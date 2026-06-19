Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdi
Germaniya futboli afsonasi Tomas Myuller Myunxenning "Bavariya" klubi rahbariyatiga Shveysariya terma jamoasining yosh iqtidori Yoxan Manzambini diqqat bilan kuzatib borishni tavsiya qildi. Hozirda jahon chempionatida porlayotgan 20 yoshli yarim himoyachi oʻzining yorqin oʻyini bilan koʻplab grand klublar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Frayburg klubi safida Bundesligada oʻzini koʻrsatgan Manzambi, Shveysariya terma jamoasining Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan uchrashuvida haqiqiy qahramonga aylandi. Los-Anjelesdagi "SoFi Stadium"da boʻlib oʻtgan bahsda zaxiradan maydonga tushgan futbolchi dubl qayd etib, jamoasining 4:1 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi va uchrashuvning eng yaxshi oʻyinchisi deb topildi.
Myuller MagentaTV telekanalida ekspert sifatida faoliyat yuritayotgan vaqtida yosh iqtidorning salohiyatiga yuqori baho berdi. "Menimcha, u shunday futbolchiki — keling, buni sarlavhalarga chiqaramiz — FC Bayern uni albatta kuzatishi kerak", — deya taʼkidladi Myunxen klubi faxriysi.
Yangi yulduzning Bundesligadagi muvaffaqiyatiManzambining ushbu muvaffaqiyati tasodif emas. Yakunlangan mavsumda u Frayburg tarkibida barcha musobaqalarda 47 ta oʻyinda maydonga tushib, 16 ta golda bevosita ishtirok etdi (gol+pas tizimida). Bu koʻrsatkich uning nafaqat hujumkorlik qobiliyati, balki barqarorligidan ham dalolat beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchining amaldagi klubi bilan shartnomasi 2030-yilga qadar amal qiladi. Shu sababli, "Bavariya" yoki boshqa biror jamoa uni sotib olmoqchi boʻlsa, sezilarli darajadagi transfer summasini toʻlashiga toʻgʻri keladi. Hozircha futbolchining oʻzi kelajagi haqidagi savollarga bosiqlik bilan javob bermoqda.
"Men hali ham Frayburg aʼzosiman va bor eʼtiborimni jahon chempionatiga qaratganman. Kelasi mavsumda nima boʻlishini hozircha bilmayman", — deydi Manzambi Myullerning taklifiga javoban. Yosh yulduz Myunxen klubiga oʻtish ehtimoli haqidagi gaplarni kulgi bilan qarshi oldi.
Shveysariya terma jamoasi ayni damda guruhda ikki oʻyindan soʻng toʻrt ochko jamgʻarib, pley-off bosqichiga chiqish uchun yaxshi imkoniyatga ega. Guruhdagi birinchi oʻrin masalasi Kanada bilan boʻladigan soʻnggi tur bahsida hal qilinadi. Agar Manzambi ushbu oʻyinda ham oʻzini koʻrsatsa, uning transfer narxi yanada koʻtarilishi shubhasiz.
…