Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdi

·0·Texno
Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdi

Ilon Mask boshchiligidagi Starlink kompaniyasi aviatsiya sohasida inqilobiy oʻzgarishlarni davom ettirmoqda. Ispaniyaning Iberia aviakompaniyasi oʻzining uzoq masofalarga uchuvchi samolyotlarida sunʼiy yoʻldosh orqali ishlaydigan yuqori tezlikdagi internet tizimini rasman tijoriy foydalanishga topshirdi. Bu qadam havo yoʻllarida aloqa sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilk sinov va amaliy parvoz 2026-yilning 23-iyun kuni Madrid — San-Paulu yoʻnalishi boʻyicha amalga oshirildi. Adolfo Suares Madrid-Baraxas aeroportidan koʻtarilgan EC-MAA roʻyxat raqamli havo kemasi Starlink tizimi bilan jihozlangan Iberia parkidagi birinchi samolyotga aylandi. Endilikda ushbu reys yoʻlovchilari parvoz davomida yerda foydalaniladigan sifatdagi internetdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar.

Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlink tizimi samolyot bortida soniyasiga 450–500 Mbit gacha yuklash (download) va 70 Mbit/s gacha maʼlumot uzatish (upload) tezligini taʼminlay oladi. Eng muhimi, aloqa uzilishlarsiz va minimal kechikishlar (latency) bilan ishlaydi. Bu esa yoʻlovchilarga nafaqat ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, balki videoaloqa orqali muloqot qilish va ogʻir hajmli fayllar bilan ishlash imkonini beradi.

Iberia rahbariyati ushbu xizmatni barcha yoʻlovchilar uchun, ularning qaysi klassda uchayotganidan qatʼi nazar, mutlaqo bepul qilishni rejalashtirgan. Shuningdek, internetga ulanish samolyotga oʻtirish jarayonidan boshlab, to manzilga yetib borguncha uzluksiz davom etadi. Bu avvalgi avlod sunʼiy yoʻldosh internetlaridan farqli oʻlaroq, samolyot maʼlum balandlikka koʻtarilishini kutish zaruratini yoʻqotadi.

Keng koʻlamli strategiya va kelajak rejalari

Iberia aviakompaniyasi 2026-yil yakuniga qadar oʻzining uzoq masofali flotining qariyb 35 foizini Starlink uskunalari bilan jihozlashni maqsad qilgan. Biroq loyiha koʻlami faqat bitta aviatashuvchi bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniyaning bosh tuzilmasi hisoblangan International Airlines Group (IAG) oʻz tarkibidagi turli aviakompaniyalarga tegishli 500 dan ortiq samolyotni ushbu tizimga ulashni rejalashtirmoqda.

Starlink aviatsiya bozorida oʻz oʻrnini jadal mustahkamlab bormoqda. Bugungi kunda dunyo boʻylab 41 ta aviakompaniya Ilon Mask texnologiyasidan foydalanish boʻyicha kelishuvlarga ega. Dasturga kiritilgan jami samolyotlar soni esa 7000 tadan oshib ketdi. Avvalroq Southwest Airlines ham yangi avlod sunʼiy yoʻldosh interneti oʻrnatilgan ilk reysini muvaffaqiyatli amalga oshirgan edi.

Oʻzbekistonlik sayyohlar va xalqaro reyslardan foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli, chunki Yevropa va Amerika yoʻnalishlaridagi uzoq parvozlarda sifatli aloqa masalasi doimo dolzarb boʻlib kelgan. Starlink kabi texnologiyalarning ommalashishi yaqin yillarda parvoz davomida internetdan foydalanishni hashamatdan oddiy standartga aylantirishi kutilmoqda.

StarlinkIberiaIlon MaskInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaSpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaBugun, 10:57iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiiPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiBugun, 10:29Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 09:29Airbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqibAirbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqibBugun, 06:21AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiAQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiBugun, 05:27Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiElon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi