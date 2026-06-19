Yorqinxo‘ja Umarovdan yangi tarona: O‘zbekiston terma jamoasiga bag‘ishlangan ilhomlantiruvchi video

·19·Madaniyat
Yorqinxo‘ja Umarovdan yangi tarona: O‘zbekiston terma jamoasiga bag‘ishlangan ilhomlantiruvchi video

Xonanda Yorqin Umarov o‘zining yangi ijodiy ishini muxlislar e’tiboriga havola etdi. San’atkor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi taronaning qisqa videosini joylab, tinglovchilar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Mazkur video O‘zbekiston milliy terma jamoasini qo‘llab-quvvatlash va ularga ruhiy dalda berish maqsadida tayyorlangani bilan ajralib turadi. Unda terma jamoaning eng yorqin lahzalari, g‘alabaga bo‘lgan ishonchi hamda muxlislarning samimiy qo‘llab-quvvatlashi aks etgan.

Xonanda o‘z izohida quyidagicha fikr bildirdi:

“O‘zbekiston — faxrimiz va g‘ururimiz! Bu videoda O‘zbekiston milliy terma jamoasining eng yorqin lahzalari, g‘alabaga bo‘lgan ishonchi va muxlislar mehr-muhabbati jamlangan. Vatan uchun! G‘alaba uchun! O‘zbekiston uchun! Terma jamoamizni qo‘llab-quvvatlashda davom eting!”

Yorkin UmarovO'zbekistonO'zbekiston milliy termasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Nigora yangi yo‘nalishda: O‘zbekiston terma jamoasi uchun maxsus murojaat!Xonanda Nigora yangi yo‘nalishda: O‘zbekiston terma jamoasi uchun maxsus murojaat!Bugun, 15:52Munisa Rizayevaning o‘g‘li Aleks kimga ko‘proq o‘xshaydi? (video)Munisa Rizayevaning o‘g‘li Aleks kimga ko‘proq o‘xshaydi? (video)Bugun, 14:29Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladiTom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladiKecha, 22:36Abbosbek Fayzullayev golini bo‘lajak rafiqasiga bag‘ishlagani haqidagi video tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda (video )Abbosbek Fayzullayev golini bo‘lajak rafiqasiga bag‘ishlagani haqidagi video tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda (video )Kecha, 17:09Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?Kecha, 15:51Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Kecha, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...