Realme 8000 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega yupqa smartfonni taqdim etadi
Realme kompaniyasi oʻzining yangi P seriyasidagi P4R 5G modelining rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qildi. Qurilmaning premyerasi 10-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Yangi smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 8 000 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, smartfon bir marta quvvatlanish orqali uch kungacha ishlash imkoniyatiga ega. Qurilma 45 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, unda aylanma quvvatlash (bypass charging), reversiv quvvatlash va quvvatni intellektual boshqarish funksiyalari mavjud.
Smartfon MediaTek Dimensity 6300 protsessori asosida ishlaydi va Android 16 operatsion tizimi hamda Realme UI 7.0 qobigʻi bilan jihozlangan. Qurilma 256 GB gacha doimiy xotira va 14 GB gacha virtual operativ xotiraga ega boʻladi. Barqaror ishlashni taʼminlash uchun 5 300 kv. mm maydonli bugʻlanish kamerasi boʻlgan sovutish tizimi oʻrnatilgan.
Realme P4R 5G modeli 144 Gs yangilanish chastotasi va 1 200 nit yorqinlikka ega displey bilan taʼminlangan. Shuningdek, u IP65 himoya darajasi va MIL-STD-810H harbiy chidamlilik standartiga javob beradi. Kamera qismi esa sunʼiy intellekt (AI) yordamida ishlov beruvchi 50 megapikselli asosiy datchikdan iborat.
…