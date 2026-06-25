Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?

·60·Sport
Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?

Futbol olami deyarli yigirma yil davomida Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi murosasiz bahsdan zavq oldi. Ushbu davr yakunlanar ekan, mutaxassislar va muxlislar Kylian Mbappe hamda Erling Xoland juftligini navbatdagi buyuk raqobat sifatida eʼtirof etishdi. Biroq, 2026-yilgi Jahon chempionati starti arafasida bu ikki yulduz oʻrtasidagi kurash kutilgan darajaga koʻtarilmagani maʼlum boʻlib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda AQSH maydonlarida davom etayotgan mundialning guruh bosqichi ushbu «mudroq» raqobatni uygʻotishi mumkin boʻlgan palla sifatida koʻrilmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Mbappe va Haaland I guruhida oʻzaro toʻqnash kelishgan va ayni damda «Oltin butsa» uchun kurashda asosiy daʼvogarlar qatorida bormoqda. Ikkala hujumchi ham dastlabki ikki turda Iroq va Senegal darvozalariga dubl qayd etib, oʻz hisoblariga toʻrttadan gol yozdirib qoʻyishdi.

Ligalar va klublar oʻrtasidagi farq

Nima uchun Mbappe va Haaland qarama-qarshiligi Messi va Ronaldo darajasiga yetmadi? Bunga asosiy sabab sifatida ularning turli chempionatlarda toʻp surayotgani koʻrsatilmoqda. Erling Xoland Angliya Premer-ligasida Manchester Siti afsonasiga aylanib borayotgan boʻlsa, Kylian Mbappe Ispaniya La Ligasida Real Madrid «galaktikos»ining yangi yulduzi sifatida harakat qilmoqda. Ular faqatgina Chempionlar ligasi yoki Yevropa «Oltin butsasi» uchun sirtdan raqobatlashishga majbur.

Taqqoslash uchun, Messi va Ronaldo raqobati Ispaniya futboli toʻliq duopoliya ostida boʻlgan davrda, «El-Klasiko»ning eng qaynoq pallasida shakllangan. Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi adovat, Joze Mourinyo va Sergio Ramos kabi shaxslar tomonidan qoʻshilgan «tuz-namak» bu raqobatni global miqyosdagi dramaga aylantirgan edi. Hozirgi yulduzlarda esa bunday bevosita va muntazam toʻqnashuvlar imkoniyati mavjud emas.

Jahon chempionatidagi yangi burilish

Shunga qaramay, 2026-yilgi Jahon chempionati bu vaziyatni oʻzgartirishi mumkin. Boston shahrida boʻlib oʻtadigan guruh gʻolibligini hal qiluvchi bahs bu ikki hujumchi uchun oʻzaro hisob-kitob qilish imkoniyatini beradi. Qizigʻi shundaki, har ikki yosh yulduz ayni damda turnir toʻpurarlari poygasida buyuk Lionel Messidan ortda qolishmoqda. Argentina terma jamoasi sardori dastlabki ikki oʻyinda beshta gol urishga ulgurdi.

Manchester Siti klubining global nufuzi ham bu raqobatga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Koʻplab neytral muxlislar klubning Abu-Dabi sarmoyalari evaziga erishayotgan muvaffaqiyatlariga biroz sovuqqonlik bilan qarashadi. Real Madrid esa oʻzining tarixiy buyukligi bilan Mbappeni doimiy ravishda diqqat markazida ushlab turadi. Bu kabi omillar Haalandning individual natijalari qanchalik yuqori boʻlmasin, uning ommaviyligiga biroz soya solmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Mbappe va Haaland oʻz davrining eng kuchli futbolchilari ekaniga shubha yoʻq. Biroq, ularning raqobati afsonaviy Messi-Ronaldo darajasiga chiqishi uchun nafaqat statistik koʻrsatkichlar, balki bevosita maydondagi toʻqnashuvlar va hissiyotlarga boy tarixiy qarama-qarshiliklar yetishmayapti. Balki aynan joriy mundial ushbu yangi davrning haqiqiy boshlanishi boʻlib xizmat qilar.

FutbolKylian MbappeErling XolandReal MadridManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Bugun, 13:20Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...Bugun, 12:38Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiYurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi