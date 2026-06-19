Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkin

·0·Avto
Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkin

Yevropa Ittifoqi Xitoyda ishlab chiqarilgan elektromobillardan soʻng, endilikda ushbu mamlakatdan keltiriladigan tishli gibrid (PHEV) avtomobillariga nisbatan ham yuqori bojxona toʻlovlarini joriy etish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam mintaqadagi mahalliy avtosanoatni himoya qilish va Xitoyning arzon texnologiyalari ekspansiyasini jilovlashga qaratilgan navbatdagi strategik qaror boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Germaniyaning Handelsblatt nashri xabariga koʻra, Yevropa komissiyasi yaqin haftalar ichida aʼzo davlatlar ovoz berishi uchun tegishli takliflar paketini tayyorlamoqda. Hozircha komissiya ushbu xabarlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilgan boʻlsa-da, soha mutaxassislari ushbu chora-tadbirlar amalga oshish ehtimoli yuqori ekanini taʼkidlashmoqda.

Bozordagi oʻzgarishlar va talabning ortishi

Soʻnggi oylarda Yevropa bozorida Xitoyda ishlab chiqarilgan tishli gibrid avtomobillar savdosi keskin oʻsishi kuzatildi. Bu esa Yevropa Ittifoqi rasmiylarini xavotirga solmoqda. Avvalroq faqat sof elektromobillar (BEV) uchun joriy etilgan kompensatsiya bojlari endilikda gibrid segmentini ham qamrab olishi mumkin. Bu Xitoy hukumatining oʻz avtoishlab chiqaruvchilariga berayotgan subsidiyalari natijasida yuzaga kelayotgan adolatsiz raqobatga qarshi kurashning bir qismidir.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda BYD, Chery va boshqa Xitoy brendlarining gibrid modellari ommalashib borayotgan bir paytda, Yevropadagi bunday cheklovlar global narx siyosatiga va ishlab chiqaruvchilarning eksport yoʻnalishlariga taʼsir koʻrsatishi tayin. Agar Yevropa bozori yopilsa, Xitoy brendlari bor eʼtiborini Markaziy Osiyo va MDH bozorlariga qaratishi mumkin.

Sanoatdagi raqobat va kelajak istiqbollari

Yevropalik ishlab chiqaruvchilar, xususan Volkswagen, BMW va Mercedes-Benz kabi gigantlar gibrid texnologiyalari sohasida Xitoyning BYD yoki Geely kabi kompaniyalari bilan narx borasida raqobatlashishga qiynalmoqda. Yangi bojlar mahalliy brendlarga oʻz pozitsiyalarini tiklash uchun vaqt va imkoniyat berishi koʻzda tutilgan.

Hozircha bojlar miqdori va ularning qachondan kuchga kirishi aniq emas. Biroq, ekspertlarning fikricha, Yevropa Ittifoqi bu borada qatʼiy pozitsiyada turibdi. Bu esa yaqin kelajakda Xitoydan import qilinadigan avtomobillar tannarxi oshishiga va jahon avtomobil bozorida kuchlar nisbati oʻzgarishiga olib keladi.

Shuni taʼkidlash joizki, Xitoy tomoni bunday choralarni kamsitish deb hisoblamoqda va oʻz navbatida javob choralari, jumladan, Yevropadan keltiriladigan yirik dvigatelli avtomobillarga boj joriy etish bilan tahdid qilmoqda. Savdo urushining yangi bosqichi nafaqat ishlab chiqaruvchilarga, balki yakuniy isteʼmolchilarga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.

AvtomobilYevropa IttifoqiXitoyGibridIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Bugun, 16:27Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobMercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobBugun, 14:21Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniMini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniBugun, 11:21Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiAvtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiBugun, 10:22Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariLi Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariBugun, 08:59Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 07:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi