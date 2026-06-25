Bosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdi
Bosniya va Hersegovina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida tarixiy natija qayd etib, pley-off bosqichiga yo‘l oldi.
Sergey Barbares boshchiligidagi jamoa guruh bosqichini 4 ochko bilan yakunlab, uchinchi o‘rinni egalladi. Bosniyaliklar Shveysariya va Kanadadan keyingi pog‘onadan joy olgan holda, guruhda uchinchi o‘rinni egallab turib pley-offga chiqqan ilk terma jamoaga aylandi.
Bu natija Bosniya va Hersegovina futboli tarixida alohida ahamiyatga ega. Chunki jamoa o‘z tarixida birinchi marta jahon chempionatining pley-off bosqichiga chiqishga muvaffaq bo‘ldi.
Bosniyaliklar bundan avval 2014 yilgi mundialda ishtirok etgan edi. O‘sha turnirda ham jamoa guruhda uchinchi o‘rinni egallagan, ammo amaldagi format sabab keyingi bosqichga yo‘l ola olmagandi.
Oradan 12 yil o‘tib, Bosniya va Hersegovina yana jahon chempionati sahnasiga qaytdi va bu safar tarixiy yo‘llanmani qo‘lga kiritdi. Endi jamoa pley-offda ham o‘z yurishini davom ettirishga harakat qiladi.
…