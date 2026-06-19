Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdi

·0·Sport
Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdi

Germaniya futboli afsonasi Tomas Myuller Myunxenning "Bavariya" klubi rahbariyatiga Shveysariya terma jamoasining yosh iqtidori Yoxan Manzambini diqqat bilan kuzatib borishni tavsiya qildi. Hozirda jahon chempionatida porlayotgan 20 yoshli yarim himoyachi oʻzining yorqin oʻyini bilan koʻplab grand klublar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Frayburg klubi safida Bundesligada oʻzini koʻrsatgan Manzambi, Shveysariya terma jamoasining Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan uchrashuvida haqiqiy qahramonga aylandi. Los-Anjelesdagi "SoFi Stadium"da boʻlib oʻtgan bahsda zaxiradan maydonga tushgan futbolchi dubl qayd etib, jamoasining 4:1 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi va uchrashuvning eng yaxshi oʻyinchisi deb topildi.

Myuller MagentaTV telekanalida ekspert sifatida faoliyat yuritayotgan vaqtida yosh iqtidorning salohiyatiga yuqori baho berdi. "Menimcha, u shunday futbolchiki — keling, buni sarlavhalarga chiqaramiz — FC Bayern uni albatta kuzatishi kerak", — deya taʼkidladi Myunxen klubi faxriysi.

Yangi yulduzning Bundesligadagi muvaffaqiyati

Manzambining ushbu muvaffaqiyati tasodif emas. Yakunlangan mavsumda u Frayburg tarkibida barcha musobaqalarda 47 ta oʻyinda maydonga tushib, 16 ta golda bevosita ishtirok etdi (gol+pas tizimida). Bu koʻrsatkich uning nafaqat hujumkorlik qobiliyati, balki barqarorligidan ham dalolat beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchining amaldagi klubi bilan shartnomasi 2030-yilga qadar amal qiladi. Shu sababli, "Bavariya" yoki boshqa biror jamoa uni sotib olmoqchi boʻlsa, sezilarli darajadagi transfer summasini toʻlashiga toʻgʻri keladi. Hozircha futbolchining oʻzi kelajagi haqidagi savollarga bosiqlik bilan javob bermoqda.

"Men hali ham Frayburg aʼzosiman va bor eʼtiborimni jahon chempionatiga qaratganman. Kelasi mavsumda nima boʻlishini hozircha bilmayman", — deydi Manzambi Myullerning taklifiga javoban. Yosh yulduz Myunxen klubiga oʻtish ehtimoli haqidagi gaplarni kulgi bilan qarshi oldi.

Shveysariya terma jamoasi ayni damda guruhda ikki oʻyindan soʻng toʻrt ochko jamgʻarib, pley-off bosqichiga chiqish uchun yaxshi imkoniyatga ega. Guruhdagi birinchi oʻrin masalasi Kanada bilan boʻladigan soʻnggi tur bahsida hal qilinadi. Agar Manzambi ushbu oʻyinda ham oʻzini koʻrsatsa, uning transfer narxi yanada koʻtarilishi shubhasiz.

BavariyaTomas MyullerBundesligaTransferlarShveysariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Bugun, 15:20Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaTransfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaBugun, 15:02Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi