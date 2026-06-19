Elon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdi

·0·Texno
Elon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdi

Dunyoning eng boy insoni Elon Musk oʻziga tegishli boʻlgan xAI sunʼiy intellekt startapi hamda dasturlash vositalarini ishlab chiquvchi Cursor kompaniyasida xodimlar qisqartirilayotgani haqidagi mish-mishlarga chek qoʻydi. Tadbirkor ushbu kompaniyalarning birortasida ham shtatlar qisqartirilmagani va mutaxassislar oʻz joyida qolayotganini rasman maʼlum qildi. Bu bayonot texnologiya olamida sunʼiy intellekt sohasidagi kadrlar almashinuvi borasidagi xavotirlarni yumshatishga xizmat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vaziyatga The Information nashri tomonidan tarqatilgan xabar sabab boʻlgan edi. Unda Cursor xodimlari goʻyoki kutilayotgan kadrlar almashinuvi va qisqartirishlar fonida xAI vakillari bilan uchrashuvlar oʻtkazayotgani taʼkidlangan. Biroq Elon Musk bu maʼlumotlarni asossiz deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyalar oʻrtasidagi hamkorlik va ichki jarayonlar barqaror ravishda davom etmoqda.

Strategik bitimlar va kutilayotgan oʻzgarishlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu raddiya SpaceX kompaniyasi Cursor startapini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishgani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. Mazkur bitimning umumiy qiymati 60 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Kelishuv joriy yilning uchinchi choragida toʻliq yakunlanishi rejalashtirilgan. Bu qadam Muskning sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan kosmik texnologiyalarda kengroq foydalanish niyatini anglatadi.

Shuningdek, texnologiya bozorida Muskning boshqa yirik loyihalari — Tesla va SpaceX birlashishi mumkinligi haqida ham gap-soʻzlar urchigan. Agar bu ikki gigant birlashsa, yangi kompaniyaning kapitallashuvi 4 trillion dollardan oshib ketishi mumkin. Ekspertlarning taʼkidlashicha, hozircha bunday yirik birlashuvga toʻsqinlik qiladigan huquqiy mexanizmlar mavjud emas.

Cursor kompaniyasi dasturchilar uchun sunʼiy intellektga asoslangan ilgʻor vositalarni ishlab chiqishi bilan mashhur. Uning xAI bilan integratsiyalashuvi Muskning OpenAI va Google kabi raqobatchilarga qarshi kurashida muhim ustunlik berishi mumkin. Shu sababli, kadrlar masalasi ushbu loyihalarning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari va dasturchilar uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir. Chunki Cursor kabi platformalar mahalliy dasturchilar orasida ham ommalashib bormoqda. Muskning sunʼiy intellekt sohasidagi har bir qadami global miqyosda dasturlash ekotizimiga taʼsir koʻrsatadi. Hozircha xAI va Cursor jamoalari toʻliq tarkibda oʻz faoliyatini davom ettirishi kutilmoqda.

Elon MuskxAICursorSpaceXSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiSpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiBugun, 15:53Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiUgreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiBugun, 15:25Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Bugun, 14:50ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaBugun, 14:23NASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiNASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiBugun, 13:58Hindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiHindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiBugun, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi