻlib, u qoʻllab-quvvatlash imo-ishoralarini taniydi va ularni puls hamda sarflangan kaloriya maʼlumotlariga aylantiradi. Qurilma, shuningdek, yurak urishi oʻzgaruvchanligini (HRV) kuzatadi va uyqu sifati boʻyicha haftalik hamda oylik hisobotlarni taqdim etadi.
…