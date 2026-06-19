Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkin
Yevropa Ittifoqi Xitoyda ishlab chiqarilgan elektromobillardan soʻng, endilikda ushbu mamlakatdan keltiriladigan tishli gibrid (PHEV) avtomobillariga nisbatan ham yuqori bojxona toʻlovlarini joriy etish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam mintaqadagi mahalliy avtosanoatni himoya qilish va Xitoyning arzon texnologiyalari ekspansiyasini jilovlashga qaratilgan navbatdagi strategik qaror boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Germaniyaning Handelsblatt nashri xabariga koʻra, Yevropa komissiyasi yaqin haftalar ichida aʼzo davlatlar ovoz berishi uchun tegishli takliflar paketini tayyorlamoqda. Hozircha komissiya ushbu xabarlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilgan boʻlsa-da, soha mutaxassislari ushbu chora-tadbirlar amalga oshish ehtimoli yuqori ekanini taʼkidlashmoqda.
Bozordagi oʻzgarishlar va talabning ortishiSoʻnggi oylarda Yevropa bozorida Xitoyda ishlab chiqarilgan tishli gibrid avtomobillar savdosi keskin oʻsishi kuzatildi. Bu esa Yevropa Ittifoqi rasmiylarini xavotirga solmoqda. Avvalroq faqat sof elektromobillar (BEV) uchun joriy etilgan kompensatsiya bojlari endilikda gibrid segmentini ham qamrab olishi mumkin. Bu Xitoy hukumatining oʻz avtoishlab chiqaruvchilariga berayotgan subsidiyalari natijasida yuzaga kelayotgan adolatsiz raqobatga qarshi kurashning bir qismidir.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda BYD, Chery va boshqa Xitoy brendlarining gibrid modellari ommalashib borayotgan bir paytda, Yevropadagi bunday cheklovlar global narx siyosatiga va ishlab chiqaruvchilarning eksport yoʻnalishlariga taʼsir koʻrsatishi tayin. Agar Yevropa bozori yopilsa, Xitoy brendlari bor eʼtiborini Markaziy Osiyo va MDH bozorlariga qaratishi mumkin.
Sanoatdagi raqobat va kelajak istiqbollariYevropalik ishlab chiqaruvchilar, xususan Volkswagen, BMW va Mercedes-Benz kabi gigantlar gibrid texnologiyalari sohasida Xitoyning BYD yoki Geely kabi kompaniyalari bilan narx borasida raqobatlashishga qiynalmoqda. Yangi bojlar mahalliy brendlarga oʻz pozitsiyalarini tiklash uchun vaqt va imkoniyat berishi koʻzda tutilgan.
Hozircha bojlar miqdori va ularning qachondan kuchga kirishi aniq emas. Biroq, ekspertlarning fikricha, Yevropa Ittifoqi bu borada qatʼiy pozitsiyada turibdi. Bu esa yaqin kelajakda Xitoydan import qilinadigan avtomobillar tannarxi oshishiga va jahon avtomobil bozorida kuchlar nisbati oʻzgarishiga olib keladi.
Shuni taʼkidlash joizki, Xitoy tomoni bunday choralarni kamsitish deb hisoblamoqda va oʻz navbatida javob choralari, jumladan, Yevropadan keltiriladigan yirik dvigatelli avtomobillarga boj joriy etish bilan tahdid qilmoqda. Savdo urushining yangi bosqichi nafaqat ishlab chiqaruvchilarga, balki yakuniy isteʼmolchilarga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.
…