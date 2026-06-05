Sparkle 32 GB xotirali Intel Arc Pro B70 videokartasini taqdim etdi
Computex 2026 koʻrgazmasida Sparkle kompaniyasi Intel Arc Pro B70 grafik tezlatkichining bir slotli ixcham versiyasini namoyish etdi. Yangi qurilma bitta kulerli sovutish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, asosiy eʼtibor hisoblash zichligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur videokarta 32 GB video xotiraga (VRAM) ega. Tizimga sakkizta shunday tezlatkichni oʻrnatish orqali umumiy xotira hajmini 256 GB gacha yetkazish mumkin. Bu esa 200 milliarddan ortiq parametrga ega yirik sunʼiy intellekt (AI) modellarini muammosiz ishga tushirish imkonini beradi. Bunday konfiguratsiya asosan yangi avlod ixcham serverlari va ishchi stansiyalari uchun moʻljallangan.
Yangi model Battlemage arxitekturasiga asoslangan va 32 ta Xe2 yadrosiga ega toʻliq BMG-G31 chipida ishlaydi. 32 GB hajmdagi xotira unga sunʼiy intellekt xulosalarini chiqarish va murakkab kontent yaratish ssenariylarida katta ustunlik beradi.
Intel Arc Pro B70 ning ushbu versiyasi 160 W issiqlik paketi (TDP) bilan ishlaydi, bu ikki slotli modifikatsiyalardagi standart 230 W koʻrsatkichidan sezilarli darajada pastdir. Quvvat bitta 16-pinli ulagich orqali yetkazib beriladi, maksimal chastota esa 2800 MHz gacha koʻtarilishi mumkin.
…