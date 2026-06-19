Yorqinxo‘ja Umarovdan yangi tarona: O‘zbekiston terma jamoasiga bag‘ishlangan ilhomlantiruvchi video
Xonanda Yorqin Umarov o‘zining yangi ijodiy ishini muxlislar e’tiboriga havola etdi. San’atkor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi taronaning qisqa videosini joylab, tinglovchilar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Mazkur video O‘zbekiston milliy terma jamoasini qo‘llab-quvvatlash va ularga ruhiy dalda berish maqsadida tayyorlangani bilan ajralib turadi. Unda terma jamoaning eng yorqin lahzalari, g‘alabaga bo‘lgan ishonchi hamda muxlislarning samimiy qo‘llab-quvvatlashi aks etgan.
Xonanda o‘z izohida quyidagicha fikr bildirdi:
“O‘zbekiston — faxrimiz va g‘ururimiz! Bu videoda O‘zbekiston milliy terma jamoasining eng yorqin lahzalari, g‘alabaga bo‘lgan ishonchi va muxlislar mehr-muhabbati jamlangan. Vatan uchun! G‘alaba uchun! O‘zbekiston uchun! Terma jamoamizni qo‘llab-quvvatlashda davom eting!”
…