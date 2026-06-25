Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdi

·53·Sport
Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdi

Liverpul jamoasining sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp 2026-yilgi Jahon chempionatining borishini diqqat bilan kuzatib borayotganini maʼlum qildi. Tajribali mutaxassis Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi faxriy yulduzlarning yoshi oʻtganiga qaramay, hali ham yuqori saviyada oʻyin koʻrsatayotganidan hayratda ekanini yashirmadi. Kloppning fikricha, ushbu ikki afsona turnirning asosiy qahramonlari boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashriga bergan intervyusida Klopp ayniqsa Cristiano Ronalduning tanqidlarga bergan javobini alohida eʼtirof etdi. Portugaliyalik yulduz turnir boshidagi omadsiz oʻyinidan soʻng oʻzini tiklab olishga erishdi. Klopp 41 yoshli hujumchining Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan va 5:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda dubl qayd etganini yuqori baholadi. Ushbu natija orqali Ronaldo oʻz mamlakatining Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.

"Oddiy tomoshabin sifatida bu meni juda maftun etadi, chunki ular oxirgi oʻn-oʻn besh yillikning eng buyuk oʻyinchilaridir. Cristiano Ronaldo birinchi oʻyindan keyin qattiq tanqid qilingan edi, hatto men ham bunga eʼtibor berdim. Ammo 41 yoshda shunday shiddatli va jonli oʻyin bilan qaytish — bu aqlbovar qilmas holat. Uning hali ham muvaffaqiyatsizliklardan ranjishi va bunga munosabat bildirishi tahsinga loyiq", — deydi Yurgen Klopp.

Messining taktik daho ekanligi haqida

Klopp, shuningdek, Lionel Messining Avstriyaga qarshi oʻyinini (2:0) jonli kuzatganini va argentinalik futbolchining maydondagi harakatlari oʻziga xos ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Messining maydonda kam yugurishi bu dangasalik emas, balki yuqori darajadagi taktik aniqlik va maydonni "skaner" qilish natijasidir.

"Odamlar uni shunchaki yuribdi deb oʻylashadi, men esa u maydonni oʻrganmoqda deyman. Toʻp boshqa joyda boʻlganda ham men unga qaradim. U masofalarni oʻlchaydi, qayerda turishi kerakligini, qachon oʻng qanotga yoki markazga oʻtishini aniq biladi. Avstriya bilan oʻyinda u birinchi golni mahorati evaziga, ikkinchisini esa xohlagani uchun urdi. Agar penaltini aniq amalga oshirganda, ikki oʻyinda oltita gol urgan boʻlardi", — deya qoʻshimcha qildi germaniyalik murabbiy.

Klopp ushbu buyuk avlod vakillarining oʻyinidan bahramand boʻlish imkoniyati borligini tarixiy voqelik deb hisoblaydi. U hatto oʻzining sobiq shogirdi Alexis Mac Allister bilan uchrashganini, ammo Lionel Messi bilan yuzma-yuz kelish hatto 59 yoshli tajribali murabbiy uchun ham oʻzgacha hayajonli lahza boʻlganini tan oldi.

JCh-2026 doirasidagi ushbu voqealar shuni koʻrsatmoqdaki, Messi va Ronaldo hali ham jahon futboli elitasida qolmoqda. Kloppning eʼtirofi esa ushbu futbolchilarning nafaqat jismoniy holati, balki ruhiy barqarorligi va taktik bilimlari hali ham eng yuqori nuqtada ekanligini tasdiqlaydi.

Lionel MessiCristiano RonaldoYurgen KloppJCh-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Bugun, 13:20Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...Bugun, 12:38Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Bugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi