AQSH kosmodromlarni moliyalashtirish uchun munitsipal obligatsiyalar bozorini ochdi

·34·Texno
AQSH kosmodromlarni moliyalashtirish uchun munitsipal obligatsiyalar bozorini ochdi

AQSHda kosmik infratuzilmani rivojlantirish uchun munitsipal obligatsiyalar bozoriga yoʻl ochuvchi yangi qonunchilik mexanizmi qabul qilindi. One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) qonunidagi maxsus qoida xususiy kosmodrom obʼyektlari va ular bilan bogʻliq loyihalarni moliyalashtirish uchun soliqdan ozod qilingan obligatsiyalar chiqarishga ruxsat beradi. Bu kosmik sohaning moliyaviy modelini tubdan oʻzgartirib, qimmat tijorat kreditlari oʻrniga aeroport va dengiz portlari kabi uzoq muddatli va past stavkali kapitalni jalb qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgari kosmodromlar kapital talab qiladigan va uzoq muddatli loyihalar boʻlishiga qaramay, yuqori stavkali qisqa muddatli tijorat loyihalari sifatida moliyalashtirilar edi. Bu esa tizimli investitsiya yetishmovchiligi va modernizatsiyaning kechikishiga sabab boʻlgan. Yangi qonun shtat va mahalliy hokimiyat organlariga loyiha hajmidan qatʼi nazar, tijorat kosmodromlari uchun munitsipal obligatsiyalar chiqarish huquqini beradi. Shuningdek, toʻliq xususiy mulkchilikdagi obʼyektlarni ham ushbu tizim orqali moliyalashtirish mumkin boʻladi.

Eʼtiborli jihati shundaki, obligatsiyalar orqali nafaqat uchish maydonchalari, balki ularning yaqinidagi ishlab chiqarish va sanoat obʼyektlari ham moliyalashtiriladi. Bunga yigʻuv sexlari, sinov markazlari va logistika infratuzilmasi kiradi. Natijada aviatsiya va dengiz logistikasidagi kabi yaxlit "infratuzilma ekotizimlari" shakllanadi. Bu model kosmodromlar atrofida servis va ishlab chiqarish quvvatlarining jamlanishiga xizmat qiladi.

Yangi sxemada yirik buyurtmachilar, jumladan, mudofaa va aerokosmik korporatsiyalar tomonidan kreditni mustahkamlash imkoniyati ham koʻzda tutilgan. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, United Launch Alliance kabi kompaniyalarning uzoq muddatli shartnomalari investorlar uchun xatarlarni kamaytiradi. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing va RTX kabi pudratchilar ham ushbu ekotizimda muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Bu esa kosmik bozordagi yirik oʻyinchilarga aktivlarga bevosita egalik qilmasdan infratuzilmani rivojlantirishga yordam beradi.

KosmosAQSHInfratuzilmaSpaceXBlue Origin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus