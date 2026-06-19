«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?
Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida poytaxtimizning kelajagiga oid juda qiziqarli taqdimot o‘tkazildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vaziri o‘rinbosari Davronjon Adilov Yangi Toshkentning shaharsozlik strategiyasini keng jamoatchilikka taqdim etdi.
Ushbu ulkan loyiha zamonaviy urbanistikaning eng ilg‘or yo‘nalishlaridan biri — «15 daqiqalik shahar» (15-minute city) konsepsiyasi asosida barpo etilmoqda. Bunda aholining sifatli yashashi uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma yaqin atrofda joylashtiriladi.
Loyihaning bosh g‘oyasi va qulayliklari
Yangi ma’muriy markazda avtomobillarga bo‘lgan ehtiyojni va transport yuklamasini kamaytirish, shuningdek, ekologik jihatdan qulay mikroiqlim yaratish maqsad qilingan. Rejaga ko‘ra, shahar aholisi kundalik hayot uchun eng muhim bo‘lgan obyektlarga uyidan chiqib, 15-20 daqiqa ichida piyoda yoki velosipedda yetib borishi mumkin bo‘ladi.
Yangi Toshkent loyihasining 3 ta ustuvor yo‘nalishi
Vazirlik taqdim etgan strategiyaga ko‘ra, qurilish ishlarida quyidagi uchta muhim jihatga alohida e’tibor qaratiladi:
Maksimal qulaylik (Piyoda yurish masofasi): Maktablar, maktabgacha ta’lim tashkilotlari (bog‘chalar), zamonaviy tibbiyot muassasalari va savdo shoxobchalari turar joy mavzelariga shundoqqina yaqin atrofda quriladi.
Ekologiya va yashil zonalar: Shahar ekotizimini yaxshilash uchun sun’iy suv havzalari, ko‘llar hamda ularning qirg‘oq bo‘ylarida keng qamrovli yashil bog‘lar tarmog‘i yaratiladi. Bu yozning issiq kunlarida shaharda salqin havo muhitini saqlashga yordam beradi.
Avtonom urbanizm: Har bir turar joy hududi (dahasi) o‘zining to‘liq xizmat ko‘rsatish tizimiga ega bo‘lgan mustaqil markazga aylanadi. Ya’ni, aholi biror xizmatdan foydalanish yoki dam olish uchun shaharning narigi chekkasiga borishiga hojat qolmaydi.
Urbanistlar ma’lumoti:
«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi dunyoning Parij, Melburn va Kopengagen kabi eng qulay megapolislarida faol qo‘llaniladi. Uning asosiy falsafasi — shaharni mashinalar uchun emas, balki insonlar uchun qulay va xavfsiz makonga aylantirish, ortiqcha vaqt hamda energiya yo‘qotilishining oldini olishdir.
Yangi Toshkent loyihasi doirasida ushbu tajribaning qo‘llanilishi, kelajakda poytaxtimizning yangi qismi nafaqat ma’muriy markaz, balki yashash uchun eng shinam va yashil hududlardan biri bo‘lishidan dalolat beradi.
…