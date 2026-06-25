Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqda

·30·Texno
Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqda

Smartfonlar sanoatida energiya samaradorligi va avtonom ish vaqti masalasi hamon eng dolzarb muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Biroq soʻnggi texnologik yangiliklar bu borada katta burilish boʻlishidan dalolat bermoqda. Mashhur insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, ayni damda 14 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan yangi smartfon ustida ish olib borilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilma allaqachon NPI (New Product Introduction) bosqichiga oʻtgan. Bu shuni anglatadiki, loyiha shunchaki laboratoriya sinovlari yoki xomaki chizmalardan iborat emas, balki real ishlab chiqarish jarayoniga tayyorlanmoqda. Bunday sigʻim zamonaviy texnologiyalar olami uchun rekord koʻrsatkich hisoblanadi va foydalanuvchilarga bir necha kunlik faol quvvat bilan taʼminlash imkonini beradi.

iPhone koʻrsatkichlaridan uch baravar yuqori

Taqqoslash uchun aytadigan boʻlsak, 14 000 mA/soatlik koʻrsatkich bugungi kunda bozorda ommalashgan koʻplab flagmanlardan, xususan, Apple kompaniyasining iPhone modellaridan qariyb uch baravar ustundir. iPhone smartfonlarining soʻnggi avlodlarida akkumulyator sigʻimi oʻrtacha 4000–5000 mA/soat atrofida ekanini hisobga olsak, yangi qurilma quvvat borasida mutlaqo yangi darajaga koʻtarilishi kutilmoqda.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, bunday ulkan energiya zaxirasi nafaqat uzoq vaqt quvvatlanmasdan ishlashni, balki smartfonning ogʻirligi va qalinligiga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, ishlab chiqaruvchilar zamonaviy zichlikka ega batareyalar yordamida qurilmaning ixchamligini saqlab qolishga harakat qilmoqdalar.

Bozordagi raqobat va tendensiyalar

Yaqinda Honor kompaniyasi oʻzining Honor X80 Pro Max modelida 11 000 mA/soatlik batareyadan foydalangani haqida xabarlar tarqalgan edi. Hatto ushbu ishlab chiqaruvchi batareya ikki yil ichida ishdan chiqsa, uni bepul almashtirib berish kafolatini ham taqdim etgan. 14 000 mA/soatlik yangi smartfon esa ushbu rekordni ham yangilashga tayyorlanmoqda.

Ushbu maʼlumotni tarqatgan Digital Chat Station avval ham texnologiya olamida oʻzining aniq prognozlari bilan tanilgan. U Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfonining Samsung displeyi bilan jihozlanishini birinchilardan boʻlib maʼlum qilgan edi. Shuningdek, u Dimensity 9400 protsessori Snapdragon 8 Elite mikrosxemasidan oldinroq taqdim etilishini ham toʻgʻri bashorat qilgan.

Hozircha ushbu "energiya giganti" qaysi brend ostida chiqishi va uning aniq chiqarilish sanasi sir tutilmoqda. Biroq mutaxassislarning fikricha, bunday qurilmalar asosan sayohatni xush koʻruvchilar, uzoq vaqt elektr tarmogʻidan uzoqda boʻladigan foydalanuvchilar va ogʻir oʻyin ishqibozlari uchun moʻljallangan boʻlishi mumkin.

Oʻzbekiston bozorida ham bunday yuqori sigʻimli akkumulyatorga ega smartfonlarga talab yuqori. Ayniqsa, hududlarda elektr energiyasi bilan bogʻliq uzilishlar yoki uzoq masofali safarlar vaqtida bunday qurilmalar foydalanuvchilar uchun haqiqiy najot boʻlishi shubhasiz.

SmartfonAkkumulyatorTexnologiyaiPhoneHonor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Airbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqibAirbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqibBugun, 06:21AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiAQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiBugun, 05:27Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiElon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiBugun, 04:24Infosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldiInfosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldiBugun, 04:23Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Bugun, 03:51Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiSunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi