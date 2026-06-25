Airbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqib

·26·Texno
Airbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqib

Aviatsiya olamining yetakchi giganti Airbus korporatsiyasi oʻzining eng muvaffaqiyatli loyihalaridan biri boʻlgan A220 oilasini kengaytirish arafasida turibdi. Kompaniya joriy yilning oxiriga qadar mazkur samolyotning uzaytirilgan versiyasi — A220-500 modelini ishlab chiqarish boʻyicha yakuniy qarorni qabul qilishi kutilmoqda. Airbus Canada rahbari Giyom Shevassonning Kanadadagi Mirabel zavodida bergan bayonotiga koʻra, loyiha hali rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniya dasturni ishga tushirishga har tomonlama tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi A220-500 modifikatsiyasi hozirgi A220-300 modelining mantiqiy davomi boʻlib, u salonda qoʻshimcha beshta qator oʻrindiqlar joylashtirilishini koʻzda tutadi. Natijada samolyotning yoʻlovchi sigʻimi 185 kishigacha ortadi. Bu esa mazkur laynerni oʻrta masofali parvozlar bozorida Boeing 737 MAX 8 modeliga toʻgʻridan-toʻgʻri raqibga aylantiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻplab aviakompaniyalar aynan shunday tejamkor va sigʻimli modelni uzoq vaqtdan beri kutishmoqda.

Bozordagi talab va AirAsia qiziqishi

Yangi modelga boʻlgan qiziqish hozirdanoq yuqori darajada. Xususan, Osiyoning yirik loukosterlaridan biri — AirAsia kompaniyasi agar dastur rasman eʼlon qilinsa, darhol 150 dona A220-500 samolyotini sotib olishga tayyorligini bildirdi. Airbus muhandislari yangi modelda ham oʻziga xos 2+3 koʻrinishidagi qulay salon tuzilishini saqlab qolishga qaror qilishgan. Bu yoʻlovchilar uchun kengroq joy va qulaylikni taʼminlaydi.

Kompaniya rahbariyati mijozlarga texnik jihatdan murakkab boʻlmagan, ishonchli va bozorga tezroq chiqadigan yechimni taklif qilishni maqsad qilgan. Hozirda mutaxassislar samolyotning ogʻirligi, yoʻlovchi sigʻimi va parvoz masofasi oʻrtasidagi ideal muvozanatni topish ustida ish olib bormoqda. Shu bilan birga, yangi model uchun muqobil dvigatellar izlanmayotgani maʼlum boʻldi.

Dvigatellar va ishlab chiqarish quvvati

Hozircha yagona dvigatel yetkazib beruvchi sifatida Pratt & Whitney kompaniyasi qoladi. Ularning PW1500G rusumli qurilmalari yangi laynerlarga ham oʻrnatiladi. Airbus vakillari boshqa ishlab chiqaruvchiga oʻtishni juda qimmat va murakkab jarayon deb hisoblashmoqda. Buning oʻrniga, 2026-yil oxiriga qadar mavjud dvigatellarning ishonchlilik muammolarini toʻliq bartaraf etish rejalashtirilgan. 2027-yildan boshlab ushbu dvigatellarning xizmat muddati sezilarli darajada uzayishi kutilmoqda.

Ayni paytda Airbus Mirabeldagi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish masalasini ham koʻrib chiqmoqda. A220-500 loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun katta miqdordagi investitsiyalar talab etiladi. Kompaniya 2028-yilga borib oyiga 13–14 dona samolyot ishlab chiqarish darajasiga chiqishni koʻzlamoqda. Bu koʻrsatkich butun dasturning iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlashi va barqaror foyda keltirishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Mamlakatimizda ichki va mintaqaviy reyslar soni ortib borayotgan bir paytda, A220-500 kabi tejamkor va zamonaviy laynerlar kelajakda mahalliy aviatashuvchilar parkini yangilash uchun munosib nomzod boʻlishi mumkin.

AirbusAviatsiyaA220-500BoeingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiAQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiBugun, 05:27Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiElon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiBugun, 04:24Infosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldiInfosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldiBugun, 04:23Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Bugun, 03:51Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiSunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiBugun, 03:23Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi