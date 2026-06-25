SpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqda
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship raketa tizimi uchun Floridada yangi infratuzilma barpo etish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan soʻnggi tasvirlarda "Mechazilla" nomi bilan mashhur boʻlgan ulkan mexanik ushlagichning birinchi qismi tashilayotgani aks etgan. Ushbu texnologik yechim raketalarni qayta uchirish jarayonini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NASASpaceflight nashri vakili @MaxQ tomonidan eʼlon qilingan kadrlarda mexanik "panja"ning Kennedy Space Center hududidagi Hangar X binosidan olib chiqilayotganini koʻrish mumkin. Ogʻir koʻp oʻqli platforma yordamida tashilayotgan ushbu tugun Starship tizimining ajralmas qismi boʻlib, u xizmat koʻrsatish minorasiga oʻrnatiladi. Uning asosiy vazifasi — Yerga qaytib tushayotgan Super Heavy tezlatkichlarini havoning oʻzida tutib qolishdir.
Inqilobiy qoʻnish tizimi va uning afzalliklariMechazilla tizimi SpaceX muhandislarining eng dadil gʻoyalaridan biri hisoblanadi. Anʼanaviy qoʻnish tayanchlaridan voz kechish raketaning umumiy vaznini kamaytirishga va foydali yuk hajmini oshirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, raketa toʻgʻridan-toʻgʻri start maydonchasidagi minoraga qoʻngani sababli, uni qayta tayyorlash va navbatdagi parvozga uchirish vaqti sezilarli darajada qisqaradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni paytda Floridadagi SLC-37 maydonchasida qurilish ishlari qizgʻin davom etmoqda. Mutaxassislar start minorasini bosqichma-bosqich yigʻib, uni ushbu murakkab mexanizm bilan integratsiya qilishga tayyorlanmoqdalar. Bu kabi infratuzilma nafaqat texnologik yutuq, balki SpaceX kompaniyasining koinotga parvozlar chastotasini oshirish strategiyasining asosiy boʻgʻinidir.
Milliardlab dollarlik investitsiya va modernizatsiyaSpaceX Floridadagi Starship dasturini rivojlantirish uchun taxminan 1,8 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritishni rejalashtirgan. Bu mablagʻlar nafaqat yangi start maydonchalarini qurishga, balki mavjud texnologiyalarni takomillashtirishga ham yoʻnaltiriladi. Kompaniya bir vaqtning oʻzida bir nechta shtatda ish olib borib, koinotga chiqish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.
Shu bilan birga, Texasdagi Starbase kosmodromida ham modernizatsiya ishlari toʻxtagani yoʻq. U yerda mutaxassislar kuchli Liebherr LR11000 kranidan foydalangan holda birinchi start minorasining eski qismlarini demontaj qilmoqdalar. Bu esa SpaceX oʻzining ilk muvaffaqiyatli tajribalaridan xulosa chiqarib, uskunalar dizaynini muntazam ravishda yangilab borayotganidan dalolat beradi.
Yangi Mechazilla qurilmasining Floridaga yetkazilishi Starship loyihasining global miqyosga chiqayotganini anglatadi. Agar Texasdagi sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Floridadagi yangi maydoncha oylik va hatto haftalik parvozlarni amalga oshirish uchun asosiy markazga aylanishi mumkin. Bu esa insoniyatning Mars va Oyga boʻlgan safarlarini yanada yaqinlashtiradi.
…