Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqda

·46·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung buklanuvchi smartfonlar bozorida yetakchilikni mustahkamlash maqsadida navbatdagi katta qadamni tashlashga tayyorlanmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya yaqin orada taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy Z Fold 8 Ultra modelida tasvir aniqligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa foydalanuvchilar uchun vizual tajribani sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Z Fold 8 Ultra smartfoni amaldagi Galaxy Z Fold 7 modeliga qaraganda «sezilarli darajada yuqori ruxsatga ega» ekran bilan jihozlanadi. Hozircha ushbu oʻzgarish faqat tashqi displeyga tegishlimi, ichki egiluvchan panelgami yoki har ikkala ekranga ham daxldormi — bu borada aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan. Biroq, ekspertlar har ikki panelda ham ppi (piksel zichligi) koʻrsatkichi oshishini taxmin qilishmoqda.

Tasvir aniqligidagi yangi standartlar

Taqqoslash uchun, hozirgi Galaxy Z Fold 7 modelining tashqi ekrani 422 ppi, ichki egiluvchan displeyi esa 368 ppi zichlikka ega. Ushbu koʻrsatkichlar hozirning oʻzida ham yuqori sifatli tasvirni taʼminlaydi. Shunga qaramay, Samsung muhandislari Ultra versiya orqali buklanuvchi qurilmalar orasida eng tiniq tasvir beruvchi smartfonni yaratishni maqsad qilgan koʻrinadi. ixbt.com nashri xabar berishicha, bu kabi texnologik yangilanish ayniqsa kontent bilan ishlovchi va mobil oʻyin ishqibozlari uchun muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, nafaqat Ultra versiya, balki standart Galaxy Z Fold 8 modeli ham oʻz turkumidagi eng yuqori piksel zichligiga ega ekranlar bilan taʼminlanishi aytilmoqda. Bu Samsung kompaniyasining buklanuvchi qurilmalar segmentida raqobatchilardan, xususan, Xitoy brendlaridan oʻzib ketish strategiyasining bir qismidir. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brendning Fold seriyasi nufuzli gadjetlar qatorida turishini inobatga olsak, yangi modelga qiziqish yuqori boʻlishi tabiiy.

Taqdimot sanasi va kutilayotgan modellar

Yangi avlod qurilmalarining rasmiy namoyishi uzoq kutilmaydi. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung oʻzining yangi buklanuvchi liniyasini shu yilning 22-iyul kuni Londonda boʻlib oʻtadigan maxsus tadbirda namoyish etadi. Mazkur tadbirda quyidagi modellar taqdim etilishi kutilmoqda:

  • Galaxy Z Fold 8 — standart biznes-flagman;
  • Galaxy Z Fold 8 Ultra — maksimal texnik imkoniyatlarga ega premium model;
  • Galaxy Z Flip 8 — ixcham va zamonaviy «raskladushka».
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ushbu xabarlarni tarqatgan Ice Universe oʻzining aniq prognozlari bilan tanilgan. U avvalroq iPhone X dagi «chelkalar», iPhone 14 dizayni va Samsung kompaniyasining 200 megapikselli sensorlari haqida birinchilardan boʻlib xabar bergan edi. Uning Samsung kompaniyasining tadqiqot va ishlanmalar boʻlimidagi manbalari ushbu maʼlumotlarning ishonchlilik darajasi yuqori ekanidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Galaxy Z Fold 8 Ultra nafaqat oʻzining buklanish xususiyati, balki ekran sifati boʻyicha ham smartfonlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishi mumkin. Agar tasvir aniqligi boʻyicha kutilayotgan oʻzgarishlar amalga oshsa, bu Samsung uchun buklanuvchi qurilmalar evolyutsiyasidagi navbatdagi gʻalaba boʻladi.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiTesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiBugun, 12:56Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiYer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiBugun, 12:20Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiIberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiBugun, 11:21SpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaSpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaBugun, 10:57iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiiPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiBugun, 10:29Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi