Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadi

·16·Texno
Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadi

Rossiya moliya bozorida raqamli toʻlovlar tizimini soddalashtirish va banklar oʻrtasidagi raqobatni kuchaytirish maqsadida yangi tartib oʻrnatilmoqda. Joriy yilning 1-sentabridan boshlab mamlakatdagi barcha savdo nuqtalari va umumiy ovqatlanish maskanlarida naqd pulsiz hisob-kitoblar uchun yagona universal QR-kod tizimi ishga tushadi. Ushbu yangilikni koʻzda tutuvchi tegishli federal qonun allaqachon imzolangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Rossiya doʻkonlari va kafelarining kassa apparatlari yonida turli banklarga tegishli bir nechta QR-kodlarni koʻrish mumkin. Bu holat xaridorlar uchun noqulaylik tugʻdirib, ular oʻz bank ilovasiga mos keladigan kodni qoʻlda qidirishlariga toʻgʻri kelmoqda. Yangi tizim esa ushbu jarayonni maksimal darajada optimallashtiradi.

Yagona operator va texnik qulayliklar

Yangi tizimning operatori sifatida Milliy toʻlov kartalari tizimi (NSPK) belgilandi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, endilikda xaridorga peshtaxtadagi yagona kodni skanerlash kifoya qiladi. Shundan soʻng foydalanuvchi oʻz smartfoni ekranida toʻlovni amalga oshirmoqchi boʻlgan bankni tanlash imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa vaqtni tejash bilan birga, chalkashliklarning oldini oladi.

Davlat Dumasi vakili Aleksandr Deminning taʼkidlashicha, universal QR-kodning joriy etilishi nafaqat fuqarolar uchun qulaylik yaratadi, balki ekvayring bozorida banklar oʻrtasidagi raqobatni ham yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa xizmat koʻrsatish sifatini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Tadbirkorlar va bozor uchun afzalliklar

Yangi tartib kichik va oʻrta biznes vakillari uchun ham qator imtiyozlarni taqdim etadi. Tadbirkorlar endi faqat bitta toʻlov provayderiga bogʻlanib qolmaydi, bu esa moliyaviy xarajatlarni kamaytirish va tizimni yanada moslashuvchan qilish imkonini beradi. Shuningdek, turli bank tizimlarini alohida-alohida integratsiya qilish zarurati qolmaydi.

Oʻzbekiston moliya bozorida ham soʻnggi yillarda QR-kod orqali toʻlovlar ommalashib bormoqda. Rossiyadagi ushbu tajriba mintaqaviy miqyosda raqamli toʻlovlar infratuzilmasini takomillashtirish borasida muhim namuna boʻlishi mumkin. Zero, toʻlov tizimlarining unifikatsiya qilinishi nafaqat ichki bozorni, balki transchegaraviy hisob-kitoblarni ham osonlashtirishga xizmat qiladi.

RossiyaQR-kodTexnologiyaBankToʻlov Tizimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqdaBugun, 17:23Elon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdiElon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 16:29SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiSpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiBugun, 15:53Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiUgreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiBugun, 15:25Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Bugun, 14:50ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi