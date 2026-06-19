22 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 51,62 so‘mga arzonlab, 13 818,98 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 22 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 27,11 so‘mga arzonlab, 12 058,45 so‘mga tushdi.
• Yevro 51,62 so‘mga arzonlab, 13 818,98 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,48 so‘mga arzonlab, 164,04 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 43,13 so‘mga arzonlab, 15 959,36 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,39 so‘mga arzonlab, 74,77 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 93,44 so‘mga arzonlab, 14 964,57 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 4,4 so‘mga arzonlab, 1 781,34 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…