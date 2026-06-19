Samarqandlik bolakayning AQSH Eksport-import banki raisi bilan savdolashgani barchani hayratlantirdi
Samarqand shahrida qiziqarli va noodatiy holat yuz berdi. Yosh o‘zbekistonlik bolakay AQSH Eksport-import banki raisi Jon Yovanovich bilan oddiy xaridor sifatida savdolashib, atrofdagilarning e’tiborini tortdi.
Voqea guvohlarining ta’kidlashicha, bolakayning o‘ziga bo‘lgan ishonchi va ingliz tilida erkin muloqot qila olishi ko‘pchilikda katta taassurot qoldirgan. U vaziyatga tabiiy yondashib, suhbatni dadil davom ettirgan.
Jon Yovanovich esa bolakayga hurmat bilan munosabatda bo‘lib, uning savollariga samimiy javob qaytargan. Bu holat nafaqat atrofdagilar, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Foydalanuvchilar bolakayning bilim va til ko‘nikmalarini yuqori baholab, bunday yoshlarning kelajagi porloq ekanini ta’kidlashmoqda.
…