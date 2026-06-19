NASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladi

·21·Texno
NASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) xususiy Relativity Space kompaniyasi bilan Mars atmosferasini oʻrganishga qaratilgan Aeolus missiyasini amalga oshirish boʻyicha strategik shartnoma imzoladi. Ushbu loyiha koinotni tadqiq qilish tarixida muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda, chunki u xususiy kompaniya tomonidan boshqa sayyoraga yetkaziladigan ilk ilmiy zondga aylanishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aeolus missiyasining asosiy maqsadi Qizil sayyora orbitasiga maxsus apparatni joylashtirishdan iborat. Ushbu qurilma toʻrtta zamonaviy ilmiy asbob bilan jihozlanadi va har kuni Marsdagi chang boʻronlari, shamol tezligi hamda harorat oʻzgarishlari haqida maʼlumot toʻplaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kuzatuvlar Marsda muntazam meteorologik monitoring tizimini yaratishga xizmat qiladi.

Mars uchun ilk xususiy ob-havo stansiyasi

Mazkur loyiha nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Mars atmosferasidagi jarayonlarni aniq tushunish kelajakda sayyora yuzasiga qoʻnadigan apparatlar va istiqboldagi pilotli ekspeditsiyalar xavfsizligini taʼminlash uchun oʻta muhimdir. NASA ilmiy qism va asbob-uskunalar uchun masʼul boʻlsa, Relativity Space raketa va koinot apparatini ishlab chiqish hamda uchirish vazifasini oʻz zimmasiga olgan.

Shartnoma modeli NASAning Xalqaro koinot stansiyasiga yuk yetkazib berish va Oyga tijoriy parvozlar dasturlariga oʻxshash tarzda tuzilgan. Bu yondashuv davlat agentligiga texnologik xavflarning bir qismini xususiy sherikka oʻtkazish orqali missiya xarajatlarini kamaytirish va ilmiy maʼlumotlarni tezroq olish imkonini beradi.

Relativity Space uchun jiddiy sinov

Missiyani amalga oshirish 2028-yilga rejalashtirilgan boʻlib, bu Relativity Space kompaniyasi uchun juda qisqa muddat hisoblanadi. Kompaniya bir vaqtning oʻzida ham apparatni yakunlashi, ham oʻzining yangi Terran R raketasini tayyor holatga keltirishi lozim. Taʼkidlash joizki, kompaniyaning 2023-yildagi Terran-1 raketasining ilk parvozi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan edi.

Hozirda kompaniyaga Google sobiq rahbari Erik Shmidt asosiy investor va amaldagi rahbar sifatida kelganidan soʻng, eʼtibor yirikroq Terran R tizimiga qaratilgan. NASA uchun bu ham maʼlum darajada tavakkalchilikdir, chunki Relativity Space ogʻir koinot logistikasida hali oʻzini toʻliq namoyon etganicha yoʻq. Avvalgi tajribalar shuni koʻrsatadiki, koinot startaplari koʻpincha moliyaviy qiyinchiliklar yoki texnik kechikishlarga duch kelishadi.

Agar Aeolus oʻz vaqtida uchirilsa, u Marsga yetib borgan birinchi xususiy ilmiy loyiha sifatida tarixda qoladi. Bu nafaqat Relativity Space texnologiyalari, balki davlat agentliklarining xususiy sektorga tobora koʻproq tayanayotgan yangi koinot iqtisodiyoti modeli uchun ham katta sinov boʻladi.

NASAMarsRelativity SpaceTerran RKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaBugun, 14:23Hindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiHindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiBugun, 13:27SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiSpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiBugun, 12:52AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?Bugun, 12:52Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiEpic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiBugun, 12:28DeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiDeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi