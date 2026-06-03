Carvana Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto bilan hamkorlik qiladi
Onlayn avtomobil savdosi bilan shugʻullanuvchi Carvana kompaniyasi Jeff Bezos tomonidan moliyalashtirilayotgan Slate Auto elektromobil startapiga sarmoya kiritish imkoniyatini qoʻlga kiritdi. TechCrunch nashri qoʻlga kiritgan hujjatlarga koʻra, Carvana 2025-yilda ushbu startap aksiyalarini sotib olish huquqini beruvchi warrantga ega boʻlgan. Bu kelishuv Slate Auto oʻzining 650 million dollarlik C seriyali investitsiya raundini shakllantirayotgan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu hamkorlik Carvana kompaniyasining yangi avtomobillar savdosi bozoriga kirish strategiyasining bir qismi sifatida koʻrilmoqda. Wall Street Journal xabariga koʻra, kompaniya AQSH boʻylab bir nechta Stellantis dilerlik markazlarini sotib olgan. Carvana bosh direktori Ernie Garcia III yaqinda boʻlib oʻtgan hisobot yigʻilishida yangi avtomobillar savdosi haqidagi savolga javoban, investorlarni yangiliklarni kutishga chaqirdi.
Slate Auto yaqin haftalar ichida oʻzining arzon elektromobili uchun yakuniy narxlarni eʻlon qilishni va qaytarilmaydigan dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni rejalashtirmoqda. Taxminan 20 000 dollar atrofida baholanishi kutilayotgan ushbu EV yil yakuniga qadar mijozlarga yetkazib berilishi aytilmoqda. Tesla va Rivian kabi, Slate ham anʻanaviy dilerlik tarmoqlaridan voz kechib, toʻgʻridan-toʻgʻri sotuv tizimini yoʻlga qoʻymoqchi.
Qiziqarli jihati shundaki, Carvana va Slate Auto oʻrtasidagi aloqa umumiy investorlar orqali ham bogʻlangan. Guggenheim Partners rahbari Mark Walter har ikkala kompaniyada ham yirik ulushga ega. Carvana orqali sotuvlarni amalga oshirish Slate Auto uchun logistika muammolarini hal qilishda va brend tanilishida muhim rol oʻynashi mumkin.
…