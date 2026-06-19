Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardi

·19·Texno
Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardi

Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri sanalgan Ugreen kompaniyasi oʻzining yangi, 25 vatt quvvatga ega magnitli simsiz quvvatlash qurilmasini rasman taqdim etdi. Mazkur gadjet nafaqat zamonaviy iPhone smartfonlari, balki mashhur Android brendlari va simsiz quloqchinlar uchun ham moʻljallangani bilan eʼtiborga molikdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma ixcham dizayni bilan ajralib turadi: uning korpusi qalinligi bor-yoʻgʻi 10,3 mm, ogʻirligi esa taxminan 83 grammni tashkil etadi. Ixchamligiga qaramay, u yuqori unumdorlikni vaʼda qilmoqda. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, ushbu aksessuar hali bozorga chiqmagan iPhone 17 Pro Max modelini ham 30 daqiqa ichida 50 foizgacha quvvatlantirish imkoniyatiga ega.

Texnik imkoniyatlar va xavfsizlik tizimi

Qurilmaning asosiy ustunligi uning kuchli magnit tizimidir. Konstruksiyada N48H rusumli magnitdan foydalanilgan boʻlib, u 8N gacha boʻlgan tortishish kuchini taʼminlaydi. Bu esa smartfon quvvatlagich ustida mustahkam turishini va quvvat uzatish jarayoni uzilib qolmasligini kafolatlaydi. Shuningdek, Apple foydalanuvchilari uchun iOS tizimidagi maxsus quvvatlash animatsiyasi ham qoʻllab-quvvatlanadi.

Qizib ketishning oldini olish maqsadida Ugreen muhandislari Thermal Guard tizimini joriy etishgan. Ushbu tizim alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan koʻp qatlamli tuzilma va maxsus magnit elementlar yordamida issiqlikni samarali tarqatadi. Xavfsizlikni taʼminlash uchun qurilma smartfon quvvati 80 foizga yetganda avtomatik ravishda kam quvvatli rejimga oʻtadi, bu esa akkumulyator xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.

Moslashuvchanlik va narx

Ushbu quvvatlagich keng turdagi qurilmalar bilan mos keladi. Ular orasida quyidagilar bor:

  • iPhone 12 seriyasidan boshlab barcha yangi modellar;
  • Apple AirPods simsiz quloqchinlari;
  • Xiaomi va Samsung kompaniyalarining magnitli quvvatlashni qoʻllab-quvvatlovchi quloqchinlari.
Toʻplam tarkibida 1,5 metr uzunlikdagi, chidamliligi oshirilgan neylon oʻrilgan kabel ham mavjud. Bu foydalanuvchiga quvvatlash vaqtida smartfondan bemalol foydalanish imkonini beradi. ixbt.com saytining xabar berishicha, yangi mahsulotning Xitoy bozoridagi narxi taxminan 139 yuan yoki 20 AQSH dollari atrofida etib belgilangan.

Oʻzbekiston bozorida ham Ugreen brendi mahsulotlari keng ommalashganini hisobga olsak, tez orada ushbu hamyonbop va sifatli aksessuar mahalliy doʻkonlar peshtaxtalarida paydo boʻlishini kutish mumkin. Bu ayniqsa original Apple aksessuarlariga nisbatan arzonroq va sifatli muqobil qidirayotgan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻladi.

UgreeniPhoneSamsungXiaomiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiSpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiBugun, 15:53Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Bugun, 14:50ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaBugun, 14:23NASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiNASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiBugun, 13:58Hindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiHindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiBugun, 13:27SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiSpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi