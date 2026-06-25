44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldi

·36·Dunyo
44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldi

Xitoyning Usi shahrida noodatiy hodisa yuz berdi. Noyob va qimmatbaho baliqlar saqlanayotgan akvarium yorilib ketishi oqibatida qiymati qariyb 44 ming dollarga teng bo‘lgan baliqlar nobud bo‘ldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, akvariumdagi suv qisqa vaqt ichida to‘kilib ketgan va baliqlarning aksariyatini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan. Faqat bir necha baliqgina omon qolgan.

Hodisadan katta zarar ko‘rgan akvarium egasi vaziyatga noodatiy yondashgan. U nobud bo‘lgan baliqlarning bir qismini restoranga olib borib, do‘stlari bilan kechki ovqat uyushtirgan. Shu tariqa u yo‘qotishning hech bo‘lmaganda bir qismini “foydaga aylantirishga” harakat qilganini aytgan.

Akvarium egasining so‘zlariga ko‘ra, u kelajakda noyob baliqlar kolleksiyasini qayta tiklashni rejalashtirmoqda. Ushbu voqea esa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘plab foydalanuvchilarni hayratda qoldirdi.

VuxiXin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildiAQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildiBugun, 11:186 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandi6 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandiBugun, 11:02Venesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdiVenesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdiBugun, 10:09Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Bugun, 09:4840 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardi40 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardiKecha, 23:42Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiKecha, 23:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda