Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?
Futbol olami deyarli yigirma yil davomida Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi murosasiz bahsdan zavq oldi. Ushbu davr yakunlanar ekan, mutaxassislar va muxlislar Kylian Mbappe hamda Erling Xoland juftligini navbatdagi buyuk raqobat sifatida eʼtirof etishdi. Biroq, 2026-yilgi Jahon chempionati starti arafasida bu ikki yulduz oʻrtasidagi kurash kutilgan darajaga koʻtarilmagani maʼlum boʻlib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda AQSH maydonlarida davom etayotgan mundialning guruh bosqichi ushbu «mudroq» raqobatni uygʻotishi mumkin boʻlgan palla sifatida koʻrilmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Mbappe va Haaland I guruhida oʻzaro toʻqnash kelishgan va ayni damda «Oltin butsa» uchun kurashda asosiy daʼvogarlar qatorida bormoqda. Ikkala hujumchi ham dastlabki ikki turda Iroq va Senegal darvozalariga dubl qayd etib, oʻz hisoblariga toʻrttadan gol yozdirib qoʻyishdi.
Ligalar va klublar oʻrtasidagi farqNima uchun Mbappe va Haaland qarama-qarshiligi Messi va Ronaldo darajasiga yetmadi? Bunga asosiy sabab sifatida ularning turli chempionatlarda toʻp surayotgani koʻrsatilmoqda. Erling Xoland Angliya Premer-ligasida Manchester Siti afsonasiga aylanib borayotgan boʻlsa, Kylian Mbappe Ispaniya La Ligasida Real Madrid «galaktikos»ining yangi yulduzi sifatida harakat qilmoqda. Ular faqatgina Chempionlar ligasi yoki Yevropa «Oltin butsasi» uchun sirtdan raqobatlashishga majbur.
Taqqoslash uchun, Messi va Ronaldo raqobati Ispaniya futboli toʻliq duopoliya ostida boʻlgan davrda, «El-Klasiko»ning eng qaynoq pallasida shakllangan. Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi adovat, Joze Mourinyo va Sergio Ramos kabi shaxslar tomonidan qoʻshilgan «tuz-namak» bu raqobatni global miqyosdagi dramaga aylantirgan edi. Hozirgi yulduzlarda esa bunday bevosita va muntazam toʻqnashuvlar imkoniyati mavjud emas.
Jahon chempionatidagi yangi burilishShunga qaramay, 2026-yilgi Jahon chempionati bu vaziyatni oʻzgartirishi mumkin. Boston shahrida boʻlib oʻtadigan guruh gʻolibligini hal qiluvchi bahs bu ikki hujumchi uchun oʻzaro hisob-kitob qilish imkoniyatini beradi. Qizigʻi shundaki, har ikki yosh yulduz ayni damda turnir toʻpurarlari poygasida buyuk Lionel Messidan ortda qolishmoqda. Argentina terma jamoasi sardori dastlabki ikki oʻyinda beshta gol urishga ulgurdi.
Manchester Siti klubining global nufuzi ham bu raqobatga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Koʻplab neytral muxlislar klubning Abu-Dabi sarmoyalari evaziga erishayotgan muvaffaqiyatlariga biroz sovuqqonlik bilan qarashadi. Real Madrid esa oʻzining tarixiy buyukligi bilan Mbappeni doimiy ravishda diqqat markazida ushlab turadi. Bu kabi omillar Haalandning individual natijalari qanchalik yuqori boʻlmasin, uning ommaviyligiga biroz soya solmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Mbappe va Haaland oʻz davrining eng kuchli futbolchilari ekaniga shubha yoʻq. Biroq, ularning raqobati afsonaviy Messi-Ronaldo darajasiga chiqishi uchun nafaqat statistik koʻrsatkichlar, balki bevosita maydondagi toʻqnashuvlar va hissiyotlarga boy tarixiy qarama-qarshiliklar yetishmayapti. Balki aynan joriy mundial ushbu yangi davrning haqiqiy boshlanishi boʻlib xizmat qilar.
…