Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadi
Rossiya moliya bozorida raqamli toʻlovlar tizimini soddalashtirish va banklar oʻrtasidagi raqobatni kuchaytirish maqsadida yangi tartib oʻrnatilmoqda. Joriy yilning 1-sentabridan boshlab mamlakatdagi barcha savdo nuqtalari va umumiy ovqatlanish maskanlarida naqd pulsiz hisob-kitoblar uchun yagona universal QR-kod tizimi ishga tushadi. Ushbu yangilikni koʻzda tutuvchi tegishli federal qonun allaqachon imzolangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Rossiya doʻkonlari va kafelarining kassa apparatlari yonida turli banklarga tegishli bir nechta QR-kodlarni koʻrish mumkin. Bu holat xaridorlar uchun noqulaylik tugʻdirib, ular oʻz bank ilovasiga mos keladigan kodni qoʻlda qidirishlariga toʻgʻri kelmoqda. Yangi tizim esa ushbu jarayonni maksimal darajada optimallashtiradi.
Yagona operator va texnik qulayliklarYangi tizimning operatori sifatida Milliy toʻlov kartalari tizimi (NSPK) belgilandi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, endilikda xaridorga peshtaxtadagi yagona kodni skanerlash kifoya qiladi. Shundan soʻng foydalanuvchi oʻz smartfoni ekranida toʻlovni amalga oshirmoqchi boʻlgan bankni tanlash imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa vaqtni tejash bilan birga, chalkashliklarning oldini oladi.
Davlat Dumasi vakili Aleksandr Deminning taʼkidlashicha, universal QR-kodning joriy etilishi nafaqat fuqarolar uchun qulaylik yaratadi, balki ekvayring bozorida banklar oʻrtasidagi raqobatni ham yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa xizmat koʻrsatish sifatini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Tadbirkorlar va bozor uchun afzalliklarYangi tartib kichik va oʻrta biznes vakillari uchun ham qator imtiyozlarni taqdim etadi. Tadbirkorlar endi faqat bitta toʻlov provayderiga bogʻlanib qolmaydi, bu esa moliyaviy xarajatlarni kamaytirish va tizimni yanada moslashuvchan qilish imkonini beradi. Shuningdek, turli bank tizimlarini alohida-alohida integratsiya qilish zarurati qolmaydi.
Oʻzbekiston moliya bozorida ham soʻnggi yillarda QR-kod orqali toʻlovlar ommalashib bormoqda. Rossiyadagi ushbu tajriba mintaqaviy miqyosda raqamli toʻlovlar infratuzilmasini takomillashtirish borasida muhim namuna boʻlishi mumkin. Zero, toʻlov tizimlarining unifikatsiya qilinishi nafaqat ichki bozorni, balki transchegaraviy hisob-kitoblarni ham osonlashtirishga xizmat qiladi.
…