Xiaomi Watch S5 sotuvga chiqdi: AMOLED ekran va 21 kunlik avtonomlik

·79·Texno
Xiaomi Watch S5 sotuvga chiqdi: AMOLED ekran va 21 kunlik avtonomlik
Audio versiyasi

Rossiya bozorida Xiaomi kompaniyasining yangi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlari sotuvga chiqdi. Bu haqda maishiy texnika va elektronika yetkazib beruvchi yirik diHouse kompaniyasi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi model 1,48 dyuymli, 2500 nit yorqinlikka ega AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning ramkalari avvalgi avlodlarga qaraganda 40 foizga ingichkalashgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soat korpusi zanglamaydigan poʻlatdan ishlangan, shuningdek, keramika va karbonli ramka variantlari ham mavjud. Qurilmaning ogʻirligi tasmachasiz 46 grammni tashkil etadi. Xiaomi Watch S5 yangi HyperOS 3 operatsion tizimida ishlaydi va Xiaomi Smart Hub funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa soatni aqlli uy ekotizimiga integratsiya qilish va smartfon bilan mukammal sinxronizatsiyani taʼminlaydi.

Qurilmaning asosiy ustunliklaridan biri uning avtonom ish vaqtidir. 815 mAch sigʻimli akkumulyator tufayli soat bir marta quvvatlangach, 21 kungacha xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, gadjet ikki diapazonli GNSS tizimi, 160 dan ortiq sport rejimi va salomatlikni monitoring qilishning takomillashtirilgan funksiyalariga ega. Yangi datchiklar (4 LED + 4 PD) yordamida puls oʻlchash aniqligi 98,4 foizga yetkazilgan.

Qiziqarli jihati shundaki, soatda maxsus “muxlis rejimi” mavjud boʻlib, u qoʻllab-quvvatlash imo-ishoralarini taniydi va ularni puls hamda sarflangan kaloriya maʼlumotlariga aylantiradi. Qurilma, shuningdek, yurak urishi oʻzgaruvchanligini (HRV) kuzatadi va uyqu sifati boʻyicha haftalik hamda oylik hisobotlarni taqdim etadi.

XiaomiWatch S5SmartwatchHyperOSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi