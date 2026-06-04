Realme 8000 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega yupqa smartfonni taqdim etadi

·180·Texno
Realme 8000 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega yupqa smartfonni taqdim etadi
Audio versiyasi

Realme kompaniyasi oʻzining yangi P seriyasidagi P4R 5G modelining rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qildi. Qurilmaning premyerasi 10-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Yangi smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 8 000 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, smartfon bir marta quvvatlanish orqali uch kungacha ishlash imkoniyatiga ega. Qurilma 45 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, unda aylanma quvvatlash (bypass charging), reversiv quvvatlash va quvvatni intellektual boshqarish funksiyalari mavjud.

Smartfon MediaTek Dimensity 6300 protsessori asosida ishlaydi va Android 16 operatsion tizimi hamda Realme UI 7.0 qobigʻi bilan jihozlangan. Qurilma 256 GB gacha doimiy xotira va 14 GB gacha virtual operativ xotiraga ega boʻladi. Barqaror ishlashni taʼminlash uchun 5 300 kv. mm maydonli bugʻlanish kamerasi boʻlgan sovutish tizimi oʻrnatilgan.

Realme P4R 5G modeli 144 Gs yangilanish chastotasi va 1 200 nit yorqinlikka ega displey bilan taʼminlangan. Shuningdek, u IP65 himoya darajasi va MIL-STD-810H harbiy chidamlilik standartiga javob beradi. Kamera qismi esa sunʼiy intellekt (AI) yordamida ishlov beruvchi 50 megapikselli asosiy datchikdan iborat.

RealmeSmartfonAkkumulyatorTexnologiyaMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi