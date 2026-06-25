Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdi
Ilon Mask boshchiligidagi Starlink kompaniyasi aviatsiya sohasida inqilobiy oʻzgarishlarni davom ettirmoqda. Ispaniyaning Iberia aviakompaniyasi oʻzining uzoq masofalarga uchuvchi samolyotlarida sunʼiy yoʻldosh orqali ishlaydigan yuqori tezlikdagi internet tizimini rasman tijoriy foydalanishga topshirdi. Bu qadam havo yoʻllarida aloqa sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilk sinov va amaliy parvoz 2026-yilning 23-iyun kuni Madrid — San-Paulu yoʻnalishi boʻyicha amalga oshirildi. Adolfo Suares Madrid-Baraxas aeroportidan koʻtarilgan EC-MAA roʻyxat raqamli havo kemasi Starlink tizimi bilan jihozlangan Iberia parkidagi birinchi samolyotga aylandi. Endilikda ushbu reys yoʻlovchilari parvoz davomida yerda foydalaniladigan sifatdagi internetdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar.
Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlink tizimi samolyot bortida soniyasiga 450–500 Mbit gacha yuklash (download) va 70 Mbit/s gacha maʼlumot uzatish (upload) tezligini taʼminlay oladi. Eng muhimi, aloqa uzilishlarsiz va minimal kechikishlar (latency) bilan ishlaydi. Bu esa yoʻlovchilarga nafaqat ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, balki videoaloqa orqali muloqot qilish va ogʻir hajmli fayllar bilan ishlash imkonini beradi.
Iberia rahbariyati ushbu xizmatni barcha yoʻlovchilar uchun, ularning qaysi klassda uchayotganidan qatʼi nazar, mutlaqo bepul qilishni rejalashtirgan. Shuningdek, internetga ulanish samolyotga oʻtirish jarayonidan boshlab, to manzilga yetib borguncha uzluksiz davom etadi. Bu avvalgi avlod sunʼiy yoʻldosh internetlaridan farqli oʻlaroq, samolyot maʼlum balandlikka koʻtarilishini kutish zaruratini yoʻqotadi.
Keng koʻlamli strategiya va kelajak rejalariIberia aviakompaniyasi 2026-yil yakuniga qadar oʻzining uzoq masofali flotining qariyb 35 foizini Starlink uskunalari bilan jihozlashni maqsad qilgan. Biroq loyiha koʻlami faqat bitta aviatashuvchi bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniyaning bosh tuzilmasi hisoblangan International Airlines Group (IAG) oʻz tarkibidagi turli aviakompaniyalarga tegishli 500 dan ortiq samolyotni ushbu tizimga ulashni rejalashtirmoqda.
Starlink aviatsiya bozorida oʻz oʻrnini jadal mustahkamlab bormoqda. Bugungi kunda dunyo boʻylab 41 ta aviakompaniya Ilon Mask texnologiyasidan foydalanish boʻyicha kelishuvlarga ega. Dasturga kiritilgan jami samolyotlar soni esa 7000 tadan oshib ketdi. Avvalroq Southwest Airlines ham yangi avlod sunʼiy yoʻldosh interneti oʻrnatilgan ilk reysini muvaffaqiyatli amalga oshirgan edi.
Oʻzbekistonlik sayyohlar va xalqaro reyslardan foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli, chunki Yevropa va Amerika yoʻnalishlaridagi uzoq parvozlarda sifatli aloqa masalasi doimo dolzarb boʻlib kelgan. Starlink kabi texnologiyalarning ommalashishi yaqin yillarda parvoz davomida internetdan foydalanishni hashamatdan oddiy standartga aylantirishi kutilmoqda.
…