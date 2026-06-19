Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?

·0·Avto
Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?

AQSH va Eron oʻrtasida erishilgan kelishuv natijasida jahon savdo yoʻllarining eng muhim nuqtalaridan biri — Gormuz boʻgʻozi tankerlar harakati uchun qayta ochildi. Dunyo boʻylab neft yetkazib berishning qariyb 20 foizi aynan shu suv yoʻli orqali amalga oshirilishini inobatga olsak, ushbu yangilik global energetika bozoridagi bosimni sezilarli darajada pasaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Siyosiy vaziyatning yumshashi ortidan Brent markali xom neft narxi bir barrel uchun 80 dollardan pastga tushdi. Taqqoslash uchun, nizo avjiga chiqqan pallada ushbu koʻrsatkich 120 dollargacha koʻtarilgan edi. Narxlarning pasayishi jahon bozorida ijobiy signal sifatida qabul qilinsa-da, avtomobil egalari uchun yoqilgʻi quyish shoxobchalaridagi narxlarning pasayishi bir oz vaqt talab qilishi mumkin.

Yoqilgʻi narxi nega sekin pasayadi?

Ekspertlarning taʼkidlashicha, ulgurji narxlar neft kotirovkalariga tezda moslashsa-da, chakana savdoda vaziyat boshqacha. Petrol Retailers Association ijrochi direktori Gordon Balmerning soʻzlariga koʻra, chakana savdogarlar yoqilgʻini turli muddatli shartnomalar asosida sotib olishadi. Ayrimlari har kuni xarid qilsa, boshqalari haftalik yoki ikki haftalik kechikish bilan ishlaydi. Bu esa qimmat narxda sotib olingan zaxiralar tugamaguncha, arzonlashgan narxlar isteʼmolchiga yetib bormasligini anglatadi.

Warwick Business School professori Nigel Driffieldning fikricha, narxlarning pasayish surʼati koʻp jihatdan inqiroz davrida imzolangan fyuchers shartnomalariga bogʻliq. Agar yoqilgʻi kompaniyalari narxlar baland boʻlgan vaqtda uzoq muddatli yetkazib berish shartnomalarini imzolab qoʻygan boʻlsa, isteʼmolchilar uchun narxlar pasayishi ancha kechikishi mumkin.

Isteʼmolchilar uchun kutilmalar

AA (Automobile Association) maʼlumotlariga koʻra, tinchlik kelishuvi imzolanishidan oldin ham benzin va dizel narxlarida biroz pasayish kuzatilgan. Hozirda benzinning har bir litri oʻrtacha 4,6 pensga, dizel esa qariyb 9 pensga arzonlashgan. Bu esa oʻrtacha sigʻimli bakni toʻldirishda sezilarli tejash imkonini bermoqda. Biroq, narxlar inqirozdan oldingi darajaga tezda qaytishi dargumon.

Mutaxassislar haydovchilar yoqilgʻi quyish shoxobchalarida sezilarli pasayishni taxminan uch haftadan keyin koʻrishni boshlashlari mumkinligini aytishmoqda. Shunga qaramay, logistika muammolari saqlanib qolmoqda: koʻplab tankerlar hozirda Fors koʻrfazidan uzoqdagi boshqa yoʻnalishlarda harakatlanmoqda va ularning qaytishi uchun vaqt kerak boʻladi.

Oʻzbekiston kabi importga bogʻliq boʻlgan yoki jahon neft kotirovkalari asosida narx belgilaydigan bozorlar uchun ham Gormuz boʻgʻozidagi barqarorlik muhim ahamiyatga ega. Global narxlarning pasayishi ichki bozordagi yoqilgʻi narxining barqarorlashishiga va inflyatsion bosimning kamayishiga xizmat qiladi.

NeftBenzin NarxiGormuz BoʻgʻoziAvtomobilEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinYevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinBugun, 16:23Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobMercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobBugun, 14:21Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniMini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniBugun, 11:21Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiAvtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiBugun, 10:22Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariLi Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariBugun, 08:59Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 07:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi