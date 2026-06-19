Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardi
Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri sanalgan Ugreen kompaniyasi oʻzining yangi, 25 vatt quvvatga ega magnitli simsiz quvvatlash qurilmasini rasman taqdim etdi. Mazkur gadjet nafaqat zamonaviy iPhone smartfonlari, balki mashhur Android brendlari va simsiz quloqchinlar uchun ham moʻljallangani bilan eʼtiborga molikdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma ixcham dizayni bilan ajralib turadi: uning korpusi qalinligi bor-yoʻgʻi 10,3 mm, ogʻirligi esa taxminan 83 grammni tashkil etadi. Ixchamligiga qaramay, u yuqori unumdorlikni vaʼda qilmoqda. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, ushbu aksessuar hali bozorga chiqmagan iPhone 17 Pro Max modelini ham 30 daqiqa ichida 50 foizgacha quvvatlantirish imkoniyatiga ega.
Texnik imkoniyatlar va xavfsizlik tizimiQurilmaning asosiy ustunligi uning kuchli magnit tizimidir. Konstruksiyada N48H rusumli magnitdan foydalanilgan boʻlib, u 8N gacha boʻlgan tortishish kuchini taʼminlaydi. Bu esa smartfon quvvatlagich ustida mustahkam turishini va quvvat uzatish jarayoni uzilib qolmasligini kafolatlaydi. Shuningdek, Apple foydalanuvchilari uchun iOS tizimidagi maxsus quvvatlash animatsiyasi ham qoʻllab-quvvatlanadi.
Qizib ketishning oldini olish maqsadida Ugreen muhandislari Thermal Guard tizimini joriy etishgan. Ushbu tizim alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan koʻp qatlamli tuzilma va maxsus magnit elementlar yordamida issiqlikni samarali tarqatadi. Xavfsizlikni taʼminlash uchun qurilma smartfon quvvati 80 foizga yetganda avtomatik ravishda kam quvvatli rejimga oʻtadi, bu esa akkumulyator xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.
Moslashuvchanlik va narxUshbu quvvatlagich keng turdagi qurilmalar bilan mos keladi. Ular orasida quyidagilar bor:
- iPhone 12 seriyasidan boshlab barcha yangi modellar;
- Apple AirPods simsiz quloqchinlari;
- Xiaomi va Samsung kompaniyalarining magnitli quvvatlashni qoʻllab-quvvatlovchi quloqchinlari.
Oʻzbekiston bozorida ham Ugreen brendi mahsulotlari keng ommalashganini hisobga olsak, tez orada ushbu hamyonbop va sifatli aksessuar mahalliy doʻkonlar peshtaxtalarida paydo boʻlishini kutish mumkin. Bu ayniqsa original Apple aksessuarlariga nisbatan arzonroq va sifatli muqobil qidirayotgan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻladi.
…