Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqda
Smartfonlar sanoatida energiya samaradorligi va avtonom ish vaqti masalasi hamon eng dolzarb muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Biroq soʻnggi texnologik yangiliklar bu borada katta burilish boʻlishidan dalolat bermoqda. Mashhur insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, ayni damda 14 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan yangi smartfon ustida ish olib borilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilma allaqachon NPI (New Product Introduction) bosqichiga oʻtgan. Bu shuni anglatadiki, loyiha shunchaki laboratoriya sinovlari yoki xomaki chizmalardan iborat emas, balki real ishlab chiqarish jarayoniga tayyorlanmoqda. Bunday sigʻim zamonaviy texnologiyalar olami uchun rekord koʻrsatkich hisoblanadi va foydalanuvchilarga bir necha kunlik faol quvvat bilan taʼminlash imkonini beradi.
iPhone koʻrsatkichlaridan uch baravar yuqoriTaqqoslash uchun aytadigan boʻlsak, 14 000 mA/soatlik koʻrsatkich bugungi kunda bozorda ommalashgan koʻplab flagmanlardan, xususan, Apple kompaniyasining iPhone modellaridan qariyb uch baravar ustundir. iPhone smartfonlarining soʻnggi avlodlarida akkumulyator sigʻimi oʻrtacha 4000–5000 mA/soat atrofida ekanini hisobga olsak, yangi qurilma quvvat borasida mutlaqo yangi darajaga koʻtarilishi kutilmoqda.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, bunday ulkan energiya zaxirasi nafaqat uzoq vaqt quvvatlanmasdan ishlashni, balki smartfonning ogʻirligi va qalinligiga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, ishlab chiqaruvchilar zamonaviy zichlikka ega batareyalar yordamida qurilmaning ixchamligini saqlab qolishga harakat qilmoqdalar.
Bozordagi raqobat va tendensiyalarYaqinda Honor kompaniyasi oʻzining Honor X80 Pro Max modelida 11 000 mA/soatlik batareyadan foydalangani haqida xabarlar tarqalgan edi. Hatto ushbu ishlab chiqaruvchi batareya ikki yil ichida ishdan chiqsa, uni bepul almashtirib berish kafolatini ham taqdim etgan. 14 000 mA/soatlik yangi smartfon esa ushbu rekordni ham yangilashga tayyorlanmoqda.
Ushbu maʼlumotni tarqatgan Digital Chat Station avval ham texnologiya olamida oʻzining aniq prognozlari bilan tanilgan. U Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfonining Samsung displeyi bilan jihozlanishini birinchilardan boʻlib maʼlum qilgan edi. Shuningdek, u Dimensity 9400 protsessori Snapdragon 8 Elite mikrosxemasidan oldinroq taqdim etilishini ham toʻgʻri bashorat qilgan.
Hozircha ushbu "energiya giganti" qaysi brend ostida chiqishi va uning aniq chiqarilish sanasi sir tutilmoqda. Biroq mutaxassislarning fikricha, bunday qurilmalar asosan sayohatni xush koʻruvchilar, uzoq vaqt elektr tarmogʻidan uzoqda boʻladigan foydalanuvchilar va ogʻir oʻyin ishqibozlari uchun moʻljallangan boʻlishi mumkin.
Oʻzbekiston bozorida ham bunday yuqori sigʻimli akkumulyatorga ega smartfonlarga talab yuqori. Ayniqsa, hududlarda elektr energiyasi bilan bogʻliq uzilishlar yoki uzoq masofali safarlar vaqtida bunday qurilmalar foydalanuvchilar uchun haqiqiy najot boʻlishi shubhasiz.
…