Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdi
Liverpul jamoasining sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp 2026-yilgi Jahon chempionatining borishini diqqat bilan kuzatib borayotganini maʼlum qildi. Tajribali mutaxassis Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi faxriy yulduzlarning yoshi oʻtganiga qaramay, hali ham yuqori saviyada oʻyin koʻrsatayotganidan hayratda ekanini yashirmadi. Kloppning fikricha, ushbu ikki afsona turnirning asosiy qahramonlari boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashriga bergan intervyusida Klopp ayniqsa Cristiano Ronalduning tanqidlarga bergan javobini alohida eʼtirof etdi. Portugaliyalik yulduz turnir boshidagi omadsiz oʻyinidan soʻng oʻzini tiklab olishga erishdi. Klopp 41 yoshli hujumchining Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan va 5:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda dubl qayd etganini yuqori baholadi. Ushbu natija orqali Ronaldo oʻz mamlakatining Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.
"Oddiy tomoshabin sifatida bu meni juda maftun etadi, chunki ular oxirgi oʻn-oʻn besh yillikning eng buyuk oʻyinchilaridir. Cristiano Ronaldo birinchi oʻyindan keyin qattiq tanqid qilingan edi, hatto men ham bunga eʼtibor berdim. Ammo 41 yoshda shunday shiddatli va jonli oʻyin bilan qaytish — bu aqlbovar qilmas holat. Uning hali ham muvaffaqiyatsizliklardan ranjishi va bunga munosabat bildirishi tahsinga loyiq", — deydi Yurgen Klopp.
Messining taktik daho ekanligi haqidaKlopp, shuningdek, Lionel Messining Avstriyaga qarshi oʻyinini (2:0) jonli kuzatganini va argentinalik futbolchining maydondagi harakatlari oʻziga xos ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Messining maydonda kam yugurishi bu dangasalik emas, balki yuqori darajadagi taktik aniqlik va maydonni "skaner" qilish natijasidir.
"Odamlar uni shunchaki yuribdi deb oʻylashadi, men esa u maydonni oʻrganmoqda deyman. Toʻp boshqa joyda boʻlganda ham men unga qaradim. U masofalarni oʻlchaydi, qayerda turishi kerakligini, qachon oʻng qanotga yoki markazga oʻtishini aniq biladi. Avstriya bilan oʻyinda u birinchi golni mahorati evaziga, ikkinchisini esa xohlagani uchun urdi. Agar penaltini aniq amalga oshirganda, ikki oʻyinda oltita gol urgan boʻlardi", — deya qoʻshimcha qildi germaniyalik murabbiy.
Klopp ushbu buyuk avlod vakillarining oʻyinidan bahramand boʻlish imkoniyati borligini tarixiy voqelik deb hisoblaydi. U hatto oʻzining sobiq shogirdi Alexis Mac Allister bilan uchrashganini, ammo Lionel Messi bilan yuzma-yuz kelish hatto 59 yoshli tajribali murabbiy uchun ham oʻzgacha hayajonli lahza boʻlganini tan oldi.
JCh-2026 doirasidagi ushbu voqealar shuni koʻrsatmoqdaki, Messi va Ronaldo hali ham jahon futboli elitasida qolmoqda. Kloppning eʼtirofi esa ushbu futbolchilarning nafaqat jismoniy holati, balki ruhiy barqarorligi va taktik bilimlari hali ham eng yuqori nuqtada ekanligini tasdiqlaydi.
…