Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqda
Zamonaviy biznes olamida generativ sunʼiy intellekt (SI) vositalarini ommaviy ravishda joriy etish kutilgan samaradorlik oʻrniga jiddiy tizimli muammolarni keltirib chiqarmoqda. Harvard Business Review nashri tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatadiki, kompaniyalar inson mehnatiga bogʻliqlikni kamaytirishga urinib, bilimlarning pasayishi va ish jarayonlarining sekinlashishi kabi kutilmagan toʻsiqlarga duch kelishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ekspertlar ushbu holatni tahlil qilar ekan, biznes leksikonida yangi paydo boʻlgan «workslop» atamasini qoʻllashmoqda. Bu tushuncha SI tomonidan yaratilgan past sifatli, tekshirilmagan va ish jarayonlarini toʻxtatib qoʻyadigan kontent oqimini anglatadi. Kompaniyalar texnologik poygada ortda qolmaslik uchun sunʼiy intellektni barcha boʻgʻinlarga tatbiq etayotgani oqibatida korporativ maʼlumotlarning umumiy sifati pasayib, xodimlar oʻz malakalarini yoʻqota boshlamoqda.
Bilimlar degradatsiyasi va ishonch inqiroziHarvard Business Review maʼlumotiga koʻra, muammoning negizida zanjirli reaksiya yotadi: xodimlar ish materiallarini tayyorlashda ChatGPT kabi modellardan foydalanadi, biroq bu kontent koʻpincha xatoliklar yoki «gallyutsinatsiyalar» bilan toʻla boʻladi. Natijada, hamkasblar oʻsha materiallarni tekshirish uchun qoʻshimcha vaqt sarflashga majbur boʻlishadi. Bu esa ichki maʼlumotlarga boʻlgan ishonchning pasayishiga va yillar davomida toʻplangan korporativ tajribaning qadrsizlanishiga olib keladi.
Hozirda koʻplab tashkilotlarda faqat SI tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatolarni tuzatish bilan shugʻullanadigan alohida shtat birliklari paydo boʻlmoqda. Bu esa avtomatlashtirish orqali erishilishi kutilgan iqtisodiy foydani yoʻqqa chiqaradi. Xodimlar nafaqat texnologiyaga, balki maʼlumotlar oʻtadigan butun ish jarayoniga shubha bilan qaray boshlaganlar, bu esa jamoaviy muhitga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Mehnat bozori va kadrlar tanloviSI taʼsiri mehnat bozorini ham chetlab oʻtmayapti. Nomzodlar va ish beruvchilar oʻrtasidagi muloqot avtomatlashtirilgan bosqichlar tufayli sunʼiylashib bormoqda, bu esa har ikki tomonning kutuvlarini buzib koʻrsatadi. Natijada, munosib mutaxassislarni tanlab olish jarayoni murakkablashib, xatoliklar ehtimoli ortib bormoqda.
Tadqiqotchilar ushbu inqirozdan chiqish uchun quyidagi tavsiyalarni ilgari surmoqdalar:
- Generativ sunʼiy intellektni barcha bosqichlarda emas, balki faqat haqiqiy qiymat qoʻshadigan aniq vazifalarda qoʻllash;
- Ommaviy va ochiq modellardan koʻra, kompaniyaning ichki maʼlumotlariga oʻrgatilgan ixtisoslashgan tizimlardan foydalanish;
- SI tomonidan yaratilgan har bir maʼlumotni majburiy tekshirish tizimini joriy etish;
- Xodimlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini saqlab qolish uchun bilim almashishning anʼanaviy usullarini qoʻllab-quvvatlash.
…