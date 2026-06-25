O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...

·47·Sport
O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...

O‘zbekiston milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionati pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati hamon saqlanib qolmoqda. Biroq «oq bo‘rilar»ning keyingi bosqichga yo‘l olishi uchun faqat g‘alabaning o‘zi yetarli bo‘lmasligi mumkin.

Fabio Kannavaro boshchiligidagi terma jamoa «K» guruhidan birinchi yoki ikkinchi o‘rin bilan chiqish imkoniyatini yo‘qotgan. Endi O‘zbekiston faqat eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblari qatoriga kirish orqali 1/16 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritishi mumkin.

Buning uchun milliy jamoa so‘nggi turda Kongo Demokratik Respublikasini mag‘lub etishi shart. Imkon qadar yirik hisobdagi g‘alaba muhim ahamiyat kasb etadi, chunki teng ochko to‘plangan taqdirda to‘plar nisbati hal qiluvchi ko‘rsatkichlardan biriga aylanadi.

Ayni vaqtda uchinchi o‘rinda borayotgan jamoalar reytingida Bosniya va Hersegovina 4 ochko bilan yetakchilik qilmoqda. Bosniyaliklar pley-off yo‘llanmasini kafolatlashga ulgurdi.

Keyingi o‘rinlarda 3 ochkodan to‘plagan Shvetsiya, Xorvatiya, Janubiy Koreya, Jazoir, Paragvay va Shotlandiya joylashgan. Kabo-Verde hamda Belgiyada 2 tadan ochko bor. Kongo Demokratik Respublikasi va Ekvador 1 ochkodan jamg‘argan bo‘lsa, Senegal hozircha ochko ololmagan.

O‘zbekistonning vazifasi juda aniq: Kongoni yengish va boshqa guruhlardagi natijalarni kutish. «Oq bo‘rilar»ning imkoniyati oshishi uchun uchinchi o‘rin uchun kurashayotgan bir qator raqiblar ochko yo‘qotishi yoki mag‘lub bo‘lishi kerak.

Uchinchi o‘rin uchun kurashayotgan jamoalarning so‘nggi turdagi o‘yinlari:

  • Yaponiya — Shvetsiya

  • Xorvatiya — Gana

  • Jazoir — Avstriya

  • Paragvay — Avstraliya

  • Kabo-Verde — Saudiya Arabistoni

  • Yangi Zelandiya — Belgiya

  • Kongo DR — O‘zbekiston

  • Ekvador — Germaniya

  • Senegal — Iroq

UCHINCHI O‘RINDAGI JAMOALAR RЕYTINGI

Ayniqsa, Shvetsiya, Xorvatiya, Jazoir va Paragvayning natijalari O‘zbekiston uchun katta ahamiyatga ega. Ushbu jamoalar ochko yo‘qotsa, «oq bo‘rilar» ularni quvib o‘tish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Kabo-Verde va Belgiyaning g‘alaba qozonmasligi ham O‘zbekiston foydasiga xizmat qilishi mumkin.

Ammo barcha hisob-kitoblardan avval Kannavaro jamoasi o‘z vazifasini bajarishi kerak. Kongo DRga qarshi durang yoki mag‘lubiyat pley-off umidlarini yo‘qqa chiqaradi. G‘alaba esa O‘zbekistonni mundialning keyingi bosqichiga olib chiqishi mumkin bo‘lgan murakkab, ammo real ssenariyni saqlab qoladi.

Shu tariqa, O‘zbekiston terma jamoasi taqdiri nafaqat o‘z qo‘lida, balki boshqa guruhlardagi so‘nggi tur natijalariga ham bog‘liq. Endi har bir gol, har bir ochko va hatto to‘plar farqi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonFabio KannavaroKongo Demokratik RespublikasiBosniya va GersegovinaXorvatiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Bugun, 12:19Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiYurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiBugun, 12:14Bosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdiBosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi