Talabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldi

·0·Dunyo
Talabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldi

Buyuk Britaniyada talabalar o‘rniga imtihon topshirib va o‘quv ishlarini bajarib, qariyb 3,1 million dollar (2,4 million funt sterling) daromad qilgan Amazon kuryeri uch yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda BBC xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga ega bo‘lgan 43 yoshli Shahid Adnan kuryer sifatida faoliyat yuritgan va talabalarga pul evaziga turli xizmatlar ko‘rsatib kelgan.

Jumladan, u talabalarning testlarini bajarib bergan, kurs ishlarini yozgan va ayrim ishlar uchun 18 ming dollargacha haq olgan.

Ushbu jinoiy sxema 2023 yilda tasodifan fosh bo‘lgan. Talaba qizlardan biri kurs ishi saqlangan fleshkani o‘qituvchisiga topshirgan. Standart tekshiruv jarayonida o‘qituvchi qurilma ichida universitet tizimiga kirish uchun login va parollar ham mavjudligini aniqlagan.

Bu esa Shahid Adnanga talabalar nomidan tizimga kirib, ularning o‘quv ishlarini bajarish imkonini bergan.

Tergov davomida politsiya uning uyidan katta miqdordagi naqd pullarni musodara qilgan. Shuningdek, bank hisobvaraqlarida 3,1 million dollardan ortiq mablag‘ saqlanayotgani ma’lum bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kuryer dunyoning turli davlatlaridagi universitetlarda tahsil olayotgan kamida 124 nafar talabaning o‘quv ishlarini bajarib bergan bo‘lishi mumkin.

Hozirda ushbu holat bo‘yicha qo‘shimcha surishtiruv ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiAngliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiBugun, 02:19Angliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindiAngliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindiKecha, 23:45Markaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldiMarkaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldiKecha, 19:30Erini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiErini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiKecha, 16:52AQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiKecha, 15:40AQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiKecha, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi