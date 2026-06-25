Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung buklanuvchi smartfonlar bozorida yetakchilikni mustahkamlash maqsadida navbatdagi katta qadamni tashlashga tayyorlanmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya yaqin orada taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy Z Fold 8 Ultra modelida tasvir aniqligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa foydalanuvchilar uchun vizual tajribani sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Z Fold 8 Ultra smartfoni amaldagi Galaxy Z Fold 7 modeliga qaraganda «sezilarli darajada yuqori ruxsatga ega» ekran bilan jihozlanadi. Hozircha ushbu oʻzgarish faqat tashqi displeyga tegishlimi, ichki egiluvchan panelgami yoki har ikkala ekranga ham daxldormi — bu borada aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan. Biroq, ekspertlar har ikki panelda ham ppi (piksel zichligi) koʻrsatkichi oshishini taxmin qilishmoqda.
Tasvir aniqligidagi yangi standartlarTaqqoslash uchun, hozirgi Galaxy Z Fold 7 modelining tashqi ekrani 422 ppi, ichki egiluvchan displeyi esa 368 ppi zichlikka ega. Ushbu koʻrsatkichlar hozirning oʻzida ham yuqori sifatli tasvirni taʼminlaydi. Shunga qaramay, Samsung muhandislari Ultra versiya orqali buklanuvchi qurilmalar orasida eng tiniq tasvir beruvchi smartfonni yaratishni maqsad qilgan koʻrinadi. ixbt.com nashri xabar berishicha, bu kabi texnologik yangilanish ayniqsa kontent bilan ishlovchi va mobil oʻyin ishqibozlari uchun muhim ahamiyatga ega.
Shuningdek, nafaqat Ultra versiya, balki standart Galaxy Z Fold 8 modeli ham oʻz turkumidagi eng yuqori piksel zichligiga ega ekranlar bilan taʼminlanishi aytilmoqda. Bu Samsung kompaniyasining buklanuvchi qurilmalar segmentida raqobatchilardan, xususan, Xitoy brendlaridan oʻzib ketish strategiyasining bir qismidir. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brendning Fold seriyasi nufuzli gadjetlar qatorida turishini inobatga olsak, yangi modelga qiziqish yuqori boʻlishi tabiiy.
Taqdimot sanasi va kutilayotgan modellarYangi avlod qurilmalarining rasmiy namoyishi uzoq kutilmaydi. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung oʻzining yangi buklanuvchi liniyasini shu yilning 22-iyul kuni Londonda boʻlib oʻtadigan maxsus tadbirda namoyish etadi. Mazkur tadbirda quyidagi modellar taqdim etilishi kutilmoqda:
- Galaxy Z Fold 8 — standart biznes-flagman;
- Galaxy Z Fold 8 Ultra — maksimal texnik imkoniyatlarga ega premium model;
- Galaxy Z Flip 8 — ixcham va zamonaviy «raskladushka».
Xulosa qilib aytganda, Galaxy Z Fold 8 Ultra nafaqat oʻzining buklanish xususiyati, balki ekran sifati boʻyicha ham smartfonlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishi mumkin. Agar tasvir aniqligi boʻyicha kutilayotgan oʻzgarishlar amalga oshsa, bu Samsung uchun buklanuvchi qurilmalar evolyutsiyasidagi navbatdagi gʻalaba boʻladi.
…