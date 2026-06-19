Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadi
Fransiyaning Alpine brendi oʻzining eng mashhur sportkari — A110 modelining yangi avlodini ommaga namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Britaniyada boʻlib oʻtadigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida ushbu avtomobilning toʻliq elektrlashtirilgan prototipi ilk bor keng jamoatchilik eʼtiboriga havola etiladi. Bu qadam brendning ichki yonuv dvigatellaridan voz kechib, yuqori texnologiyali elektr quvvatiga oʻtish strategiyasida burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri xabar berishicha, yangi elektromobil Alpine Performance Platform (APP) deb nomlangan maxsus arxitekturaga asoslanadi. Muhandislar loyiha ustida ishlashda asosiy eʼtiborni vaznni kamaytirishga qaratganlar. Alyuminiy konstruksiya va 800 voltli elektr tizimi bilan jihozlangan yangi A110 oʻzining dinamik xususiyatlarini saqlab qolishni maqsad qilgan. Ushbu platforma kelajakda brendning boshqa sport modellari uchun ham asos boʻlib xizmat qiladi.
Texnik innovatsiyalar va batareya joylashuviElektromobilning eng oʻziga xos jihati uning akkumulyatorlar tizimidir. Anʼanaviy elektromobillardan farqli oʻlaroq, Alpine muhandislari bitta katta blok oʻrniga ikkita alohida batareya paketidan foydalanishga qaror qilishgan. Ular old va orqa oʻqlarda joylashtirilgan boʻlib, bu avtomobil vaznini 40:60 nisbatida taqsimlash imkonini beradi. Bunday yondashuv avtomobilning boshqaruvchanligini yaxshilash bilan birga, uning korpusini hozirgi benzinli versiya kabi past saqlashga yordam beradi.
Alpine bosh direktori Philippe Kriefning soʻzlariga koʻra, yangi model bir quvvatlanishda 550 kilometrdan ortiq (340 mil) masofani bosib oʻta oladi. Eng muhimi, sportkar Germaniyadagi mashhur Nürburgring Nordschleife trassasida batareyalar qizib ketmasdan va quvvat yoʻqotmasdan ketma-ket uchta aylanishni amalga oshirishga qodir qilib loyihalashtirilgan. Bu koʻrsatkich koʻplab zamonaviy elektromobillar uchun hali ham katta qiyinchilik tugʻdiradi.
Vazn va dinamika muvozanatiGarchi yangi elektr A110 oʻzining benzinli ajdodidan (1100 kg) ogʻirroq boʻlib, taxminan 1500 kg tosh bossa-da, kompaniya buni ilgʻor texnologiyalar orqali kompensatsiya qilmoqchi. Torque-vectoring (tortish kuchini taqsimlash) texnologiyasi tufayli elektromobil oʻzini xuddi yengil vaznli sportkarlardek chaqqon tutishi vaʼda qilinmoqda. Taqqoslash uchun, bu vazn hozirgi kundagi koʻplab zamonaviy benzinli sport kupelarining koʻrsatkichlari bilan bir xil darajadadir.
Shuningdek, Philippe Krief qiziqarli bir faktni ochiqladi: batareyalarning orqa qismda joylashishi kelajakda ushbu modelni gibrid yoki ichki yonuv dvigatelli koʻrinishga qayta moslashtirish imkonini ham qoldiradi. Biroq, rahbarning taʼkidlashicha, bu imkoniyat avtomobilning elektromobil sifatidagi salohiyatiga zarar yetkazmaydi. Kompaniya uchun ustuvor vazifa baribir toʻliq elektr quvvati boʻlib qoladi.
Yangi Alpine A110 modelining toʻliq va yakuniy koʻrinishi kelasi yili rasman debyut qilishi kutilmoqda. Hozircha Goodwood festivalida namoyish etiladigan prototip avtomobilning dizayn yoʻnalishi va texnik imkoniyatlari haqida dastlabki tasavvurlarni beradi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda elektromobillarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, bunday yuqori texnologiyali sportkarlar kelajakda premium segment ishqibozlari uchun yangi yoʻnalish ochishi mumkin.
…