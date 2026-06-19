2004 yilda Otabek Madrahimovga 24 kilometrlik maktub yozilgan ekan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonlik mashhur xonanda Otabek Madrahimov muxlislari bilan bog‘liq qiziqarli voqeani eslab o‘tdi.
Uning aytishicha, 2004 yilda muxlisalaridan biri unga uzunligi 24 kilometrga teng bo‘lgan maktub yozib yuborgan.
Ushbu noodatiy holat ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Ko‘pchilik buni san’atkorga bo‘lgan katta mehr va sadoqatning o‘ziga xos ifodasi sifatida baholamoqda.
Otabek Madrahimov mazkur voqeani faoliyati davomidagi eng esda qolarli xotiralardan biri sifatida tilga olgan.
Oradan yillar o‘tgan bo‘lsa-da, ushbu voqea hamon xonandaning muxlislari orasida qiziqish uyg‘otib kelmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…