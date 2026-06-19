ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqda

·15·Texno
ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda, dunyodagi eng mashhur chatbot — ChatGPT xavfsizlik tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandi. BBC tadqiqotchilari va kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar tizimning soʻnggi versiyasi foydalanuvchi soʻrovlarini notoʻgʻri talqin qilib, oʻta qoʻrqinchli va axloqsiz tasvirlarni yaratishi mumkinligini isbotlashdi. Bu holat sunʼiy intellektning axloqiy chegaralari va kontent nazorati qanchalik mustahkam degan savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Britaniyaning Mindgard startapi mutaxassislari ChatGPT tizimidagi DALL-E 3 tasvirlar generatorini sinovdan oʻtkazishdi. Maʼlum boʻlishicha, oddiy va hazilomuz koʻringan koʻrsatmalarni (prompt) biroz oʻzgartirish orqali tizimni chalgʻitish mumkin. Natijada neyrotarmoq zoʻravonlik sahnalari va ochiq mazmundagi tasvirlarni taqdim etgan. Bu kabi holatlar OpenAI kompaniyasining foydalanish shartlariga mutlaqo zid boʻlsa-da, tizim filtrlari buni har doim ham toʻsib qola olmayapti.

Xavfsizlik choralari va tizimdagi boʻshliqlar

OpenAI vakillari mazkur muammo yuzasidan rasmiy bayonot berib, xavfsizlik choralarini kuchaytirganliklarini maʼlum qilishdi. Kompaniya xabariga koʻra, BBC murojaatidan soʻng bunday soʻrovlarga qarshi qoʻshimcha himoya qatlamlari joriy etilgan. "Biz ushbu tendentsiyani oʻrganib chiqdik va foydalanuvchilarning qoidabuzar kontent yaratishiga yoʻl qoʻymaydigan koʻp bosqichli himoyani faollashtirdik", — deyiladi kompaniya bayonotida.

Biroq, Mindgard asoschisi Piter Garraxanning taʼkidlashicha, xavfsizlik choralari kuchaytirilganidan keyin ham tizimni aylanib oʻtish imkoniyati saqlanib qolgan. Tadqiqotchilar koʻrsatmalarga yana bir necha kichik oʻzgartirishlar kiritish orqali xavotirli kontentni qayta olishga muvaffaq boʻlishdi. Bu esa sunʼiy intellekt algoritmlari hali ham inson tomonidan kiritilgan hiylalarga nisbatan zaif ekanligini koʻrsatadi.

Eng xavotirli jihati shundaki, ChatGPT baʼzi hollarda aniq buyruq berilmagan boʻlsa ham, oʻz "ixtiyori" bilan jiddiy va qoʻrqinchli tasvirlarni shakllantirgan. Garraxanning soʻzlariga koʻra, tizim yaratgan baʼzi suratlar hech qanday mavzu koʻrsatilmagan sharoitda ham oʻta dahshatli va seksual xarakterga ega boʻlib chiqqan. Mutaxassislar buni sunʼiy intellektning oʻquv maʼlumotlari orasidagi nazorat qilinmagan qatlamlar bilan bogʻlashmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ogohlantirish

Hozirda Oʻzbekistonda ham ChatGPT va shunga oʻxshash sunʼiy intellekt vositalaridan taʼlim, ish va ijodiy maqsadlarda keng foydalanilmoqda. Mazkur tadqiqot natijalari foydalanuvchilarni, ayniqsa, voyaga yetmaganlarning ushbu texnologiyadan foydalanishini nazorat qilish zarurligini koʻrsatadi. Neyrotarmoqlar har doim ham kutilgan natijani bermasligi va baʼzan ruhiyatga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi maʼlumotlarni chiqarishi mumkinligini unutmaslik lozim.

Mutaxassislar OpenAI kabi yirik korporatsiyalarni oʻz mahsulotlarini ommaga taqdim etishdan avval yanada qattiqroq sinovdan oʻtkazishga chaqirmoqda. Texnologik gigantlar qanchalik urinmasin, sunʼiy intellektni toʻliq "tartibga solish" murakkab vazifa boʻlib qolmoqda. Bu esa foydalanuvchilardan raqamli savodxonlik va ehtiyotkorlikni talab etadi.

ChatGPTOpenAISunʼiy IntellektTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Bugun, 14:50NASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiNASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiBugun, 13:58Hindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiHindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiBugun, 13:27SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiSpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiBugun, 12:52AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?Bugun, 12:52Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiEpic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiBugun, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi