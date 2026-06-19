SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketa tizimi — Starship loyihasini kengaytirish yoʻlida ulkan qadam tashlamoqda. Kompaniya Florida shtatidagi infratuzilmani rivojlantirish uchun qariyb 1,8 milliard dollar miqdorida investitsiya kiritishni rejalashtirgan. Ushbu loyiha nafaqat texnologik bazani mustahkamlaydi, balki mintaqada yuzlab yangi ish oʻrinlari yaratilishiga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, keng koʻlamli loyihaning asosiy qismini yangi start maydonchalari va Gigabay deb nomlanuvchi ulkan yigʻuv majmuasi tashkil etadi. Mazkur majmua raketalarni yigʻish va ularga texnik xizmat koʻrsatish markazi vazifasini oʻtaydi. Bu SpaceX uchun AQSHning sharqiy sohilidagi eng muhim ishlab chiqarish va uchirish zanjiriga aylanadi.
Gigabay majmuasi va ishlab chiqarish surʼatiGigabay loyihasi Starship raketalarini seriyali ishlab chiqarishni keskin oshirish uchun maxsus loyihalashtirilgan. Bu esa kompaniyaga raketalarni konveyer usulida tayyorlash, uchirish tannarxini pasaytirish va parvozlar chastotasini maksimal darajaga koʻtarish imkonini beradi. Mazkur yangilanishlar Starship tizimini toʻliq operatsion holatga keltirishning navbatdagi muhim bosqichi hisoblanadi.
Yangi infratuzilmaning qurilishi mahalliy iqtisodiyotga ham sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Hisob-kitoblarga koʻra, loyihani amalga oshirish jarayonida Floridada 600 ga yaqin yangi ish oʻrni yaratiladi. Bu yuqori texnologiyali sohada mutaxassislar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi va SpaceX kompaniyasining mintaqadagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.
Logistika va kelajak rejalariYangi markazning barpo etilishi logistika masalalarini ham sezilarli darajada osonlashtiradi. Raketalarni bevosita uchirish maydonchasi yaqinida yigʻish transport xarajatlarini kamaytiradi va missiyalarni tayyorlash vaqtini qisqartiradi. Bu esa SpaceX kompaniyasining Oy va Marsga parvoz qilish borasidagi uzoq muddatli strategiyasini amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Shu bilan birga, SpaceX nafaqat yer usti infratuzilmasi, balki koinotdagi oʻz manfaatlarini ham faol himoya qilmoqda. Avvalroq kompaniya Yevropa Ittifoqining sunʼiy yoʻldosh chastotalarini qayta taqsimlash rejalarini tanqid qilgan edi. Kompaniya vakillarining fikricha, bunday cheklovlar foydalanuvchilar uchun toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasini rivojlantirishga toʻsqinlik qilishi mumkin.
Umuman olganda, Floridadagi ushbu 1,8 milliard dollarlik investitsiya SpaceX kompaniyasining koinotni oʻzlashtirish poygasida yetakchilikni saqlab qolish niyatida ekanligidan dalolat beradi. Starship loyihasining muvaffaqiyati nafaqat kompaniya, balki butun insoniyatning koinotga chiqish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…