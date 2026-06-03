Carvana Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto bilan hamkorlik qiladi

·55·Texno
Carvana Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto bilan hamkorlik qiladi
Audio versiyasi

Onlayn avtomobil savdosi bilan shugʻullanuvchi Carvana kompaniyasi Jeff Bezos tomonidan moliyalashtirilayotgan Slate Auto elektromobil startapiga sarmoya kiritish imkoniyatini qoʻlga kiritdi. TechCrunch nashri qoʻlga kiritgan hujjatlarga koʻra, Carvana 2025-yilda ushbu startap aksiyalarini sotib olish huquqini beruvchi warrantga ega boʻlgan. Bu kelishuv Slate Auto oʻzining 650 million dollarlik C seriyali investitsiya raundini shakllantirayotgan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu hamkorlik Carvana kompaniyasining yangi avtomobillar savdosi bozoriga kirish strategiyasining bir qismi sifatida koʻrilmoqda. Wall Street Journal xabariga koʻra, kompaniya AQSH boʻylab bir nechta Stellantis dilerlik markazlarini sotib olgan. Carvana bosh direktori Ernie Garcia III yaqinda boʻlib oʻtgan hisobot yigʻilishida yangi avtomobillar savdosi haqidagi savolga javoban, investorlarni yangiliklarni kutishga chaqirdi.

Slate Auto yaqin haftalar ichida oʻzining arzon elektromobili uchun yakuniy narxlarni eʻlon qilishni va qaytarilmaydigan dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni rejalashtirmoqda. Taxminan 20 000 dollar atrofida baholanishi kutilayotgan ushbu EV yil yakuniga qadar mijozlarga yetkazib berilishi aytilmoqda. Tesla va Rivian kabi, Slate ham anʻanaviy dilerlik tarmoqlaridan voz kechib, toʻgʻridan-toʻgʻri sotuv tizimini yoʻlga qoʻymoqchi.

Qiziqarli jihati shundaki, Carvana va Slate Auto oʻrtasidagi aloqa umumiy investorlar orqali ham bogʻlangan. Guggenheim Partners rahbari Mark Walter har ikkala kompaniyada ham yirik ulushga ega. Carvana orqali sotuvlarni amalga oshirish Slate Auto uchun logistika muammolarini hal qilishda va brend tanilishida muhim rol oʻynashi mumkin.

CarvanaSlate AutoJeff BezosElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi