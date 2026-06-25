Bosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdi

·57·Sport
Bosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdi

Bosniya va Hersegovina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida tarixiy natija qayd etib, pley-off bosqichiga yo‘l oldi.

Sergey Barbares boshchiligidagi jamoa guruh bosqichini 4 ochko bilan yakunlab, uchinchi o‘rinni egalladi. Bosniyaliklar Shveysariya va Kanadadan keyingi pog‘onadan joy olgan holda, guruhda uchinchi o‘rinni egallab turib pley-offga chiqqan ilk terma jamoaga aylandi.

Bu natija Bosniya va Hersegovina futboli tarixida alohida ahamiyatga ega. Chunki jamoa o‘z tarixida birinchi marta jahon chempionatining pley-off bosqichiga chiqishga muvaffaq bo‘ldi.

Bosniyaliklar bundan avval 2014 yilgi mundialda ishtirok etgan edi. O‘sha turnirda ham jamoa guruhda uchinchi o‘rinni egallagan, ammo amaldagi format sabab keyingi bosqichga yo‘l ola olmagandi.

Oradan 12 yil o‘tib, Bosniya va Hersegovina yana jahon chempionati sahnasiga qaytdi va bu safar tarixiy yo‘llanmani qo‘lga kiritdi. Endi jamoa pley-offda ham o‘z yurishini davom ettirishga harakat qiladi.

Bosniya va GertsogovinaSergey BarbaresShveyziyaKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Bugun, 13:20Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...Bugun, 12:38Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Bugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi