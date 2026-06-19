Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadi

·15·Avto
Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadi

Fransiyaning Alpine brendi oʻzining eng mashhur sportkari — A110 modelining yangi avlodini ommaga namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Britaniyada boʻlib oʻtadigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida ushbu avtomobilning toʻliq elektrlashtirilgan prototipi ilk bor keng jamoatchilik eʼtiboriga havola etiladi. Bu qadam brendning ichki yonuv dvigatellaridan voz kechib, yuqori texnologiyali elektr quvvatiga oʻtish strategiyasida burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri xabar berishicha, yangi elektromobil Alpine Performance Platform (APP) deb nomlangan maxsus arxitekturaga asoslanadi. Muhandislar loyiha ustida ishlashda asosiy eʼtiborni vaznni kamaytirishga qaratganlar. Alyuminiy konstruksiya va 800 voltli elektr tizimi bilan jihozlangan yangi A110 oʻzining dinamik xususiyatlarini saqlab qolishni maqsad qilgan. Ushbu platforma kelajakda brendning boshqa sport modellari uchun ham asos boʻlib xizmat qiladi.

Texnik innovatsiyalar va batareya joylashuvi

Elektromobilning eng oʻziga xos jihati uning akkumulyatorlar tizimidir. Anʼanaviy elektromobillardan farqli oʻlaroq, Alpine muhandislari bitta katta blok oʻrniga ikkita alohida batareya paketidan foydalanishga qaror qilishgan. Ular old va orqa oʻqlarda joylashtirilgan boʻlib, bu avtomobil vaznini 40:60 nisbatida taqsimlash imkonini beradi. Bunday yondashuv avtomobilning boshqaruvchanligini yaxshilash bilan birga, uning korpusini hozirgi benzinli versiya kabi past saqlashga yordam beradi.

Alpine bosh direktori Philippe Kriefning soʻzlariga koʻra, yangi model bir quvvatlanishda 550 kilometrdan ortiq (340 mil) masofani bosib oʻta oladi. Eng muhimi, sportkar Germaniyadagi mashhur Nürburgring Nordschleife trassasida batareyalar qizib ketmasdan va quvvat yoʻqotmasdan ketma-ket uchta aylanishni amalga oshirishga qodir qilib loyihalashtirilgan. Bu koʻrsatkich koʻplab zamonaviy elektromobillar uchun hali ham katta qiyinchilik tugʻdiradi.

Vazn va dinamika muvozanati

Garchi yangi elektr A110 oʻzining benzinli ajdodidan (1100 kg) ogʻirroq boʻlib, taxminan 1500 kg tosh bossa-da, kompaniya buni ilgʻor texnologiyalar orqali kompensatsiya qilmoqchi. Torque-vectoring (tortish kuchini taqsimlash) texnologiyasi tufayli elektromobil oʻzini xuddi yengil vaznli sportkarlardek chaqqon tutishi vaʼda qilinmoqda. Taqqoslash uchun, bu vazn hozirgi kundagi koʻplab zamonaviy benzinli sport kupelarining koʻrsatkichlari bilan bir xil darajadadir.

Shuningdek, Philippe Krief qiziqarli bir faktni ochiqladi: batareyalarning orqa qismda joylashishi kelajakda ushbu modelni gibrid yoki ichki yonuv dvigatelli koʻrinishga qayta moslashtirish imkonini ham qoldiradi. Biroq, rahbarning taʼkidlashicha, bu imkoniyat avtomobilning elektromobil sifatidagi salohiyatiga zarar yetkazmaydi. Kompaniya uchun ustuvor vazifa baribir toʻliq elektr quvvati boʻlib qoladi.

Yangi Alpine A110 modelining toʻliq va yakuniy koʻrinishi kelasi yili rasman debyut qilishi kutilmoqda. Hozircha Goodwood festivalida namoyish etiladigan prototip avtomobilning dizayn yoʻnalishi va texnik imkoniyatlari haqida dastlabki tasavvurlarni beradi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda elektromobillarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, bunday yuqori texnologiyali sportkarlar kelajakda premium segment ishqibozlari uchun yangi yoʻnalish ochishi mumkin.

AlpineA110ElektromobilSportkarAvto-Yangilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Bugun, 16:27Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinYevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinBugun, 16:23Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobMercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobBugun, 14:21Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniMini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniBugun, 11:21Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiAvtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiBugun, 10:22Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariLi Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi