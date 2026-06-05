Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdi

·102·Texno
Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdi

OpenAI kompaniyasining sobiq texnik direktori (CTO) Mira Murati uzoq tanaffusdan soʻng yana jamoatchilik eʼtiboriga tushdi. Oʻzining Thinking Machines Lab nomli yangi startapiga asos solgan Murati San-Fransiskoda Bloomberg nashriga intervyu berib, sohadagi soʻnggi oʻzgarishlar va oʻzining yangi loyihalari haqida soʻzlab berdi. Bu uning soʻnggi 18 oy ichidagi ilk yirik chiqishi boʻlib, u bozorda OpenAI, Anthropic va xAI kabi gigantlar bilan raqobatlashishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Murati intervyu davomida Thinking Machines tomonidan ishlab chiqilayotgan "interaktiv modellar" haqida maʼlumot berdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu modellar anʼanaviy ChatGPT kabi savol-javob formatidan farq qilib, audio, matn va video oqimlarini 200 millisekundlik intervallarda qayta ishlay oladi. Bu esa sunʼiy intellektga inson muloqotidagi toʻxtalishlar, tuzatishlar va his-tuygʻularni real vaqt rejimida tushunish imkonini beradi. Hozircha kompaniya ochiq manbali modellarni sozlash uchun Tinker API mahsulotini taqdim etgan.

Suhbat davomida 2023-yil noyabrida OpenAI atrofida yuz bergan mojarolar ham chetda qolmadi. Sam Altman ishdan boʻshatilgan vaqtda vaqtincha CEO vazifasini bajargan Murati oʻsha kunlarni eslab, agar u aralashmaganida kompaniya parchalnib ketishi mumkin boʻlganini taʼkidladi. Biroq, u oʻsha paytdagi qarorlaridan afsuslanmasligini, lekin koʻproq shaffoflik va aniqroq oʻtish rejasi kerak boʻlganini tan oldi.

Mira Murati sohadagi eng katta xavf sifatida qarorlar qabul qilish jarayonining juda kam sonli odamlar qoʻlida toʻplanib qolganini koʻrsatdi. Uning fikricha, gap faqat yetakchilarning shaxsiyatida emas, balki tizimli nazorat mexanizmlarining yoʻqligidadir. Shuningdek, u oʻz startapidan ayrim yuqori malakali tadqiqotchilarning ketishini tabiiy hol deb atadi va yangi AI laboratoriyasini qurish jarayonida bunday oʻzgarishlar muqarrar ekanini qayd etdi.

Mira MuratiOpenAIThinking MachinesSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus