Bloody GR285: Uch xil ulanish rejimiga ega yangi oʻyin garniturasi taqdim etildi
Bloody brendi oʻzining yangi GR285 rusumli oʻyin garniturasini bozorga chiqardi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning uch xil usulda ulanish imkoniyatidir: 2,4 GGs chastotali simsiz aloqa, Bluetooth 5.3 texnologiyasi va anʼanaviy 3,5 mm audiotirqish orqali simli ulanish. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bunday koʻp funksiyalilik garniturani PK, noutbuklar, smartfonlar va oʻyin konsollari bilan toʻliq mos kelishini taʼminlaydi. Qurilma jamlanmasidan USB-C resiveri va USB-A adapteri ham oʻrin olgan boʻlib, bu foydalanuvchilarga turli platformalarda qulaylik yaratadi.
Ovoz sifatiga lazer yordamida ishlov berilgan 50 mm li dinamiklar javob beradi. Shuningdek, garnitura shovqinni kamaytirish tizimiga ega boʻlgan har tomonlama yoʻnaltirilgan mikrofon bilan jihozlangan. Qurilmaning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 222 grammni tashkil etadi, uning ambushyuralari esa havo oʻtkazuvchi mikrofibradan tayyorlangan.
Avtonomlik masalasida Bloody GR285 1050 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlib, u bir marta quvvatlanish orqali 45 soatgacha ishlash imkonini beradi. Ovoz balandligini boshqarish, qoʻngʻiroqlarga javob berish va musiqani toʻxtatish tugmalari bevosita quloqchin korpusida joylashgan.
Yangi model qora va oq ranglarda sotuvga chiqarildi. Hozirda ushbu gadjet oʻzining hamyonbop narxi va texnik xususiyatlari bilan oʻyin ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda.
…