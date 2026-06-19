Elon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdi
Dunyoning eng boy insoni Elon Musk oʻziga tegishli boʻlgan xAI sunʼiy intellekt startapi hamda dasturlash vositalarini ishlab chiquvchi Cursor kompaniyasida xodimlar qisqartirilayotgani haqidagi mish-mishlarga chek qoʻydi. Tadbirkor ushbu kompaniyalarning birortasida ham shtatlar qisqartirilmagani va mutaxassislar oʻz joyida qolayotganini rasman maʼlum qildi. Bu bayonot texnologiya olamida sunʼiy intellekt sohasidagi kadrlar almashinuvi borasidagi xavotirlarni yumshatishga xizmat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vaziyatga The Information nashri tomonidan tarqatilgan xabar sabab boʻlgan edi. Unda Cursor xodimlari goʻyoki kutilayotgan kadrlar almashinuvi va qisqartirishlar fonida xAI vakillari bilan uchrashuvlar oʻtkazayotgani taʼkidlangan. Biroq Elon Musk bu maʼlumotlarni asossiz deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyalar oʻrtasidagi hamkorlik va ichki jarayonlar barqaror ravishda davom etmoqda.
Strategik bitimlar va kutilayotgan oʻzgarishlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu raddiya SpaceX kompaniyasi Cursor startapini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishgani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. Mazkur bitimning umumiy qiymati 60 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Kelishuv joriy yilning uchinchi choragida toʻliq yakunlanishi rejalashtirilgan. Bu qadam Muskning sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan kosmik texnologiyalarda kengroq foydalanish niyatini anglatadi.
Shuningdek, texnologiya bozorida Muskning boshqa yirik loyihalari — Tesla va SpaceX birlashishi mumkinligi haqida ham gap-soʻzlar urchigan. Agar bu ikki gigant birlashsa, yangi kompaniyaning kapitallashuvi 4 trillion dollardan oshib ketishi mumkin. Ekspertlarning taʼkidlashicha, hozircha bunday yirik birlashuvga toʻsqinlik qiladigan huquqiy mexanizmlar mavjud emas.
Cursor kompaniyasi dasturchilar uchun sunʼiy intellektga asoslangan ilgʻor vositalarni ishlab chiqishi bilan mashhur. Uning xAI bilan integratsiyalashuvi Muskning OpenAI va Google kabi raqobatchilarga qarshi kurashida muhim ustunlik berishi mumkin. Shu sababli, kadrlar masalasi ushbu loyihalarning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari va dasturchilar uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir. Chunki Cursor kabi platformalar mahalliy dasturchilar orasida ham ommalashib bormoqda. Muskning sunʼiy intellekt sohasidagi har bir qadami global miqyosda dasturlash ekotizimiga taʼsir koʻrsatadi. Hozircha xAI va Cursor jamoalari toʻliq tarkibda oʻz faoliyatini davom ettirishi kutilmoqda.
…