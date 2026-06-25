SpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqda

·28·Texno
SpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqda

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship raketa tizimi uchun Floridada yangi infratuzilma barpo etish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan soʻnggi tasvirlarda "Mechazilla" nomi bilan mashhur boʻlgan ulkan mexanik ushlagichning birinchi qismi tashilayotgani aks etgan. Ushbu texnologik yechim raketalarni qayta uchirish jarayonini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASASpaceflight nashri vakili @MaxQ tomonidan eʼlon qilingan kadrlarda mexanik "panja"ning Kennedy Space Center hududidagi Hangar X binosidan olib chiqilayotganini koʻrish mumkin. Ogʻir koʻp oʻqli platforma yordamida tashilayotgan ushbu tugun Starship tizimining ajralmas qismi boʻlib, u xizmat koʻrsatish minorasiga oʻrnatiladi. Uning asosiy vazifasi — Yerga qaytib tushayotgan Super Heavy tezlatkichlarini havoning oʻzida tutib qolishdir.

Inqilobiy qoʻnish tizimi va uning afzalliklari

Mechazilla tizimi SpaceX muhandislarining eng dadil gʻoyalaridan biri hisoblanadi. Anʼanaviy qoʻnish tayanchlaridan voz kechish raketaning umumiy vaznini kamaytirishga va foydali yuk hajmini oshirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, raketa toʻgʻridan-toʻgʻri start maydonchasidagi minoraga qoʻngani sababli, uni qayta tayyorlash va navbatdagi parvozga uchirish vaqti sezilarli darajada qisqaradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni paytda Floridadagi SLC-37 maydonchasida qurilish ishlari qizgʻin davom etmoqda. Mutaxassislar start minorasini bosqichma-bosqich yigʻib, uni ushbu murakkab mexanizm bilan integratsiya qilishga tayyorlanmoqdalar. Bu kabi infratuzilma nafaqat texnologik yutuq, balki SpaceX kompaniyasining koinotga parvozlar chastotasini oshirish strategiyasining asosiy boʻgʻinidir.

Milliardlab dollarlik investitsiya va modernizatsiya

SpaceX Floridadagi Starship dasturini rivojlantirish uchun taxminan 1,8 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritishni rejalashtirgan. Bu mablagʻlar nafaqat yangi start maydonchalarini qurishga, balki mavjud texnologiyalarni takomillashtirishga ham yoʻnaltiriladi. Kompaniya bir vaqtning oʻzida bir nechta shtatda ish olib borib, koinotga chiqish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Shu bilan birga, Texasdagi Starbase kosmodromida ham modernizatsiya ishlari toʻxtagani yoʻq. U yerda mutaxassislar kuchli Liebherr LR11000 kranidan foydalangan holda birinchi start minorasining eski qismlarini demontaj qilmoqdalar. Bu esa SpaceX oʻzining ilk muvaffaqiyatli tajribalaridan xulosa chiqarib, uskunalar dizaynini muntazam ravishda yangilab borayotganidan dalolat beradi.

Yangi Mechazilla qurilmasining Floridaga yetkazilishi Starship loyihasining global miqyosga chiqayotganini anglatadi. Agar Texasdagi sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Floridadagi yangi maydoncha oylik va hatto haftalik parvozlarni amalga oshirish uchun asosiy markazga aylanishi mumkin. Bu esa insoniyatning Mars va Oyga boʻlgan safarlarini yanada yaqinlashtiradi.

SpaceXStarshipElon MuskMechazillaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiIberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiBugun, 11:21iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiiPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiBugun, 10:29Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 09:29Airbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqibAirbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqibBugun, 06:21AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiAQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiBugun, 05:27Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiElon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi