Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqda

·49·Texno
Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqda

Google va FQB yuridik firmalarga hujum qilayotgan Silent Ransom Group kiberjinoyatchilar guruhining yangi taktikasi haqida ogohlantirish berdi. Xakerlar endilikda nafaqat masofadan, balki jabrlanuvchilarning ofislariga soxta IT xodimi qiyofasida shaxsan tashrif buyurib, maʼlumotlarni oʻgʻirlashga urinmoqda. Mandiant va Google Threat Intelligence Group hisobotiga koʻra, joriy yilning yanvaridan mayigacha oʻnlab kompaniyalar shunday hujumlar nishoniga aylangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jinoyatchilar ofisga kirib, USB-fleshkalar yordamida kompyuterlardan maʼlumotlarni koʻchirib oladi yoki boshqa guruh aʼzolariga qurilmaga masofadan ulanish imkonini yaratib beradi. Mandiant texnik direktori Charles Carmakalning soʻzlariga koʻra, guruh xodimlarni pora evaziga ogʻdirish yoki binolarga noqonuniy kirish orqali kiberhujumlarni amalga oshirishda katta tajribaga ega. FQB vakillari ham Silent Ransom Group sxemasi doirasida shunday holatlar koʻp marta kuzatilganini tasdiqladi.

Hujumchilar anʼanaviy ransomware usullaridan farqli oʻlaroq, maʼlumotlarni shifrlab oʻtirmasdan, ularni shunchaki oʻgʻirlab ketishadi va maxsus saytda eʼlon qilish bilan tahdid qilishadi. Agar kompaniya toʻlovni amalga oshirmasa, shartnomalar, ijtimoiy sugʻurta raqamlari va moliyaviy hisobotlar ochiq tarmoqqa sizdiriladi. Xakerlar jabrlanuvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri xat yozib: "Agar kelishuv boʻlmasa, hamkorlaringiz va mijozlaringizni ogohlantiramiz, soʻng maʼlumotlarni eʼlon qilamiz", deb bosim oʻtkazishadi.

Shuningdek, guruh phishing va ijtimoiy muhandislik usullaridan ham faol foydalanmoqda. Ular oʻzlarini texnik koʻmak xizmati vakili deb tanishtirib, foydalanuvchilarni Zoom yoki Microsoft Teams orqali ekranni ulashga yoki maxsus ilovalarni yuklab olishga koʻndirishadi. Shu yoʻl bilan xavfsizlik tizimlarini chetlab oʻtib, korporativ maʼlumotlar migratsiyasi yoki xavfsizlikni tekshirish bahonasida tizimga kirib olishadi.

GoogleFQBKiberxavfsizlikXakerlarSilent Ransom Group
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52Rossiya aviatsiyasida yangilik: PD-8 dvigateli sertifikatga ega boʻldiRossiya aviatsiyasida yangilik: PD-8 dvigateli sertifikatga ega boʻldiKecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqda – Zamin.uz, 05.06.2026