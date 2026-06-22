Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqda

·0·Texno
Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqda

Zamonaviy biznes olamida generativ sunʼiy intellekt (SI) vositalarini ommaviy ravishda joriy etish kutilgan samaradorlik oʻrniga jiddiy tizimli muammolarni keltirib chiqarmoqda. Harvard Business Review nashri tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatadiki, kompaniyalar inson mehnatiga bogʻliqlikni kamaytirishga urinib, bilimlarning pasayishi va ish jarayonlarining sekinlashishi kabi kutilmagan toʻsiqlarga duch kelishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekspertlar ushbu holatni tahlil qilar ekan, biznes leksikonida yangi paydo boʻlgan «workslop» atamasini qoʻllashmoqda. Bu tushuncha SI tomonidan yaratilgan past sifatli, tekshirilmagan va ish jarayonlarini toʻxtatib qoʻyadigan kontent oqimini anglatadi. Kompaniyalar texnologik poygada ortda qolmaslik uchun sunʼiy intellektni barcha boʻgʻinlarga tatbiq etayotgani oqibatida korporativ maʼlumotlarning umumiy sifati pasayib, xodimlar oʻz malakalarini yoʻqota boshlamoqda.

Bilimlar degradatsiyasi va ishonch inqirozi

Harvard Business Review maʼlumotiga koʻra, muammoning negizida zanjirli reaksiya yotadi: xodimlar ish materiallarini tayyorlashda ChatGPT kabi modellardan foydalanadi, biroq bu kontent koʻpincha xatoliklar yoki «gallyutsinatsiyalar» bilan toʻla boʻladi. Natijada, hamkasblar oʻsha materiallarni tekshirish uchun qoʻshimcha vaqt sarflashga majbur boʻlishadi. Bu esa ichki maʼlumotlarga boʻlgan ishonchning pasayishiga va yillar davomida toʻplangan korporativ tajribaning qadrsizlanishiga olib keladi.

Hozirda koʻplab tashkilotlarda faqat SI tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatolarni tuzatish bilan shugʻullanadigan alohida shtat birliklari paydo boʻlmoqda. Bu esa avtomatlashtirish orqali erishilishi kutilgan iqtisodiy foydani yoʻqqa chiqaradi. Xodimlar nafaqat texnologiyaga, balki maʼlumotlar oʻtadigan butun ish jarayoniga shubha bilan qaray boshlaganlar, bu esa jamoaviy muhitga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Mehnat bozori va kadrlar tanlovi

SI taʼsiri mehnat bozorini ham chetlab oʻtmayapti. Nomzodlar va ish beruvchilar oʻrtasidagi muloqot avtomatlashtirilgan bosqichlar tufayli sunʼiylashib bormoqda, bu esa har ikki tomonning kutuvlarini buzib koʻrsatadi. Natijada, munosib mutaxassislarni tanlab olish jarayoni murakkablashib, xatoliklar ehtimoli ortib bormoqda.

Tadqiqotchilar ushbu inqirozdan chiqish uchun quyidagi tavsiyalarni ilgari surmoqdalar:

  • Generativ sunʼiy intellektni barcha bosqichlarda emas, balki faqat haqiqiy qiymat qoʻshadigan aniq vazifalarda qoʻllash;
  • Ommaviy va ochiq modellardan koʻra, kompaniyaning ichki maʼlumotlariga oʻrgatilgan ixtisoslashgan tizimlardan foydalanish;
  • SI tomonidan yaratilgan har bir maʼlumotni majburiy tekshirish tizimini joriy etish;
  • Xodimlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini saqlab qolish uchun bilim almashishning anʼanaviy usullarini qoʻllab-quvvatlash.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, SI orqali samaradorlikni cheksiz oshirish haqidagi dastlabki qarashlar bugun reallikka toʻqnash keldi. Kompaniyalar sunʼiy intellektni nazoratsiz joriy etish orqali yuklamani kamaytirish oʻrniga, xatolarni tuzatish uchun qoʻshimcha qoʻl mehnatiga ehtiyoj sezmoqdalar. Bu esa texnologiyaga nisbatan yanada ehtiyotkor va tizimli yondashuvni talab etadi.

Sunʼiy IntellektTexnologiyaBiznesHarvard Business ReviewChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiAviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 00:57Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiUbisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiKecha, 23:54Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiFigure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiKecha, 23:53Qahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiQahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiKecha, 23:20Yer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiYer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiKecha, 22:59Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariKecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi