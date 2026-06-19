Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?

·26·Texno
Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?

Rossiya Federatsiyasi Raqamli rivojlanish, aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi (Minsifri) mobil qurilmalarning IMEI kodlari yagona bazasini yaratish boʻyicha yangi qonun normalariga aniqlik kiritdi. Kiberfiribgarlikka qarshi kurashish boʻyicha ikkinchi chora-tadbirlar paketi doirasida qabul qilingan ushbu tashabbus ijtimoiy tarmoqlarda turli tushunmovchiliklar va notoʻgʻri talqinlarga sabab boʻlgan edi. Xususan, fuqarolar oʻz smartfonlarini majburiy tartibda "hisobga qoʻyishi" haqidagi xabarlar tarqalgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vazirlik rasmiy bayonotiga koʻra, oddiy foydalanuvchilar tomonidan qurilmalarni ommaviy ravishda roʻyxatdan oʻtkazish talab etilishi haqidagi gap-soʻzlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IMEI bazasini shakllantirish jarayoni fuqarolarning bevosita ishtirokisiz, avtomatlashtirilgan tartibda amalga oshirilishi koʻzda tutilgan. Bu esa foydalanuvchilar uchun ortiqcha byurokratik toʻsiqlarni yuzaga keltirmaydi.

Maʼlumotlar qayerdan olinadi?

IMEI kodlari bazasini toʻldirishning asosiy manbalari sifatida aloqa operatorlari va Federal bojxona xizmati belgilanmoqda. Yaʼni, qurilma tarmoqda ilk bor faollashganida operatorlar maʼlumotni bazaga uzatadi yoki smartfon mamlakat hududiga rasmiy olib kirilayotganda bojxona organlari tomonidan qayd etiladi. Hozirda ushbu tizimning ishlash mexanizmlari va aniq parametrlari maxsus qonunosti hujjatlari orqali ishlab chiqilmoqda.

Faqatgina bir holatda foydalanuvchining shaxsan oʻzi qurilmani roʻyxatdan oʻtkazishi mumkin: agar smartfon xorijdan shaxsiy foydalanish uchun sotib olib kelingan boʻlsa. Bunday vaziyatda ham bu majburiyat emas, balki foydalanuvchining xohishiga koʻra "Gosuslugi" portali orqali amalga oshiriladigan ixtiyoriy jarayon boʻlishi aytilmoqda.

Yagona bazadan koʻzlangan maqsad

Minsifri mutaxassislarining tushuntirishicha, ushbu chora bir necha strategik maqsadlarni koʻzlaydi. Birinchidan, bu noqonuniy yoʻllar bilan olib kirilgan (kontrabanda) smartfon va planshetlar savdosiga chek qoʻyishga yordam beradi. Ikkinchidan, jinoyatchilar tomonidan identifikatorlarni oʻzgartirgan holda (IMEI-klonlash) aloqa vositalaridan foydalanishining oldini oladi.

Shuningdek, mazkur tizim xavfsizlik masalalarida ham muhim rol oʻynashi taʼkidlangan. Xususan, tarmoqdagi faol qurilmalar haqidagi aniq maʼlumotlar uchuvchisiz uchish apparatlaridan (BPLA) himoyalanish tizimlarini takomillashtirishda qoʻllaniladi. Bu kabi texnologik nazorat choralari Oʻzbekistonda ham bir necha yil avval joriy etilgan boʻlib, mobil qurilmalar bozorini tartibga solishda muhim vositaga aylangan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Rossiyadagi yangi tartib smartfon egalari uchun kundalik hayotda qiyinchilik tugʻdirmaydi. Aksincha, bu chora kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish va bozorni "kulrang" mahsulotlardan tozalashga qaratilgan tizimli qadamdir.

IMEISmartfonRossiyaMinsifriTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiSpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiBugun, 15:53Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiUgreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiBugun, 15:25ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaBugun, 14:23NASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiNASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiBugun, 13:58Hindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiHindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldiBugun, 13:27SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiSpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi