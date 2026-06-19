SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadi

·28·Texno
SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketa tizimi — Starship loyihasini kengaytirish yoʻlida ulkan qadam tashlamoqda. Kompaniya Florida shtatidagi infratuzilmani rivojlantirish uchun qariyb 1,8 milliard dollar miqdorida investitsiya kiritishni rejalashtirgan. Ushbu loyiha nafaqat texnologik bazani mustahkamlaydi, balki mintaqada yuzlab yangi ish oʻrinlari yaratilishiga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, keng koʻlamli loyihaning asosiy qismini yangi start maydonchalari va Gigabay deb nomlanuvchi ulkan yigʻuv majmuasi tashkil etadi. Mazkur majmua raketalarni yigʻish va ularga texnik xizmat koʻrsatish markazi vazifasini oʻtaydi. Bu SpaceX uchun AQSHning sharqiy sohilidagi eng muhim ishlab chiqarish va uchirish zanjiriga aylanadi.

Gigabay majmuasi va ishlab chiqarish surʼati

Gigabay loyihasi Starship raketalarini seriyali ishlab chiqarishni keskin oshirish uchun maxsus loyihalashtirilgan. Bu esa kompaniyaga raketalarni konveyer usulida tayyorlash, uchirish tannarxini pasaytirish va parvozlar chastotasini maksimal darajaga koʻtarish imkonini beradi. Mazkur yangilanishlar Starship tizimini toʻliq operatsion holatga keltirishning navbatdagi muhim bosqichi hisoblanadi.

Yangi infratuzilmaning qurilishi mahalliy iqtisodiyotga ham sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Hisob-kitoblarga koʻra, loyihani amalga oshirish jarayonida Floridada 600 ga yaqin yangi ish oʻrni yaratiladi. Bu yuqori texnologiyali sohada mutaxassislar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi va SpaceX kompaniyasining mintaqadagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.

Logistika va kelajak rejalari

Yangi markazning barpo etilishi logistika masalalarini ham sezilarli darajada osonlashtiradi. Raketalarni bevosita uchirish maydonchasi yaqinida yigʻish transport xarajatlarini kamaytiradi va missiyalarni tayyorlash vaqtini qisqartiradi. Bu esa SpaceX kompaniyasining Oy va Marsga parvoz qilish borasidagi uzoq muddatli strategiyasini amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, SpaceX nafaqat yer usti infratuzilmasi, balki koinotdagi oʻz manfaatlarini ham faol himoya qilmoqda. Avvalroq kompaniya Yevropa Ittifoqining sunʼiy yoʻldosh chastotalarini qayta taqsimlash rejalarini tanqid qilgan edi. Kompaniya vakillarining fikricha, bunday cheklovlar foydalanuvchilar uchun toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasini rivojlantirishga toʻsqinlik qilishi mumkin.

Umuman olganda, Floridadagi ushbu 1,8 milliard dollarlik investitsiya SpaceX kompaniyasining koinotni oʻzlashtirish poygasida yetakchilikni saqlab qolish niyatida ekanligidan dalolat beradi. Starship loyihasining muvaffaqiyati nafaqat kompaniya, balki butun insoniyatning koinotga chiqish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

SpaceXStarshipIlon MaskTexnologiyaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdiElon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 16:29Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiUgreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiBugun, 15:25Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Bugun, 14:50ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaBugun, 14:23NASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiNASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiBugun, 13:58Hindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiHindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiBugun, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi