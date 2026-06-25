Airbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqib
Aviatsiya olamining yetakchi giganti Airbus korporatsiyasi oʻzining eng muvaffaqiyatli loyihalaridan biri boʻlgan A220 oilasini kengaytirish arafasida turibdi. Kompaniya joriy yilning oxiriga qadar mazkur samolyotning uzaytirilgan versiyasi — A220-500 modelini ishlab chiqarish boʻyicha yakuniy qarorni qabul qilishi kutilmoqda. Airbus Canada rahbari Giyom Shevassonning Kanadadagi Mirabel zavodida bergan bayonotiga koʻra, loyiha hali rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniya dasturni ishga tushirishga har tomonlama tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi A220-500 modifikatsiyasi hozirgi A220-300 modelining mantiqiy davomi boʻlib, u salonda qoʻshimcha beshta qator oʻrindiqlar joylashtirilishini koʻzda tutadi. Natijada samolyotning yoʻlovchi sigʻimi 185 kishigacha ortadi. Bu esa mazkur laynerni oʻrta masofali parvozlar bozorida Boeing 737 MAX 8 modeliga toʻgʻridan-toʻgʻri raqibga aylantiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻplab aviakompaniyalar aynan shunday tejamkor va sigʻimli modelni uzoq vaqtdan beri kutishmoqda.
Bozordagi talab va AirAsia qiziqishiYangi modelga boʻlgan qiziqish hozirdanoq yuqori darajada. Xususan, Osiyoning yirik loukosterlaridan biri — AirAsia kompaniyasi agar dastur rasman eʼlon qilinsa, darhol 150 dona A220-500 samolyotini sotib olishga tayyorligini bildirdi. Airbus muhandislari yangi modelda ham oʻziga xos 2+3 koʻrinishidagi qulay salon tuzilishini saqlab qolishga qaror qilishgan. Bu yoʻlovchilar uchun kengroq joy va qulaylikni taʼminlaydi.
Kompaniya rahbariyati mijozlarga texnik jihatdan murakkab boʻlmagan, ishonchli va bozorga tezroq chiqadigan yechimni taklif qilishni maqsad qilgan. Hozirda mutaxassislar samolyotning ogʻirligi, yoʻlovchi sigʻimi va parvoz masofasi oʻrtasidagi ideal muvozanatni topish ustida ish olib bormoqda. Shu bilan birga, yangi model uchun muqobil dvigatellar izlanmayotgani maʼlum boʻldi.
Dvigatellar va ishlab chiqarish quvvatiHozircha yagona dvigatel yetkazib beruvchi sifatida Pratt & Whitney kompaniyasi qoladi. Ularning PW1500G rusumli qurilmalari yangi laynerlarga ham oʻrnatiladi. Airbus vakillari boshqa ishlab chiqaruvchiga oʻtishni juda qimmat va murakkab jarayon deb hisoblashmoqda. Buning oʻrniga, 2026-yil oxiriga qadar mavjud dvigatellarning ishonchlilik muammolarini toʻliq bartaraf etish rejalashtirilgan. 2027-yildan boshlab ushbu dvigatellarning xizmat muddati sezilarli darajada uzayishi kutilmoqda.
Ayni paytda Airbus Mirabeldagi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish masalasini ham koʻrib chiqmoqda. A220-500 loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun katta miqdordagi investitsiyalar talab etiladi. Kompaniya 2028-yilga borib oyiga 13–14 dona samolyot ishlab chiqarish darajasiga chiqishni koʻzlamoqda. Bu koʻrsatkich butun dasturning iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlashi va barqaror foyda keltirishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Mamlakatimizda ichki va mintaqaviy reyslar soni ortib borayotgan bir paytda, A220-500 kabi tejamkor va zamonaviy laynerlar kelajakda mahalliy aviatashuvchilar parkini yangilash uchun munosib nomzod boʻlishi mumkin.
…