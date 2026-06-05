Tarixdagi ilk trillioner: Elon Musk SpaceX IPO orqali rekord oʻrnatmoqda
SpaceX kompaniyasining aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirishi (IPO) 2026-yil 12-iyun kuni Nasdaq birjasida SPCX tikeri ostida oʻtkazilishi kutilmoqda. Ushbu voqea Elon Musk uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, u dunyodagi ilk trillioner maqomiga ega boʻlish arafasida turibdi. Tahlillarga koʻra, IPO jarayonidan soʻng uning boyligi ushbu misli koʻrilmagan darajadan oshib ketadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SpaceX IPO prospektining yangilangan maʼlumotlariga koʻra, tadbirkorning kompaniyadagi ulushi taxminan 866,5 milliard dollarga baholanmoqda. Aksiyalarning rejalashtirilgan narxi 135 dollardan belgilansa, SpaceX kompaniyasining umumiy kapitallashuvi 1,77 trillion dollarga yetishi mumkin. Bu esa kompaniyani birjaga chiqqanidan soʻng AQSHning eng yirik ommaviy korporatsiyalari qatoriga olib chiqadi.
Elon Musk kompaniya ustidan sezilarli taʼsirini saqlab qoladi: IPOdan keyin uning SpaceX ustidan nazorati 82 foizdan oshishi mumkin. Biroq, hujjatlarda qayd etilishicha, u aksiyalarni joylashtirilganidan keyin faqat bir yil davomida sotmaslik majburiyatini olgan. Shundan soʻng, u oʻz ulushini toʻliq yoki qisman qisqartirish imkoniyatiga ega boʻladi, bu esa kompaniya egalik tuzilmasini tubdan oʻzgartirishi mumkin.
Muskning boyligi oʻn yildan ortiq vaqt davomida barqaror oʻsib kelmoqda, ayniqsa Tesla aksiyalari 2013-yildan boshlab keskin koʻtarila boshlagan edi. U ilk bor 2021-yilda Amazon asoschisini ortda qoldirib, dunyoning eng boy odamiga aylangan. Forbes maʼlumotlariga koʻra, hozirda Muskning boyligi 820 milliard dollardan oshadi, ammo yaqin kunlarda ushbu koʻrsatkichlar yangilanishi kutilmoqda.
…