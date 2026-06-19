«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?

·0·O‘zbekiston
«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?

Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida poytaxtimizning kelajagiga oid juda qiziqarli taqdimot o‘tkazildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vaziri o‘rinbosari Davronjon Adilov Yangi Toshkentning shaharsozlik strategiyasini keng jamoatchilikka taqdim etdi.

Ushbu ulkan loyiha zamonaviy urbanistikaning eng ilg‘or yo‘nalishlaridan biri — «15 daqiqalik shahar» (15-minute city) konsepsiyasi asosida barpo etilmoqda. Bunda aholining sifatli yashashi uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma yaqin atrofda joylashtiriladi.

Loyihaning bosh g‘oyasi va qulayliklari

Yangi ma’muriy markazda avtomobillarga bo‘lgan ehtiyojni va transport yuklamasini kamaytirish, shuningdek, ekologik jihatdan qulay mikroiqlim yaratish maqsad qilingan. Rejaga ko‘ra, shahar aholisi kundalik hayot uchun eng muhim bo‘lgan obyektlarga uyidan chiqib, 15-20 daqiqa ichida piyoda yoki velosipedda yetib borishi mumkin bo‘ladi.

Yangi Toshkent loyihasining 3 ta ustuvor yo‘nalishi

Vazirlik taqdim etgan strategiyaga ko‘ra, qurilish ishlarida quyidagi uchta muhim jihatga alohida e’tibor qaratiladi:

  • Maksimal qulaylik (Piyoda yurish masofasi): Maktablar, maktabgacha ta’lim tashkilotlari (bog‘chalar), zamonaviy tibbiyot muassasalari va savdo shoxobchalari turar joy mavzelariga shundoqqina yaqin atrofda quriladi.

  • Ekologiya va yashil zonalar: Shahar ekotizimini yaxshilash uchun sun’iy suv havzalari, ko‘llar hamda ularning qirg‘oq bo‘ylarida keng qamrovli yashil bog‘lar tarmog‘i yaratiladi. Bu yozning issiq kunlarida shaharda salqin havo muhitini saqlashga yordam beradi.

  • Avtonom urbanizm: Har bir turar joy hududi (dahasi) o‘zining to‘liq xizmat ko‘rsatish tizimiga ega bo‘lgan mustaqil markazga aylanadi. Ya’ni, aholi biror xizmatdan foydalanish yoki dam olish uchun shaharning narigi chekkasiga borishiga hojat qolmaydi.

Urbanistlar ma’lumoti:

«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi dunyoning Parij, Melburn va Kopengagen kabi eng qulay megapolislarida faol qo‘llaniladi. Uning asosiy falsafasi — shaharni mashinalar uchun emas, balki insonlar uchun qulay va xavfsiz makonga aylantirish, ortiqcha vaqt hamda energiya yo‘qotilishining oldini olishdir.

Yangi Toshkent loyihasi doirasida ushbu tajribaning qo‘llanilishi, kelajakda poytaxtimizning yangi qismi nafaqat ma’muriy markaz, balki yashash uchun eng shinam va yashil hududlardan biri bo‘lishidan dalolat beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqdaYangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqdaBugun, 14:04Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiJahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiBugun, 12:43Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Bugun, 12:25Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 12:13Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaBaxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaKecha, 22:00Mirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiMirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiKecha, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan